Trei bărbați au murit electrocutați în Alba, munceau toți pe o schelă la o cabană din Munții Apuseni

Trei bărbați din județul Sălaj au murit vineri, 18 septembrie, după ce s-au electrocutat în timp ce munceau la o cabană din satul Valea Verde, comuna Sohodol, județul Alba. Polițiștii au deschis o anchetă.

Filmul tragediei din Alba

Tragedia s-a produs vineri, 18 septembrie, în satul Valea Verde, din comuna Sohodol, județul Alba. Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, cei trei bărbați efectuau lucrări de întreținere la pereții exteriori ai unei cabane, când ar fi atins cu o schelă firele de înaltă tensiune. Muncitorii au fost electrocutați, au intrat în stop cardiorespirator și au fost găsiți în stare de inconștiență de echipele de intervenție.

Potrivit alba24.ro, la locul tragediei au intervenit de urgență pompierii din Câmpeni, cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim-ajutor, alături de două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Alba și un elicopter SMURD. Ajunși acolo, medicii și paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare pentru toate cele trei victime.

„Din nefericire, niciuna dintre persoanele electrocutate nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestora de către medicul de pe elicopterul SMURD prezent la locul producerii evenimentului”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

IPJ Alba: aveau 35, 37 și 54 de ani

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a anunțat că sesizarea a fost făcută în jurul orei 11:00, prin apel la 112. Din verificările efectuate la fața locului a reieșit că victimele sunt trei bărbați în vârstă de 35, 37 și 54 de ani, toți din județul Sălaj.

„La data de 18 septembrie 2026, în jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Câmpeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că în localitatea Valea Verde, județul Alba, trei persoane s-ar fi electrocutat. Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că trei bărbați, în vârstă de 35, 37 și 54 de ani, din județul Sălaj, în timp ce desfășurau activități de întreținere a pereților exteriori ai unei case de vacanță, s-ar fi electrocutat și ar fi căzut la pământ, fiind în stare de inconștiență.

Din nefericire, bărbații nu au răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, fiind declarat decesul acestora”, a transmis IPJ Alba.