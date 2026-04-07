Astăzi au avut loc noi interviuri la Ministerul Justiției, însă doar cu acei candidați care au primit aviz negativ din partea CSM, este vorba despre Cristina Chiriac, Marinela Mincă și Gill-Julien Grigore-Iacobici. În urma acestor interviuri, ministrul Radu Marinescu a decis să nu facă nicio schimbare față de varianta inițială și să propună aceiași procurori.

Astfel, ministrul Justiției i-a trimis președintelui Nicușor Dan următoarele propuneri:

  • Cristina Chiriac – pentru funcția de procuror general al României
  • Marius Voineag – pentru funcția de procuror adjunct al procurorului general
  • Viorel Cerbu – pentru funcția de procuror-șef al DNA
  • Marinela Mincă – pentru funcția de procuror-șef adjunct al DNA
  • Marius Ștefan – pentru funcția de procuror-șef adjunct al DNA
  • Codrin Miron – pentru funcția de procuror-șef al DIICOT
  • Alex Florența – pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT
  • Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT

Decizia finală îi va reveni lui Nicușor Dan. Potrivit legii, acesta poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere […], aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. Decretul Preşedintelui României de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul justiţiei”.

Amintim că pentru posturile de şef şi şef adjunct la DNA, DIICOT și Parchetul General s-au înscris 18 candidaţi. Bogdan Pîrlog a candidat şi pentru șefia DIICOT, și pentru șefia Parchetului General, dar după câteva zile și-a retras candidatura pentru DIICOT.

În acest moment, șeful DNA este Marius Voineag, DIICOT este condus de Alina Albu, iar șeful Parchetului General este Alex Florența. Mandatele lor expiră în această primăvară.

Argumentele lui Radu Marinescu pentru Codrin Miron (DIICOT)

Codrin Miron este în prezent șeful DIICOT Timișoara și are o vechime în sistem de aproape 30 de ani.

Cum l-a caracterizat ministrul Marinescu:

  • un procuror cu pregătire profesională solidă și carieră universitară remarcabilă, care, prin proiectul de management, a identificat corect direcțiile pentru creșterea capacității operaționale a DIICOT în combaterea criminalității organizate, îmbunătățirea calității actului de justiție și identificarea produselor infracționale în vederea indisponibilizării lor prin măsuri asigurătorii
  • este specializat în combaterea infracționalității economico-financiare, cu experiență practică semnificativă în recuperarea produselor infracțiunii, inclusiv a celor aflate în străinătate
  • viziunea sa pentru creșterea capacității operaționale a DIICOT presupune prioritizarea anchetelor penale și concentrarea pe cauze cu impact major asupra mediului infracțional, precum drogurile, traficul de persoane și migranții
  • strategia propusă de el vizează identificarea și indisponibilizarea produsului infracțional prin măsuri asigurătorii, limitarea accesului grupărilor la resurse financiare prin investigații paralele de tip „follow the money”, aplicarea confiscării speciale și extinse, valorificarea anticipată a bunurilor sechestrate și cooperarea intensificată cu ANABI și ONPCSB, inclusiv prin parteneriate externe
  • în ceea ce privește imaginea publică a DIICOT, a prezentat un model managerial bazat pe comunicare transparentă și orientată către cetățean, organizarea de conferințe de presă pe subiecte de interes și crearea de conturi pe rețelele sociale pentru promovarea activității și rezultatelor instituției.

Argumentele lui Radu Marinescu pentru Viorel Cerbu (DNA)

Viorel Cerbu a lucrat în DNA începând din iulie 2004. Ultima funcție a fost adjunct al șefului DNA, Marius Voineag.

