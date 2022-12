Un an mai târziu, și-a dat seama că îl simte la fiecare atingere și s-a hotărât în sfârșit să facă o ecografie. Avea antecedente de boli grave în familie, tatăl se stinsese de leucemie, mama și mătușa avuseseră cancer la sân și exista undeva în minte întrebarea: „Dar dacă am și eu?”. Însă tot ea își răspundea în gând: „Mie nu mi se poate întâmpla, eu n-o să am așa ceva”.

A făcut o ecografie în Constanța, iar medicul i-a dat trimitere să facă o biopsie. A speriat-o cuvântul „biopsie” și a început să se documenteze pe internet, de unde a aflat de elastografia mamară, o metodă de vizualizare cu ultrasunete a proprietăților elastice ale țesutului glandular, complementară ecografiei clasice.

După ce s-a documentat, a aflat că doar la București poate face procedura. A sunat în Call Center la MedLife și când operatoarea a întrebat-o la ce medic dorește să meargă, Luminița Dima a răspuns că nu cunoaște pe nimeni și s-ar bucura dacă ar primi o recomandare, un medic de încredere. „«Dr. Adina Gheorghe are multe programări»”, își amintește că a sunat replica operatoarei. Luminița s-a gândit că dr. Gheorghe este un medic bun dacă este atât de căutat.

În februarie 2020 a mers la consult, la București, împreună cu fiica ei de 29 de ani cu mașina. „De prima dată când am văzut-o am simțit că e un om de încredere”, spune Luminița despre dr. Adina Gheorghe, medic specialist medicină generală, specializat pe ecografii, pe care a întâlnit-o în Hyperclinica MedLife Grivița. „E un om atât de blând și atât de empatic, te cucerește de la prima vedere”.

Dacă la o ecografie normală medicul descoperă anumite formațiuni, la elastografie acesta poate măsura duritatea lor și astfel, poate aprecia dacă sunt cel mai probabil benigne sau cel mai probabil maligne. Dacă formațiunile descoperite sunt dure, probabilitatea este foarte mare ca leziunea să fie malignă, explică dr. Gheorghe. Biopsia este cea care confirmă însă acest diagnostic.

În timpul elastografiei, Luminița își amintește că a simțit că ceva nu este în regulă din privirea medicului. „Îmi amintesc că era o leziune cu criterii suspecte atât ecografic, cât și elastografic cu duritate mare”, spune medicul. A realizat că este vorba de cancer de sân și a îndrumat-o către o biopsie care putea conferi diagnosticul cert.

Doamna Gheorghe a fost singurul medic pe care l-am întâlnit în viața mea care, văzând diagnosticul pe ecran, din fața aceea veselă pe care o avea, am văzut-o că se întristează. Eu așa medic n-am mai întâlnit”, descrie Luminița nivelul de empatie pe care l-a simțit de la primul consult.

„Cuvântul «cancer» sperie”, este de părere medicul, așa că în acea situație îi place să creeze o legătură ludică cu pacientele ei. Pentru ca acestea să înțeleagă gravitatea situației fără să fie îngrozite, le spune că pentru fiecare investigație le dă niște note, ca la școală. „Și am încercat să îi spun că e o leziune care mie nu îmi place și pentru care i-aș da o notă mică”, rememorează medicul.

Pacienta i-a făcut jocul și a întrebat-o dacă ar lăsa-o corigentă. I-a răspuns că este posibil, dar că acest scenariu nu e sigur și, ca orice profesor dedicat care crede atât în potențialul, cât și în șansa elevilor lui, a încurajat-o. „Chiar dacă la început o să fie mai mult de muncit, sunt șanse să vă dau note mai bune pe viitor. Poate după șase luni, după un an în care vom avea de luptat împreună”.

Pacientele trebuie să înțeleagă că sunt o echipă alături de medici și că ce fac aceștia este în avantajul lor, spune doctorița. Echipa Luminiței urma să mai fie formată și din medicul Kinn Dragoș, specializat în chirurgie oncologică și laparoscopică avansată, alături de care dr. Gheorghe efectuează biopsiile. Luminița a înțeles că va trebui să urmeze niște pași și că în cazul în care formațiunea descoperită se adeverește a fi malignă la biopsie, aceștia sunt: operație, chimioterapie și radioterapie.

„Până acasă am plâns încontinuu”, rememorează Luminița cu lacrimi în ochi ce a urmat după cea mai dură veste pe care a primit-o vreodată. Pe drumul înapoi spre mare, fiica ei încerca să o liniștească în mașină, spunându-i că va fi cumva bine. Însă în mintea ei gândul „voi muri” năvălea cu viteza mașinilor care goneau pe celelalte benzi de pe autostradă.

După ce s-a consultat cu o prietenă care trecuse prin aceeași situație, Luminița a prins mai mult curaj. La aflarea unei astfel de vești, contează mult să stai de vorbă, dacă ai ocazia, cu oameni care au trecut prin aceeași experiență. Ei pot înțelege mai bine decât alții cu ce te confrunți, iar reziliența lor îți oferă încredere și te poate întări, e convinsă Luminița.

După biopsia efectuată de dr. Adina Gheorghe și dr. Kinn Dragoș, diagnosticul mult temut s-a adeverit. Însă biopsia confirma și că la analiză au ieșit mulți receptori care vor răspunde bine la tratament. Deși speriată, Luminița era optimistă.

