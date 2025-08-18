DISCOTECA ‘80-’90: weekend retro la Cluj-Napoca, pe 19 şi 20 septembrie, cu VENGABOYS, BLUE, MR. PRESIDENT, BONNIE TYLER, BONEY M, SABRINA şi alţii 

Călătoria în timp începe vineri, 19 SEPTEMBRIE, odată cu cea de-a 3-a ediție DISCOTECA ‘90 CLUJ, unde vor concerta VENGABOYS, BLUE, 2 UNLIMITED, MR. PRESIDENT, SNAP!, ANDREEA BĂLAN (ANDRÉ) și AKCENT. Cei care îndrăgesc muzica anilor ‘90 se vor bucura de cele mai energice ritmuri și vor celebra, împreună, spiritul tânăr, cântând și dansând pe melodii ca ”Were Going To Ibiza” – VENGABOYS, ”All Rise” – BLUE, ”No Limit” – 2 UNLIMITED, ”Coco Jamboo” – MR. PRESIDENT, ”Rhythm Is A Dancer” – SNAP!, ”Lasă-mă papa la mare” – ANDREEA BĂLAN (ANDRÉ) sau ”Buchet de trandafiri” – AKCENT. 

PROMO DISCOTECA ‘90 CLUJ 2025

Parte din artiștii invitați au trimis deja mesaje publicului:

Mesaj VENGABOYS

Mesaj MR. PRESIDENT

Atmosfera de discotecă va învălui Polivalenta clujeană și sâmbătă, 20 SEPTEMBRIE, când vor urca pe scena celei de-a 8-a ediții DISCOTECA ‘80 CLUJ BONNIE TYLER, BONEY M feat. LIZ MITCHELL & band, SABRINA, SAMANTHA FOX & band, JOY și LIAN ROSS. Cu această ocazie, cei care au trăit cele mai frumoase momente din tinerețe pe melodii precum ”Its a Heartache” – BONNIE TYLER, ”Rivers of Babylon” – BONEY M feat. LIZ MITCHELL, ”Boys” – SABRINA, ”Touch Me” – SAMANTHA FOX, ”Touch by Touch” – JOY sau ”Say Youll Never” – LIAN ROSS, vor avea ocazia să petreacă o seară plină de emoție, sub sclipirile globului argintiu, în cadrul unui concert de peste 4 ore.

PROMO DISCOTECA ‘80 CLUJ 2025 

Şi starurile anilor 80 salută spectatorii şi aşteaptă cu entuziasm întâlnirea din septembrie:

Mesaj BONNIE TYLER

Mesaj SABRINA

BILETELE pentru cele 2 evenimente sunt disponibile pe www.discoteca80.ro și www.discoteca90.ro. 

DISCOTECA '80-'90: weekend retro la Cluj-Napoca, pe 19 şi 20 septembrie, cu VENGABOYS, BLUE, MR. PRESIDENT, BONNIE TYLER, BONEY M, SABRINA şi alţii 

Artiștii invitați sunt nerăbdători să întâlnească publicul DISCOTECA ‘80-90 și promit concerte extraordinare și momente de neuitat. Între show-urile acestora, atmosfera va fi întreținută de DJ-ii rezidenți ai evenimentului, care vor mixa hituri celebre ale perioadei. 

*****

Despre DISCOTECA ‘80-90 CLUJ

DISCOTECA ‘80-90 CLUJ este organizat de CONCERTE CLUJ BY BACKSTAGE PRODUCTION

Backstage Production este o companie de organizare de evenimente fondată în ianuarie 2016 în Cluj-Napoca. Printre serviciile oferite de aceasta se numără organizarea de concerte și spectacole, artist booking și organizarea de evenimente corporate.