Cum l-a caracterizat ministrul Marinescu:

  • procuror cu experiență profesională bogată și realizări importante, atât în funcții de execuție, cât și de conducere în cadrul DNA.
  • are capacitatea de a valorifica managerial experiența acumulată în DNA, PICCJ și DIICOT, prin utilizarea instrumentelor tehnice moderne în urmărirea penală și prin orientarea spre eliminarea avantajelor economice rezultate din infracțiuni de corupție
  • îmbină experiența în urmărire penală cu managementul judiciar și susține adaptarea Ministerului public la evoluția infracționalității, prin metode moderne de combatere a criminalității economico-financiare și de recuperare a produsului infracțiunii
  • planul de management și interviul din fața Comisiei au arătat că are direcții clare de acțiune pentru limitarea corupției și o politică de resurse umane orientată spre creșterea performanței DNA, prin recrutare exigentă și consolidarea atractivității instituției pentru posturile vacante.

Argumentele lui Radu Marinescu pentru Cristina Chiriac (Parchetul General)

Cristina Chiriac este procurorul DNA care a instrumentat dosarul de dare de mită în care a fost implicat Dumitru Buzatu, la acel moment președinte al CJ Vaslui. Ea apare în imaginile filmate în septembrie 2023 la flagrantul cu geanta care conținea 1,25 milioane de lei, aflată în portbagajul mașinii.

Cum a caracterizat-o ministrul Marinescu:

  • dispune de experiență profesională vastă, pregătire juridică solidă și aptitudini manageriale demonstrate prin activitatea de conducere la DNA și prin proiectul, lucrările și susținerile prezentate la interviu
  • poate valorifica managerial experiența acumulată la PÎCCJ, DIICOT și DNA, promovând instrumente tehnice moderne în urmărirea penală și o abordare orientată spre eliminarea beneficiilor economice ale infracțiunilor de corupție
  • a pus accent la interviu pe managementul cunoașterii și comunicare directă, mobilizând eficient resursele, în special pe cele umane, pentru dezvoltarea și consolidarea instituțională a PÎCCJ
  • proiectul și interviul au evidențiat o viziune clară asupra conducerii Ministerului Public, bazată pe leadership activ, stabilirea de obiective și priorități și implementarea coerentă a politicilor instituționale
  • susține independența operațională a procurorilor, implicarea instituției în dezbateri privind statutul acestora și promovarea unei culturi organizaționale bazate pe etică și integritate, fără afectarea independenței procurorilor din subordine.
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
E filmarea care răstoarnă tot ce se credea! Cum a fost surprinsă menajera medicului ucis și incendiat. Femeia s-a întors la locul crimei! Ce au mai descoperit anchetatorii analizând imaginile
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
BREAKING șocant! Marele artist a fost împușcat cu puțin timp înainte de concertul de la București! Are trei copii și o soție celebră
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Cum arată Luana Ibacka la 59 de ani. Fosta soție a lui Cabral a dezvăluit meniul care o menține în formă

„Suntem produsul cultural al celor care au construit lumea în care trăim”. Analiza a doi istorici despre cum ne influențează trecutul României alegerile prezente
Cât costă cartofii noi în Piața Obor din București, înainte de Paște, în 2026
„N-avem niciun plan, îi trimitem la moarte!" Acuzația care cutremură America despre războiul cu Iran
Gabi Tamaș a terorizat echipa Survivor: bătăi, amenințări și o decizie controversată luată de producătorii show-ului
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

De ce a riscat o cântăreață din România să rămână fără oxigen. Experiment inedit într-o vitrină de pe Calea Victoriei din București: „Am simțit pe pielea mea”
„Chefi la cuțite” 7 aprilie 2026. Ultimii concurenți luptă pentru locurile rămase în bootcamp. „Jamie Oliver a shareuit pe social media creațiile mele culinare”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Fulgy, fiul Clejanilor, ridicat de mascați după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Mircea Lucescu nu mai poate fi operat! Anunțul făcut de medici

CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
25 de ani de televiziune devin istorie. Realitatea TV și Realitatea Plus, închise de CNA în 7 ani pentru nereguli financiare. Lista acționarilor care au fentat statul din 2001 încoace
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Detaliul-cheie din cazul morții anestezistului de la Spitalul de Oftalmologie. Autoapărarea invocată de menajeră, sub semnul întrebării
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit