Diferențele dintre vopselele de păr

De-a lungul timpului, tehnicile de realizare a vopselelor s-au schimbat și au evoluat, așa că acum găsim cea mai bună versiune a lor. Acum cele mai întâlnite două tipuri sunt vopseaua de păr convențională și vopsea de par hranitoare, pe care o mai găsim și sub denumirea de mască nuanțatoare uneori. Între acestea două există o serie de diferențe și este la latitudinea fiecăreia pe care o alege și care i se potrivește cel mai bine.

Nu este o regulă bătută în cuie care spune că una este mult mai bună decât cealaltă. Există criterii de diferențiere care te vor face să o alegi pe una sau cealaltă în funcție și de nevoile fizice pe care le ai.

Haide să vedem care sunt principalele diferențe între aceste două tipuri de vopsea astfel încât tu să poți să alegi în cunoștință de cauză atunci când va fi nevoie. Vopsitul acasă este acum mult mai la îndemână cu ajutorul produselor profesionale pe care le găsești, atât în magazine fizice, cât și online.

Recomandări Dezbaterea Maia Sandu – Alexandr Stoianoglo nu va înclina balanța voturilor

Diferențe între vopsele de păr convenționale și vopsele de păr hrănitoare

În funcție de nevoile și preferințele pe care le ai, poți să alegi între cele două tipuri de vopsele. Noi îți recomandăm să le încerci pe ambele să te convingi mai ușor care ți se potrivește.

1. Ingredientele pe care le conțin sunt primul diferențiator atunci când vorbim despre cele două tipuri de vopsele.

Vopseaua convențională conține în general amoniac, parabeni și alte ingrediente care deschid cuticulele și asigură penetrarea vopselei în firul de păr.

Vopseaua hrănitoare, în schimb, conține uleiuri esențiale, extracte din plante și vitamine care sunt toate benefice firului de păr.

2. Efectele asupra părului sunt diferite, mai ales datorită ingredientelor pe care cele două tipuri de vopsea le conțin.

Vopseaua convențională poate să usuce părul și să îl facă ceva mai aspru. Astfel, vei avea nevoie de tratamente de hidratare și refacere mai dese. Acest lucru poate să fie și un plus in cazul părului fin și moale, care are nevoie de puțină ținută.

Vopseaua hrănitoare lasă părul mai moale, îl menține mai hidratat și îi dă un aspect mult mai sănătos.

3. Atunci când vorbim despre longevitatea culorii, avem iarăși diferențe între cele două.

Recomandări Vlad Pascu a pierdut un proces cu Penitenciarul Poarta Albă. „Era un aparat de tuns, nu o mitralieră”, a răbufnit avocatul

Cea convențională oferă o culoare intensă și vibrantă, cu o durată de viață mai mare. Asigură o acoperire mai bună a firelor albe de păr și o găsești în o mulțime de variante de culoare.

Cea hrănitoare oferă un aspect mai sănătos părului, dar majoritatea culorilor pe care le vei găsi vor intra în categoria celor naturale și ea nu va schimba radical nuanța părului. Părul va fi strălucitor pentru o perioadă lungă de timp.

4. Îngrijirea scalpului este un subiect de care trebuie neapărat să te îngrijești, deoarece de acolo pornește și sănătatea firului de păr.

Vopseaua clasică poate să dea iritații mai ales persoanelor care se știu că au scalpul sensibil sau diverse alergii. De aceea este bine să citești eticheta și să cunoști ingredientele fiecăreia.

Vopseaua hrănitoare, însă, are formule care sunt prietenoase cu scalpul și, astfel, iritațiile sau disconfortul de orice fel sunt ținute la distanță. Mai mult decât atât, unele ingrediente, precum glicerina sau aloe vera, ajută la menținerea unui echilibru al scalpului.

5. Impactul asupra mediului în general a ajuns să fie unul dintre cele mai discutate subiecte în ultima vreme, luând în considerare toate schimbările de care avem parte.

Recomandări Capcanele imobiliare pe care să le eviți la achiziția unei locuințe. Arhitect Radu Negoiță: „Apartamente la 35.000 de euro sunt posibile doar dacă le faci de 10-15 mp bucata” I Interviu

Astfel că trebuie să știi că vopselele convenționale, din cauza substanțelor pe care le conțin, pot să aibă un impact negativ asupra mediului.

Pe de altă parte, vopselele hrănitoare tind să fie mai prietenoase cu mediul, atât datorită ingredientelor, cât și ambalajelor care sunt folosite pentru acestea.

Așa cum bine ți-ai dat seama, vopselele hrănitoare sunt o alternativă mai prietenoasă pe care să o alegi. Însă, dacă ai momente în care îți dorești să ai culori ieșite din comun, sau vrei o schimbare radicală, atunci vopselele convenționale sunt alegerea pe care trebuie să o faci.

Orice ar fi, achiziționează produse profesionale, deoarece astfel vei avea o certitudine în plus că rezultatele vor fi unele de durată.

Credite foto: unsplash.com

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News