CONCERTE CLUJ by Backstage Production reprezintă portofoliul de evenimente al companiei și reunește concerte de succes ca: STING, DJ BOBO, HAVASI Symphonic Concert Show – edițiile 2022 și 2023, Thomas Anders & Modern Talking band, Bryan Adams (organizator local), Deep Purple, Concert aniversar de Crăciun Ștefan Bănică – 20 DE ANI (Cluj-Napoca), Holograf și EDDA Művek – Rock fără frontiere.

www.concertecluj.ro | www.facebook.com/concertecluj.ro

DISCOTECA ‘90 CLUJ se va afla la a 3-a ediție. De-a lungul celor 2 ediții anterioare organizate de CONCERTE CLUJ by Backstage Production, mii de nostalgici, iubitori ai muzicii retro, s-au bucurat din nou de atmosfera din discotecile anilor ‘90 alături de Haddaway, No Mercy, Five, Culture Beat, Captain Jack, Alice DJ, Groove Coverage, A.S.I.A. și 3 Sud Est (2024) și Lou Bega, La Bouche, Corona, Ice MC, Cappella, Double You, Rednex și Bellini (2023).

Arhiva ediției anterioare este disponibilă pe discoteca90.ro, secțiunea Arhivă.

Aftermovie DISCOTECA ‘90 CLUJ 2024: https://www.youtube.com/watch?v=DFdB1tqRvbM&t=1s

https://discoteca90.ro/ | www.facebook.com/Discoteca90Cluj | www.instagram.com/discoteca90_cluj

DISCOTECA 80 CLUJ se va afla la a 8-a ediție. De-a lungul celor 7 ediții anterioare organizate de CONCERTE CLUJ by Backstage Production, zeci de mii de oameni au dansat și s-au distrat alături de artiști precum Thomas Anders from Modern Talking, Sandra, Alphaville, Londonbeat și Ottawan (2024), C.C. Catch, Ricchi e Poveri, Bad Boys Blue, Ryan Paris și Ken Laszlo (2023), Saragossa Band, Lian Ross, Ivana Spagna, Afric Simone, Kaoma, Mauro și Francesco Napoli (2022), Boney M, The show-a tribute to ABBA, Gazebo, Joy, FR David și Eruption (2021), Thomas Anders & Modern Talking band, Milli Vanilli, Sabrina, Silent Circle și Ottawan (2019), Ricchi e Poveri, Boney M, Bad Boys Blue și Samantha Fox (2018), Alphaville, Sandra, Londonbeat și Fancy (2017), într-o Polivalentă plină-ochi de fiecare dată.

Arhiva edițiilor anterioare este disponibilă pe www.discoteca80.ro, secțiunea Arhivă.

Aftermovie DISCOTECA ‘80 CLUJ 2024: https://www.youtube.com/watch?v=o22lIw-Ott4

https://discoteca80.ro/ | www.facebook.com/Discoteca80Cluj | www.instagram.com/discoteca80_cluj 

Sursa foto: Backstage Production

O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Știri România 15:27
O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Cioban român filmat în munții Italiei, între oi și câini, și lăudat pentru că și-a găsit fericirea în lucruri pe care lumea modernă le-a uitat I VIDEO   
Știri România 15:04
Cioban român filmat în munții Italiei, între oi și câini, și lăudat pentru că și-a găsit fericirea în lucruri pe care lumea modernă le-a uitat I VIDEO   
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie. Imagini cu piscina pe care o are în curtea vilei
Stiri Mondene 16:05
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie. Imagini cu piscina pe care o are în curtea vilei
Actorii Bogdan Albulescu și Andreea Vasile, vacanță împreună: „Timp cu familia, liniște și bucurie". Ce au făcut în Grecia
Stiri Mondene 15:29
Actorii Bogdan Albulescu și Andreea Vasile, vacanță împreună: „Timp cu familia, liniște și bucurie”. Ce au făcut în Grecia
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă: „O veste bună"
Politică 13:30
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB – cu perspectiva negativă: „O veste bună”
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Politică 10:54
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
