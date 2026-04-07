Cât costă cartofii noi în Piața Obor din București, înainte de Paște, în 2026

Cartofii noi sunt printre cele mai scumpe variante în această perioadă, ajungând la 25 lei/kg, în timp ce cartofii albi se vând la un preț mult mai accesibil, de aproximativ 4 lei/kg. De asemenea, ceapa românească este disponibilă la 5 lei/kg, fiind nelipsită din coșul de cumpărături.

Pe lângă acestea, și alte legume au prețuri variate. Dovleceii se vând în jur de 5 lei/kg, păstârnacul ajunge la 15 lei/kg, iar varza albă este disponibilă la 10 lei/kg. Vinetele din Grecia se găsesc la aproximativ 25 lei/kg.

Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Prețurile pot varia în funcție de comercianți și de marfă, însă cumpărătorii au la dispoziție o gamă largă de produse pentru masa de Paște.

Cât costă un kilogram de miel în Piața Obor din București, înainte de Paște, în 2026.

