Kia EV2 a câștigat Best Electric City Car România 2026 după două zile de teste în traficul real din București. Este o mașină electrică produsă în Europa, cu până la 453 km autonomie, 147 CP și un preț de pornire de 26.960 de euro în România. Am condus-o prin traficul de început de școală, am dus-o pe străzi înguste și am testat-o exact în mediul pentru care a fost concepută. Rezultatul m-a surprins, pentru că eu am votat o altă mașină pe primul loc.

Kia EV2 a fost aleasă dintre 10 modele electrice testate în București

Best Electric City Car România este competiția dedicată mașinilor electrice de oraș și a ajuns în 2026 la a doua ediție. Testele au fost organizate de AutoExpert, cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Arval România, tbi bank, Eldrive, București Mall și Restaurant Resto Aperto printre partenerii ediției.

Libertatea a făcut parte din juriu iar în finală au ajuns 10 modele, împărțite între categoria principală și cea dedicată vehiculelor care pot fi conduse de la 16 ani. Kia EV2, MINI Aceman, Volkswagen ID.Polo, BYD Dolphin Surf, Dacia Spring, Renault 4 și Jeep Avenger s-au luptat pentru premiul principal, în timp ce Allview 4City, Linktour Alumi și Nieve Q-eN au concurat în categoria dedicată microcarurilor.

Testele s-au desfășurat luni și marți, pe 7 și 8 septembrie, în București, în trafic real și la temperaturi de aproximativ 30 de grade. Fiecare jurat a avut libertatea de a-și construi propriul traseu.

La prima vedere pare mai mare decât este. În realitate, Kia EV2 are aproape tot ce trebuie pentru oraș

Exteriorul lui Kia EV2 Foto Kia

Una dintre cele mai interesante calități ale lui EV2 este modul în care Kia a folosit fiecare centimetru. Mașina are dimensiuni compacte și este poziționată în segmentul B-SUV, dar din exterior poate părea mai mare decât este. Când te urci însă la volan, devine evident cât de mult spațiu a fost recuperat pentru pasageri.

În spate nu ai o banchetă convențională în versiunea cu patru locuri, ci două scaune individuale. Acestea pot culisa înainte și înapoi și își pot regla separat înclinarea spătarului. Cu scaunele împinse în spate, spațiul pentru picioare ajunge la 958 mm, o valoare foarte bună pentru o mașină de această dimensiune.

În același timp, când ai nevoie de portbagaj, scaunele pot fi împinse înainte, iar volumul ajunge la 403 litri. Mai există și un mic spațiu de 15 litri sub capotă, suficient pentru cablurile de încărcare.

Asta face din EV2 o mașină interesantă pentru cine vrea ceva mic în oraș, dar nu vrea neapărat să sacrifice spațiul interior. În test, poziția la volan mi s-a părut foarte bună, iar scaunul a fost unul dintre cele mai confortabile dintre toate automobilele pe care le-am condus în competiție.

Și sunt multe detalii mici care arată că Kia nu a încercat să facă doar o mașină electrică ieftină. Pe mașină apar inclusiv mesaje precum „Have a nice day”, există prize USB-C orientate către pasagerii din spate, iar interiorul combină elemente moderne cu suficiente comenzi fizice încât să nu fii obligat să cauți fiecare funcție într-un meniu.

Bateria de 42,2 kWh oferă până la 317 km, iar versiunea mare ajunge la 453 km

Kia EV2 este disponibilă cu două baterii. Varianta de bază are 42,2 kWh și este asociată cu un motor electric de 147 CP și 250 Nm. Viteza maximă este de 161 km/h, iar accelerația 0-100 km/h durează 8,7 secunde.

Autonomia oficială ajunge la 317 km WLTP. Bateria poate fi încărcată la curent alternativ cu până la 11 kW, iar la o stație rapidă DC încărcarea de la 10 la 80% durează aproximativ 29 de minute.

