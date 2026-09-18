De la cadouri pregătite într-o garsonieră în Cișmigiu, la jumătate de milion de clienți. Povestea nespusă a cadourilor MindBlower

Dacă ai nevoie de un cadou pentru cineva drag şi plasezi azi o comandă pe MindBlower.ro, coletul tău pleacă dintr-un centru modern de fulfillment, ajunge la uşa ta sau direct la sărbătorit în 24 de ore şi poartă amprenta unuia dintre cele mai longevive branduri de cadouri originale din România. Dar, în spatele acestui traseu perfect articulat azi se ascunde o poveste plină de curaj, provocări şi un episod aproape şocant când fondatorii MindBlower, în primele săptămâni de la înfiinţare, i-au primit pe reprezentanţii unei mari companii din industria muzicală direct la ei în garsonieră, prezentându-le produsele pe un pat.

Povestea MindBlower nu a început într-o clădire cu birouri de sticlă impunătoare, ci din dorinţa spontană a doi tineri, Angi şi Alex, de a alunga banalul din gestul de a dărui cadouri.

Depozitul din garsonieră şi comenzi pe bandă la 3 dimineaţa

Pe vremea când majoritatea cadourilor în România se rezumau la clasicul pachet de cafea, un buchet de flori şi o cutie de bomboane, Alex şi Angi şi-au dat seama că oamenii îşi doreau mai mult decât un simplu gest formal; erau pregătiţi să iasă din clişee. Căutau cadouri originale, inteligente, pline de personalitate. Voiau să dăruiască mai multă emoţie, bucurie, grijă, atenţie, zâmbete sincere şi acea reacţie Wow! pe care doar un cadou cu adevărat reuşit o poate stârni.

Iar MindBlower a venit să împlinească acea nevoie. În sfârşit bucureştenii (şi imediat tot mai mulţi români din ţară) puteau avea acces la idei de cadouri altfel. Aşa a început totul într-o garsonieră din Cişmigiu; cu entuziasm, cu dorinţa de a face o schimbare pe piaţa cadourilor şi cu multă pasiune. Acolo, în câţiva metri pătraţi, Angi şi Alex au făcut paşi în antreprenoriat. Împachetau de zor cadouri până la 3 dimineaţa şi când în sfârşit credeau că au terminat şi pot stinge lumina, mai intrau încă 7 comenzi noi (în spatele cărora se afla o zi de naştere, o aniversare, o petrecere sau un moment special care nu putea aştepta).

Când o companie mare vine la tine în dormitor să ridice comanda

Un moment de cotitură de care Alex îşi aduce aminte cu zâmbetul pe buze este când au primit prima cea mai mare comandă - 120 de cadouri similare, din partea Cat Music, una din cele mai mari case de discuri din România. Era în 2013.

Deşi Mindblower era la acel moment o afacere la început de drum, Alex şi Angi s-au comportat cu profesionalismul unei companii mari. Însă cei de la Cat Music au dorit să vadă produsele fizic înainte de a plăti comanda şi au cerut să vină la sediul magazinului:

„Ne era rușine, eram practic la noi acasă şi o companie mare cumpăra de la o firmă mică. Nu aveam un showroom sau birou, ci doar garsoniera noastră din Cișmigiu. Dar i-am poftit înăuntru deschişi. Am întins pe pat cadourile de care erau interesaţi. S-au uitat şi le-au luat.”, își amintește Alexandru Stan.

A fost cea mai mare comandă din istoria de început a magazinului, un moment de șoc, dar şi confirmarea că se poate, că atenţia la detalii şi la calitatea produselor contează mai mult decât o recepţie formală.

Pasul spre maturitate. De la showroom-ul din București la modelul modern de fulfillment

Anii au trecut, iar afacerea a crescut frumos. MindBlower.ro a deschis un showroom fizic în Bucureşti, iar pe măsură ce comerţul online a evoluat, fondatorii au înţeles că viitorul înseamnă scalare, rapiditate şi procese bine puse la punct.

În 2019, Angi şi Alex au luat o decizie strategie curajoasă: au închis showroom-ul din capitală şi au decis să se mute în Spania. Au mutat toată logistica magazinului într-un centru profesionist de fulfillment, lângă Bucureşti.

Această schimbare le-a permis să se concentreze pe ceea ce fac cel mai bine, să selecteze cu atenţie produsele, să-şi dezvolte o gamă de cadouri proprii (cum a fost Harta României răzuibilă sau cum au fost voucherele pentru ea şi pentru el). Şi-au diversificat gama de cadouri şi accesorii importate din Europa şi din alte ţări ale Lumii.

În prezent, fondatorii coordonează viziunea brandului de la distanţă. Fiecare cadou pleacă din depozitul central din Bucureşti cu aceeaşi grijă pentru experienţa de deschidere a surprizei.

Privind înapoi la parcursul afacerii de la garsoniera din Cişmigiu până la borna celor 500 000 de clienti, povestea Mindblower este o lecţie de autenticitate şi respect pentru clienţi.

"Când ne uităm acum în urmă la vremea în care împachetam colete pe pat în garsoniera noastră din Cişmigiu realizăm că acea etapă ne-a învăţat foarte multe lucruri. La fel ca şi atunci, acum suntem mereu atenţi la cadourile pe care le aducem în România (le testăm noi temeinic înainte şi le selectăm riguros), la factorul de surpriză şi bucuria, emoţia care însoţesc fiecare cadou." - Angi şi Alex, fondatorii magazinului de cadouri.

Despre MindBlower

Lansat în urmă cu 13 ani de Angela şi Alexandru Stan, Mindblower.ro este unul din cele mai longevive şi iubite magazine online de cadouri frumoase, pentru ea, pentru el, pentru cupluri, naşi, rude, prieteni. Indiferent de ocazie, poţi găsi la ei pe site o idee originală, iar la capitolul cadouri de Crăciun şi Secret Santa, MindBlower se remarcă prin selecţia variată de idei neconvenţionale, dar şi prin capacitatea de a livra impecabil în cele mai aglomerate perioade din an.