S-a întâlnit cu dr. Kinn și cu un medic plastician de la MedLife să vorbească despre ce va presupune operația și au programat-o pe 25 martie. Însă începutul pandemiei de COVID-19 le-a dat planurile peste cap și intervenția s-a amânat până pe 15 aprilie. În aceeași operație, care a durat aproximativ opt ore, medicii i-au au extirpat ambii sâni (dublă mastectomie) și apoi i-au reconstruit.

Organismul Luminiței a reacționat bine și s-a externat după trei zile, la fix încât să mănânce ciorba de miel, căci era Paștele. Următoarele luni au presupus drumuri București-Constanța alături de soț sau fiică, o dată la trei-patru zile, pentru control. „Am tocit autostrada”, glumește ea.

La două luni după operație, a început ședințele de chimioterapie. Întrebase medicul de dinainte când urmează să îi cadă părul și știa indiciile: „«Când trageți și începe să doară atunci începe să cadă»”.

După a doua ședință de chimioterapie, a ajuns acasă și la duș a rămas în mână cu mai multe șuvițe de păr. În loc să dramatizeze momentul, a încercat să facă din el unul comic. L-a strigat pe soț și i-a dat instrucțiunile: „Ia mașina de tuns și hai să schimbăm rolurile”. „Gata, acum mă răzbun pe tine, că și tu m-ai tuns de atâtea ori”, a răspuns bărbatul, pe același ton glumeț.

Inițial i-a trecut prin cap să își ia o perucă, dar după ce a probat câteva, și-a dat seama că nu sunt genul ei, așa că și-a cumpărat mai multe baticuțe colorate, pe care le asorta în funcție de ținută. „Zici că vii din Vama Veche”, o tachina cu drag fiica.

În afară de căderea părului, după ședințele de chimioterapie resimțea oboseală, o dureau oasele sau i se învinețeau unghiile. După aproximativ trei luni de chimioterapie a mai urmat o lună și jumătate de radioterapie. În total, spune că toate procedurile medicale au costat-o aproximativ 10 000 euro, iar economii nu avea, așa că a făcut un împrumut la bancă. Se consideră însă norocoasă că avea asigurare de sănătate și și-a recuperat ulterior banii. „Altfel, plăteam și în ziua de azi”.

Astăzi Luminița Dima este pensionată pe caz de boală, iar ritmul vieții i s-a schimbat complet. Acum știe ce înseamnă să aibă grijă de sănătatea ei, să doarmă și mănânce la timp și nu mai face totul pe fugă, ca atunci când continua cu treburile casnice după turele de noapte sau când nu mânca o zi întreagă la serviciu. „Trebuie să ai grijă și de tine, timp și de tine”, realizează astăzi.

Viața ei e mult mai liniștită, face mai multă mișcare, dă o fugă cu soțul la munte de câte ori are ocazia, și-a cumpărat un cățel ca să își mai ocupe timpul, s-a reapucat de citit, de împletit și croșetat și și-a găsit un nou hobby, confecționează tablouri din licheni.

Spune că ultimele analize pe care le-a trimis medicului Adina Gheorghe au ieșit bine, însă odată instalat cancerul, Luminița simte că e mereu „cu sabia deasupra capului”. Acum ia un tratament hormonal, pe care știe că o să-l urmeze minimum șapte ani.

Conform protocolului oncologic, în primii cinci ani după intervenție, pacienta trebuie să urmeze niște protocoale stricte, iar printre protocoale se numără și o ecografie mamară, o dată la șase luni, spune dr. Gheorghe.

Luminița are încredere totală în dr. Gheorghe, ca într-un profesor care știi că o să fie lângă tine oricând. „Inevitabil se creează o legătură, pentru că eu trebuie să mă țin de cuvânt și să dau notele mari pe care le-am promis de la început”, povestește medicul.

Luminița se simte bine în general, în afara stărilor de oboseală și irascibilitate pe care le are ca efecte adverse de la tratamentul hormonal. Iar partea cea mai bună din povestea asta, spune ea, e schimbarea părului. „A început să îmi crească părul ondulat, eu am avut părul drept drept, acum nu-l tund de dragul lui”.

Luminița este activă pe un grup de Facebook al femeilor care au cancer la sân, unde încurajează fete și femei din toată țara pentru că știe cât de important a fost și pentru ea să fie ascultată și susținută de cineva care trecuse prin asta.

Femeilor care îi citesc povestea și au primit recent acest diagnostic ar vrea să le transmită să nu se lase copleșite de el. Iar celor care sunt sănătoase ar vrea să le spune să meargă la control periodic, să nu întârzie confruntarea cu un diagnostic corect și să aibă încredere în medici. „Dacă mă duceam la control de când am simțit prima dată poate nu se ajungea aici”, spune Luminița.

Medicul Gheorghe confirmă: „Venind regulat la control sunt șanse mari să descoperim un cancer incipient pe care să-l putem trata”. Aceasta recomandă ca femeile peste 30 de ani să facă o ecografie mamară o dată pe an, iar cele de peste 40 de ani, o ecografie și o mamografie anual. Totodată, medicul reamintește pacientelor că încrederea este cel mai bun prieten al sănătății lor și că rolul ei, ca medic, este să le ofere soluții adecvate și să “lupte” alături de ele.

