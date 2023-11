Delicious To Go noua eră a răsfățului cafelei premium Tchibo cu lapte adevărat

Tchibo Coffee Service, un nume apreciat în industria cafelei, sinonim cu „pasiunea pentru cafea” prezintă o experiență revoluționară pe piața românească – „Delicious To Go”, oferind o combinație armonioasă a celei mai iubite cafele, însoțită de autenticitatea, bogăția și răsfățul cremos al laptelui adevărat. Sub conceptul „Delicious To Go” Tchibo Coffee Service lansează o invitație de a transforma fiecare moment de cafea savurat on the go, într-un moment de răsfăț.

Conceptul „Delicious To Go” îmbină autenticitatea cu gustul excepțional, obiectivul principal fiind acela ca fiecare dintre noi, oricât ar fi de implicat în activitățile cotidiene să își poată savura aromele autentice ale cafelei premium de la Tchibo Coffee Service, chiar și în agitația celor mai aglomerate zile.

Tchibo Coffee Service vă invită să descoperiți această inovație captivantă în lumea cafelei și să vizitați cea mai apropiată stație Tchibo To Go pentru a vă bucura de cea mai personală cafea to go: realizată cu precizie printr-o singură apăsare de buton. Fie că sunteți în mijlocul zilei de lucru, sau vă bucurați de o pauză liniștită, Tchibo Coffee Service este aici pentru a transforma momentele la cafea în experiențe autentice.

Principalele caracteristici ale Tchibo „Delicious To Go”:

● Arome puternice: Bucurați-vă de aroma pură și robustă a cafelei Tchibo cu fiecare înghițitură.

● Arome bogate: Experimentați profunzimea gustului bogat, datorită laptelui, transformând fiecare moment într-o evadare luxuriantă în lumea cafelei.

● Textura cremoasă: Lăsați textura catifelată și cremoasă creată de laptele adevărat să vă învăluie simțurile.

„Noi, la Tchibo Coffee Service, rămânem fermi în pasiunea noastră pentru inovație și calitate, ceea ce se reflectă în fiecare produs pe care îl aducem pe piață. „Delicious To Go” este cea mai recentă lansare, fiind unii dintre primii furnizori de pe piață care oferă o experiență autentică de cafea cu lapte adevărat, într-un format rapid, pentru a fi luată cu tine oriunde. Tchibo Coffee Service invită fiecare pasionat de cafea să se lase învăluit în această experiență inedită. Obiectivul nostru nu se oprește aici, căci ne-am propus să ajungem până la sfârșitul anului 2024 în peste 1000 de locații din România cu soluția noastră cu lapte adevărat.” adaugă Marian Alexe, Directorul General al Tchibo Coffee Service Romania.

Despre Tchibo Coffee Service:

Tchibo Coffee Service SRL este unul dintre principalii furnizori de servicii de cafea din Europa, oferind o gamă variată de servicii pentru industria hotelieră, gastronomie, birouri, brutării, benzinării. Cu un portofoliu extins de aparate (de cafea) și pachete de servicii complete care satisfac pe deplin nevoile pieței out-of-home. Tchibo Coffee Service oferă o selecție diversă de cafea, inclusiv mărci populare precum Tchibo, Piacetto și Smokin’ Bean, alături de soluții de sistem bine gândite și testate.

Adresa de contact pentru solicitări de parteneriate: https://tchibo2go.ro/ sau la adresa de e-mail sales@tchibo-coffeeservice.com