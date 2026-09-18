Un moment romantic s-a transformat într-un scandal la concertul cântărețului chinez de folk, Zhao Lei, pe 12 septembrie 2026, când un bărbat aflat în primele rânduri ale Stadionului Național din Beijing a cerut-o în căsătorie pe iubita sa. În timp ce mii de fani cântau alături de artist, bărbatul s-a ridicat în picioare, atrăgând atenția asupra sa.

Momentul de bucurie a stârnit nemulțumirea spectatorilor din spatele lor

În imaginile video care au fost distribuite pe rețelele sociale, femeia, îmbrăcată într-o rochie de mireasă albă cu voal, a fost văzută ridicându-se emoționată și fluturând brațele spre scenă.

Momentul de bucurie a stârnit furia spectatorilor din spatele lor, care au început să strige „Stați jos!”. Conform publicației chineze South China Morning Post, mulți dintre cei prezenți s-au plâns că nu mai pot vedea spectacolul din cauza cuplului.

În plus, înainte de cererea în căsătorie, cei doi au aruncat bomboane către public, provocând intervenția personalului de securitate.

„Ajunge, încetați să le mai aruncați!”, s-a auzit din mulțime. Persoana care a filmat momentul, identificată doar cu numele Xie, a declarat că cei doi au rămas în picioare mai mult de cinci minute, blocând complet vederea spectatorilor din spatele lor.

„Dacă eram eu acolo, aș fi strigat «divorțați!»”

Clipul video a devenit viral, generând peste 110 milioane de vizualizări pe rețelele sociale din China.

Reacțiile online au fost în mare parte critice, mulți utilizatori subliniind că spectatorii au plătit bilete pentru a-l vedea pe Zhao Lei, nu pentru a asista la un moment personal.

„Publicul a fost deja politicos strigând doar «stați jos». Dacă eram eu acolo, aș fi strigat «divorțați!»”, a comentat un utilizator.

Altul a remarcat: „O cerere în căsătorie la un concert pare stânjenitoare, pentru că nimeni nu este cu adevărat interesat de fericirea voastră”.

Au existat și voci care au cerut mai multă înțelegere pentru cuplu

Totuși, au existat și voci care au cerut mai multă înțelegere pentru cuplu.

Un comentariu popular spunea: „O cerere în căsătorie merită felicitări, atâta timp cât nu îi deranjează pe ceilalți. Cuplul ar fi putut să schimbe inelele discret sau să aștepte până la finalul concertului”.