Cei care vor să folosească EV2 și în afara orașului pot alege bateria de 61 kWh. Aceasta păstrează motorul de 147 CP, dar crește autonomia până la aproximativ 453 km, în funcție de versiune și omologarea finală. Încărcarea rapidă 10-80% durează în jur de 30 de minute.

Kia produce EV2 în Europa, la uzina din Žilina, Slovacia. Producția a început în martie 2026, iar modelul este al doilea automobil electric Kia produs în Europa, după EV4.

Este un detaliu important într-o perioadă în care o parte importantă a noilor automobile electrice mici care ajung în Europa sunt produse în China. EV2 este dezvoltată pentru piața europeană și este construită chiar aici, în Slovacia.

Cât costă Kia EV2 în România și ce primești pentru banii aceștia

Bordul lui Kia EV2

În România, Kia EV2 pornește de la 26.960 de euro, cu TVA, pentru versiunea cu bateria de 42,2 kWh, motor de 147 CP, tracțiune față și patru locuri.

Pentru aceeași baterie, nivelul Air costă aproximativ 29.971 de euro, iar Earth ajunge la 32.331 de euro în configurația cu patru locuri. Există și versiuni cu cinci locuri: Air pornește de la 29.578 de euro, iar Earth de la aproximativ 32.095 de euro.

Bateria de 61 kWh ridică prețul de pornire la aproximativ 33.595 de euro pentru Air cu cinci locuri, în timp ce versiunea GT-Line ajunge la aproximativ 37.512 de euro. Pentru patru locuri, prețurile ajung până la 37.748 de euro pentru GT-Line.

Lista de echipamente este unul dintre motivele pentru care EV2 a avut rezultate atât de bune în competiție. Kia a pus pe mașină sisteme de asistență, conectivitate, actualizări software OTA, planificare a traseului pentru mașini electrice, Plug & Charge și încărcare bidirecțională în funcție de versiune.

Pe hârtie, nu este cea mai ieftină mașină din competiție. BYD Dolphin Surf pornește de la 19.400 de euro, iar Volkswagen ID.Polo de la aproximativ 25.300 de euro. Kia trebuie să justifice diferența prin spațiu, confort, tehnologie și felul în care toate aceste lucruri sunt integrate.

Eu am votat MINI, dar după ce am văzut rezultatul am început să înțeleg victoria Kia

Kia EV2 a câștigat competiția cu 100 de puncte, în timp ce BYD Dolphin Surf și Volkswagen ID.Polo au terminat la egalitate pe locul al doilea, cu câte 85 de puncte.

Eu am votat MINI Aceman pe primul loc. Îmi place foarte mult cum se conduce MINI, felul în care se simte direcția, modurile de condus și senzația de go-kart pe care reușește să o păstreze și într-o mașină electrică. Este și un exemplu foarte bun de model în care electrificarea nu a șters identitatea mărcii.

Totuși, după ce am văzut rezultatul și am discutat cu ceilalți membri ai juriului, victoria Kia a început să aibă tot mai mult sens. EV2 este mai ușor de justificat ca mașină de zi cu zi. Are patru locuri foarte confortabile, poate fi configurată și cu cinci, oferă mult spațiu pentru dimensiunile sale, are portbagaj bun și este plină de tehnologie fără să devină obositoare.

Pentru cine caută o mașină electrică de oraș și nu este interesat neapărat de performanță sau de designul unei mașini premium, EV2 este genul de produs care începe să facă foarte mult sens.

Și există un detaliu pe care l-am apreciat în mod special: nu încearcă să-ți demonstreze în fiecare secundă că este o mașină electrică. Este pur și simplu o mașină bună de oraș care se întâmplă să aibă un motor electric.

Într-o perioadă în care multe modele încearcă să compenseze lipsa de personalitate prin ecrane uriașe, lumini și funcții pe care probabil nu le vei folosi niciodată, Kia a făcut ceva mai greu. A construit o mașină mică, practică, confortabilă și suficient de interesantă încât să nu pară un compromis.