Descoperă lumea extravagantă a parfumurilor de lux de pe Notino.ro și reducerile de sezon!

Oferta acestui e-shop este impresionantă, are peste 82.000 de produse de calitate înaltă, aduse de la 1.500 de branduri populare în țară și străinătate. Motivele principale pentru care ar trebui să alegi acest magazin online sunt următoarele: are numai produse originale, are prețuri accesibile la parfumuri și cosmetice de lux, are și parfumuri de nișă, poți testa cele mai populare produse, vei avea un cadou frumos aranjat, împachetat într-un mod elegant.

Acest magazin are multe oferte avantajoase, vouchere cadou de 100-400 RON, coduri de reducere suplimentare, reduceri mari și promoții de sezon. Prețurile din acest magazin sunt într-adevăr foarte avantajoase, uneori chiar surprinzător de mici. Există produse de brand care au prețuri și cu 70% mai mici decât în alte magazine fizice din oraș.

Se pare că Notino are marje de adaos mici și nu ridică prețurile atât de frecvent ca alte magazine. În plus aici volumul de parfumuri vândute anul este impresionant și magazinul obține cu ușurință prețuri de achiziție extrem de avantajoase.

Economisește bani prin cumpărarea unui parfum de lux la reducere pe Notino.ro!

Dacă ești interesant de cele mai bune prețuri la produse de înfrumusețare de lux, atunci nu rata reducerile la cosmetice și parfumuri damă pe Notino.ro. Această ofertă prețioasă din acest sezon include și prețuri reduse la produsele cosmetice de marcă.

Notino are reduceri mari, dar și alte beneficii, de care poți profita acum:

Reduceri de peste 15% la parfumuri cu arome noi deosebite

20% reducere la anumite parfumuri care fac parte din brandurile săptămânii

Prețuri reduse cu 15% la produsele cosmetice ale unor branduri de TOP

Posibilitatea de a încerca produsele din gama Try It First care se expediază cu eșantioane ce pot fi testate gratuit acasă

care se expediază cu eșantioane ce pot fi testate gratuit acasă Reduceri de 15% la numeroase produse cosmetice de îngrijire a tenului, dar și la produse de machiaj aduse de la cele mai prețioase mărci internaționale apreciate în lumea întreagă

Posibilitatea de a oferi un cadou cu dedicație prin gravarea produselor cumpărate cu laser

prin gravarea produselor cumpărate cu laser Reduceri la produse de machiaj profesionale care sunt în tendințele actuale ale acestui an

15% reducere la produsele pentru mame și copii

Ambalare profesională a parfumurilor și cosmeticelor alese pentru a avea un cadou cu un design mai elegant și în tendințele modei

Posibilitatea de a primi un cadou – un parfum sau un articol cosmetic – la cumpărarea unor produse de brand în valoare de 105 RON.

Notino este o adevărată parfumerie de lux online, are parfumuri de damă, parfumuri pentru bărbați, parfumuri unisex, parfumuri orientale, dar și tratamente cu arome unice, cum ar fi creme și seruri pentru îngrijirea pielii. Când știi că un parfum de lux este bun și vrei să îl ai și îl găsești la un preț redus cu cel puțin 15%, poți spune că ai făcut deja economie la bani. Notino este un magazin de TOP al parfumurilor și cosmeticelor online și cel mai mare e-shop din Europa. El este un fel de hipermarket de frumusețe specializat, în care găsești tot ce îți dorești și poți comanda produsele visate chiar din confortul casei.

Pe Notino.ro livrarea produselor este gratuită la comenzi în valoare de minim 250 RON, iar produsele sunt de marcă, originale. Ele sunt aduse de la distribuitori autorizați și sunt garantat, de cea mai bună calitate.