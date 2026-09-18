Președintele Nicușor Dan a afirmat că statul român a continuat să funcționeze în perioada crizei politice, însă a subliniat că anumite măsuri esențiale au fost amânate deoarece depășesc prerogativele unui cabinet interimar.

Sorin Grindenau nu a fost propus decât de PSD

Referitor la motivele pentru care l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, șeful statului a refuzat să ofere detalii suplimentare, precizând doar că le-a expus liderilor politici timp de șase ore toate opțiunile posibile.

Șeful statului spune că a luat „decizia normală”, Mureșan fiind propus de trei partide, față de Grindeanu cara a fost anunțat doar de PSD.

„Am avut ieri o sesiune de consultări cu partidele politice, care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care ei o vedeau pentru momentul acesta, inclusiv au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate, la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Nu suntem în situaţia asta”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în Ucraina, despre desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier.

Președintele a subliniat din nou că își dorește ca actuala nominalizare a lui Mureșan să fie dusă la bun sfârșit, iar guvernul votat. Șeful statului a precizat că, pentru moment, se concentrează exclusiv pe perioada celor 10 zile de mandat acordate premierului desemnat, refuzând să ia în calcul sau să comenteze scenariul în care guvernul ar pica la votul din Parlament.

Siegfried Mureșan după desemnarea ca premier: „Sunt pregătit să formez un guvern serios”

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a declarat vineri, 18 septembrie, la Palatul Parlamentului că este pregătit să formeze un guvern serios, reformator, pro-european. Europarlamentarul a spus că va începe alături de PNL, USR şi UDMR, munca la un program de guvernare. Și Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanczos Barna au făcut declarații la Palatul Parlamentului.

„Am fost pregătit atunci şi sunt pregătit şi acum să formăm un guvern serios, reformator, proeuropean, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creşterea nivelului de trai oamenilor şi în măsuri bune pentru oameni. Sunt conştient că România are nevoie de un guvern serios şi credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an”, a spus Siegfried Mureşan, la Parlament.

Totodată, acesta a subliniat că România a devenit o țară mai stabilă și mai puternică în raport cu perioadele anterioare, considerând că este esențial să menținem această direcție.

„Ce va urma? Am decis că împreună cu experţii noştri din Partidul Naţional Liberal, din Uniunea Salvaţi România şi din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru ţară, din prima zi în care acest guvern va fi învestit”, a transmis Siegfried Mureșan din Parlamentul României.

Mureșan va începe de astăzi să lucreze la programul de guvernare împreună cu colegii din cele trei partide.