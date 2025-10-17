Cât costă repararea unei drone?

În medie reparaţiile pot costa între 30% şi 50% din preţul de achiziţie al aceluiaşi model nou. Sigur, sunt şi reparaţii care costă mai mult sau mai puţin, în funcţie de tipul defecţiunii şi de vechimea modelului. De exemplu, un model mai vechi poate fi cu preţ redus semnificativ în magazine.

Conform centrelor de reparaţii, dronele cel mai dificil de reparat sunt cele cu daune cauzate de apă. Uneori tehnicienii recomandă clienţilor înlocuirea din start, din cauza unei probabilităţi mari de apariţie a unor probleme viitoare.

Însă există şi reparaţii uşoare, precum înlocuirea braţelor şi a camerelor video.

Când merită să-ţi repari drona în loc să cumperi una nouă?

În general, dacă preţul pentru reparaţia dronei este între 50% şi 75% din preţul unui model nou similar, se consideră că repararea este justificată, cea mai bună variantă. Reparaţiile în centrele specializate sunt fiabile şi odată reparată o dronă ea va funcţiona ca una nouă. În plus, îţi poţi proteja investiţia prin prelungirea duratei de viaţă şi menţinerea funcţionalităţii dronei.

Când e o opţiune mai bună să cumperi o dronă nouă?

Dacă reparaţia costă mai mult de 66% – 75% din suma necesară pentru achiziţia unei drone noi (model similar), în general este o idee bună să renunţi la reparaţie. Pur şi simplu, devine mai practic, mai rapid şi mai uşor să cumperi una nouă decât să o mai pui din nou în funcţiune pe aceea.

Acum, de multe ori, proprietarii de drone nu ştiu ce să aleagă, însă un centru respectabil de reparații drone, care pune satisfacţia clientului pe primul plan va oferi întotdeauna o evaluare transparentă şi sinceră, asigurându-se că înţelegi dacă reparaţia va rezista şi este viabilă din punct de vedere financiar.

Este important să alegi un service de încredere, cu tehnicieni care să te informeze corect, ca să nu te trezeşti la final cu un cost de reparaţie peste ceea ce aţi discutat iniţial. Dacă în timpul reparaţiei sau după diagnosticare se constată că e nevoie de piese noi sau intervenţii mai costisitoare, trebuie să ţi se aducă la cunoştinţă imediat, înainte de o nouă intervenţie.

Obiectivul tău ar trebui să fie întotdeauna de a lua o decizie rentabilă, care să fie în acord cu nevoile tale şi bugetul tău. Iar dacă alegi să colaborezi cu un service de încredere, transparent şi cu experienţă, precum Felix ServDron, atunci dintr-o dată aceste riscuri se vor diminua.

La Felix ServDron, totul începe cu o estimare rapidă, imediat după primirea dronei și evaluarea inițială. Constatarea durează în general între 1 și 2 zile, iar reparația propriu-zisă este finalizată, în majoritatea cazurilor, în 1 până la 3 zile lucrătoare. Transportul și constatarea sunt gratuite, iar pentru urgențe există posibilitatea intervențiilor în 24 de ore. Toate reparațiile sunt acoperite de garanție – până la 12 luni – și beneficiezi de suport tehnic complet pe toată durata procesului.

Sursă foto: freepik.com

