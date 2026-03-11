DEICHMANN România continuă creșterea și își consolidează poziția de lider pe piață

DEICHMANN privește înapoi la un an de afaceri de succes în România și își continuă cursul pozitiv. Retailerul de încălțăminte a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 740 milioane lei și a vândut peste 4,2 milioane de perechi de pantofi în magazinele sale și în magazinul online. Astfel, DEICHMANN a reușit să depășească chiar și rezultatele bune din anul precedent. Cu aceste rezultate, DEICHMANN își menține în continuare poziția de lider pe piața de retail de încălțăminte din România.

DEICHMANN este activ în România din 2007 și și-a extins prezența constant de atunci. „Ne dorim să oferim încălțăminte modernă și mărci cunoscute la un preț corect pentru întreaga familie – atât în magazinele noastre, cât și online. Calitatea ridicată, consilierea orientată către client și o experiență plăcută la cumpărături fac parte din identitatea noastră. Această ofertă convinge românii de mulți ani și reprezintă baza succesului nostru”, declară directorul general Daniel Popa. Mai ales în perioade de incertitudine crescută se dovedește: conceptul DEICHMANN, cu un raport excelent calitate-preț, rămâne un avantaj competitiv solid.

Astăzi, DEICHMANN operează în România un total de 124 de magazine și investește continuu în dezvoltarea rețelei sale. Accentul se pune pe concepte moderne de amenajare a magazinelor și servicii orientate spre client pentru o experiență de cumpărare contemporană. În 2025, compania a deschis trei noi locații în România și a modernizat alte șapte magazine. Odată cu aceste schimbări, și numărul angajaților a evoluat pozitiv: la sfârșitul anului 2025, 870 de angajați lucrau pentru DEICHMANN, cu 12 mai mult decât în anul precedent.

Iar DEICHMANN continuă să crească: Pentru acest an sunt planificate patru deschideri de magazine, precum și opt modernizări conform noului concept de amenajare. Serviciile digitale și ofertele omnichannel completează echipele din magazine – printre acestea se numără, de exemplu, Click & Collect. Clienții au astfel posibilitatea de a comanda online și de a ridica produsele dorite din magazinul DEICHMANN preferat.

Grupul DEICHMANN face față provocărilor pieței dificile în 2025

DEICHMANN România este o filială a grupului DEICHMANN, cu sediul central la Essen, Germania. Compania de familie a fost fondată în 1913 și este astăzi cel mai mare retailer de încălțăminte din Europa.

Despre evoluția grupului în anul precedent, Heinrich Deichmann spune: „Am încheiat anul financiar 2025 cu un rezultat solid și am făcut față unui mediu de piață dificil.” Deoarece, în ciuda condițiilor provocatoare, compania a reușit în 2025 o creștere a cifrei de afaceri ajustată la valută de peste 2%, ajungând la aproximativ 8,9 miliarde euro – contrar tendinței generale din industria modei și a încălțămintei, unde scăderile de vânzări au predominat.

La nivel mondial, DEICHMANN a vândut din nou aproximativ 180 de milioane de perechi de pantofi. Grupul operează în continuare circa 4.700 de magazine și 40 de magazine online în peste 30 de țări. Aproape 70% din cifra de afaceri provine din străinătate. Numărul angajaților rămâne stabil, la aproximativ 50.000.

Și în 2026, DEICHMANN mizează pe o creștere moderată și pe modernizare: prin investiții în rețeaua de magazine, extinderea platformei digitale de e-commerce și a serviciilor omnichannel, precum și în IT. Astfel, compania își consolidează competitivitatea și experiența clienților în mod sustenabil. Heinrich Deichmann: „Suntem conștienți de situația politică și economică incertă care persistă. De aceea, acționăm ca grup de companii cu atenție la costuri și cu prudență – și investim strategic acolo unde este benefic pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerii. Astfel, menținem compania noastră de familie rezilientă și pregătită pentru viitor.”

Implicarea socială rămâne o componentă esențială a ADN-ului companiei

Prin intermediul Fundației DEICHMANN, compania de familie sprijină la nivel global numeroase proiecte pentru promovarea educației, sănătății și incluziunii sociale. Un accent important se pune în continuare pe ajutorul pentru copii și familii vulnerabile – de la intervenții timpurii, la educație școlară și până la integrarea profesională.

În România, DEICHMANN se implică activ în proiecte sociale și umanitare care răspund celor mai stringente provocări ale societății. Accentul este pus pe programe de prevenire a abandonului școlar, sprijin pentru copii proveniți din familii defavorizate și inițiative de promovare a persoanelor cu dizabilități neuromotorii. De asemenea, compania susține măsuri care facilitează accesul persoanelor cu oportunități limitate pe piața muncii, oferindu-le perspective pe termen lung.

DEICHMANN SE, cu sediul în Essen (Germania), a fost fondată în 1913 și este deținută integral de familie. Grupul este lider de piață în retailul de încălțăminte din Europa și activează în peste 30 de țări la nivel mondial. Are aproximativ 50.000 de angajați, operează circa 4.700 de magazine și aproximativ 40 de magazine online. Pe lângă formatul DEICHMANN, grupul include în Elveția Dosenbach, Ochsner Shoes și Ochsner Sport, vanHaren în Țările de Jos și Belgia, Rack Room Shoes în SUA, precum și grupul SNIPES cu magazine și shopuri online în Europa și SUA. De multe decenii, compania se implică social în diverse moduri, în special prin intermediul Fundației DEICHMANN.