Ceremonia de decernare, condusă de președintele Academiei locale de Științe, nu a oferit detalii despre descoperirile sau lucrările științifice care ar fi justificat acordarea premiului liderului de la Groznîi.

Ramzan Kadîrov a anunțat pe Telegram că a primit o nouă medalie, de data aceasta pentru „contribuția la dezvoltarea științei, relatează Antena 3 CNN.

Colecția de titluri a lui Ramzan Kadîrov a ajuns la cel puțin 38 de distincții primite doar de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

De-a lungul anilor, acesta a acumulat premii pentru „realizări științifice” în domenii diverse și neașteptate: Medalia Blokhin pentru oncologie (2017), Ordinul Avicenna pentru medicină (2021) și, mai recent, Ordinul Meritului pentru Stomatologie (2022).

Vladimir Putin l-a decorat de șase ori

De la începutul războiului, Kadîrov a primit 13 premii noi, inclusiv de la Institutul Kurchatov și Consiliul Arhitecților. În doar două zile, a fost onorat cu zece distincții departamentale, printre care titlurile de „Lucrător Emerit în Agricultură” și „Excelent Ajutor”.

Acestea completează un palmares vast de medalii primite de liderul cecen în ultimii ani, marcând o acumulare de titluri fără precedent în diverse domenii tehnice.

Mai mult, la 49 de ani, Ramzan Kadîrov a acumulat șase ordine de la Vladimir Putin, inclusiv „Pentru Merit față de Patrie” și Ordinul Curajului.

De asemenea, liderul de la Groznîi a primit recunoaștere oficială pentru activități în domenii sensibile, fiind decorat pentru „Apărarea Drepturilor Omului” și pentru „Consolidarea Sistemului Penal Rus”.

Despotul cecen Ramzan Kadîrov a criticat, recent, atacurile efectuate de forțele armate iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite și altor state din Golf, considerându-le „inacceptabile” și delimitându-se astfel de abordarea Kremlinului, care susține public acțiunile regimului de la Teheran.



