De ce să iei vitamina C cu D3 și zinc în virozele respiratorii?

Ai auzit de cei 4 magnifici ai imunității?

Știai că poți să îți întărești imunitatea cu ajutorul remediilor naturale? Da, este posibil să îți creezi rezistență împotriva răcelii și gripei dacă începi cu un gest foarte simplu, pe care, cu siguranță, îl făceai și în copilărie. Este vorba despre suplimentele cu vitaminele C și D3, cărora li se adaugă zincul și quercetina, sau, mai bine zis, cei 4 magnifici ai imunității.

De ce sunt magnifici? Pentru că întăresc imunitatea și țin departe virozele! Cum acționează fiecare din cei 4 magnifici? În cele ce urmează vom detalia care este efectul fiecăruia, însă pentru început, ar trebui să știi că nu este întâmplătoare combinația. Vitamina C stimulează imunitatea și, în același timp, crește eficiența quercetinei. La rândul său, quercetina are efect antiinflamator și ajută zincul să pătrundă în celule, unde își exercită acțiunea antivirală. Iar vitamina D3 vine în completarea lor pentru susținerea imunității.

Vitamina C: imunitate puternică împotriva răcelii

Te-ai întrebat vreodată de ce este atât de populară vitamina C? Ca scurt istoric, în 1970, Linus Pauling, câștigătorul Premiului Nobel, a arătat că vitamina C este un remediu eficient atât în prevenirea, cât și în diminuarea simptomelor în caz de viroze respiratorii. De atunci, a continuat să fie promovată ca „vitamina imunității”, supliment eficient pentru imunitate. Nevoia de vitamina C vine, pe de-o parte, din faptul că este o vitamină solubilă în apă, acest lucru însemnând că organismul nu are capacitatea de a o stoca. Pe de altă parte, cu toate că știm de mici cât de sănătos este să mânânci citrice sau legume, numai din aceste surse nu vom putea să ne luăm cantitatea de vitamina C de care avem nevoie.

Soluția? Un supliment de calitate, precum Vitamina C Premium cu rodie de la Zenyth, recomandat pentru:

Întărirea sistemului imunitar.

Apărarea organismului în perioadele reci și în prevenirea virozelor respiratorii.

Creșterea energiei și a rezistenței, în perioadele stresante.

1000 mg vitamina C/capsulă: doza de atac contra virozelor respiratorii

Fiecare capsulă conține 1000 mg vitamina C, doza optimă de vitamina C în sezonul rece. Avantajul Vitaminei C cu Rodie de la Zenyth este reprezentat de conținutul de bioflavonoide, care potențează efectul vitaminei C și stimulează asimilarea acesteia. În plus, acest supliment conține resveratrol, despre care studiile au arătat că are efect antiîmbătrânire și antiinflamator.

Acasă sau la birou, Vitamina C Premium cu Rodie este suplimentul care ar trebui să nu îți lipsească în nicio zi!

Vitamina D3: energia soarelui, într-o singură capsulă

Numită și Vitamina Soarelui, vitamina D este prima la care ne gândim când spunem imunitate pe termen lung. Cum în sezonul rece nu mai putem asimila vitamina D prin expunere la soare, trebuie să luăm în considerare administrarea unui supliment cu vitamina D de calitate! De ce să facem acest lucru?

În primul rând, vitamina D întărește imunitatea și ajută organismul să devină rezistent la răceală și gripă. În al doilea rând, se ocupă de fixarea calciului în oase și de menținerea nivelului optim al acestuia. De asemenea, ajută la managementul bolilor autoimune, de la tiroidită Hashimoto, astm, psoriazis, până la diabet de tip 1 sau boală intestinală inflamatorie. Beneficiile nu se opresc aici. Vitamina D este utilă într-o multitudine de probleme de sănătate, dar haide să vedem în cele ce urmează cum putem să ne bucurăm de ea, chiar și când este frig afară.

Super Vitamin D3 cu ulei de cocos de la Zenyth este un supliment alimentar de bază în lunile cu „r”, întrucât conține doza de care avem nevoie pentru a ne întări imunitatea. De ce ulei de cocos? Pentru că uleiul de cocos contribuie la asimilarea optimă a vitaminei D.

4 motive pentru care să alegi Super Vitamin D3 cu ulei de cocos de la Zenyth!

Întărește organismul și îl ajută să lupte în caz de viroze respiratorii. Reduce inflamația și contribuie la creșterea imunității pe termen lung. Este un produs sigur, cu biodisponibilitate crescută datorită uleiului de cocos. Conține colecalciferol (vitamina D3), aceeași formă de vitamina D care se sintetizează în piele atunci când stai la soare. Conține 2000 UI vitamina D3 (colecalciferol)/capsulă, doza de menținere a imunității în sezonul rece.

Zincul: Ia-l la timp și uită de răceală!

Știm cu toții de celebrele răceli de la școală, când un coleg venea răcit și, apoi, pe rând, răcea toată clasa. În medie, un copil are în jur de 12 episoade de răceală pe an, iar un adult între două și patru. Desigur, răceala poate să fie de scurtă durată și să treacă în jur de 7 zile, dar poate să se întindă și pe două săptămâni.

Ce să facem pentru a scurta cât mai mult această perioadă și să prevenim virozele?

Zincul este unul dintre mineralele care a câștigat teren în ultimii ani, administrarea lui dovedindu-se eficientă pe termen lung în diminuarea perioadei de răceală și ameliorarea simptomelor.

Ce face mai exact zincul? Acționează direct asupra sistemului imunitar, având efect antiviral.

Cum alegem suplimentul potrivit cu zinc?

Administrat ca tratament profilactic sau în timpul episodului de răceală, produsul Zinc 25 de la Zenyth țintește direct problema și acționează eficient. Doza de 25 mg/capsulă de sulfat de zinc se ocupă de întărirea sistemului imunitar, menținerea sănătății părului, unghiilor și pielii, prostatei, menținerea sănătății sistemului osos, funcția cognitivă normală, menținerea fertilității și reproducerii normale, menținerea concentrațiilor normale de testosteron în sânge.

Quercetina te protejează de alergii, dar și de viroze

Cunoscută pentru efectele în caz de alergii, quercetina a început să fie studiată și din punctul de vedere al prevenției în infecțiile virale. Numeroase studii îi remarcă beneficiile în stimularea imunității și reducerea inflamației, prin următoarele efecte: reduce zilele de boală și diminuează simptomele asociate cu infecțiile de tract respirator superior, se ocupă și de partea de prevenție, întrucât reduce riscul de boală, inflamație și stres oxidativ, acționează asupra imunității și reduce infecțiile virale.

Nu știi ce supliment să iei? Apelează la un produs marca Zenyth! Quercetin de la Zenyth este produsul care întregește gama celor 4 magnifici ai imunității, aducând aportul de flavonoide de care corpul are nevoie pentru a face față infecțiilor virale. Fiecare capsulă conține 500 mg quercetină, doza prezentă în studiile pe quercetină.De ce să iei vitamina C cu D3, zinc și quercetină? Combinația celor 4 magnifici ai imunității contribuie într-un mod eficient la întărirea sistemului imunitar, reducerea duratei răcelii și gripei și diminuarea simptomelor în caz de infecții virale. Protejează-ți imunitatea în mod natural!

