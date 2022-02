Durerea de umăr – de ce mă doare umărul și cum să aleg un specialist?

În majoritatea serviciilor de ortopedie – traumatologie din lume, umărul a fost până de curând o articulație puțin înțeleasă și tratată ca atare. Iar asta în ciuda faptului că umărul este articulația cea mai frecvent dislocată și una dintre cele mai frecvent afectate din cauza traumatismelor sportive.

Informații utile și extrem de relevante despre durerile de umăr și despre ce este ideal să facem atunci când le simțim, ne aduce Dr. Marius Negru FRCS, FEBOT – chirurg ortoped exclusiv de umăr și cot în cadrul lanțului de clinici Ortokinetic, coordonatorul unei echipe formate din cinci medici ortopezi de renume https://www.ortokinetic.ro/echipa-ortokinetic.

„Nu putem vorbi despre o singură articulație, ci despre un complex de patru sau cinci articulații diferite, care acționează sinergic pentru a produce mișcarea. Fiecare dintre aceste articulații contribuie la mișcarea brațului ceea ce înseamnă că mișcarea normală și fără durere presupune funcționarea perfectă a acestui mecanism biologic extrem de complex.

Complexitatea umărului și numărul mare de structuri care participă la stabilitatea și mobilitatea acestuia constituie tot atâtea cauze care pot duce la durere și mobilitate anormală.”, explică expertul din cadrul Ortokinetic.

Curiozitatea de a ne uita în interiorul corpului uman a fost una dintre cele mai mari dorințe ale oamenilor de-a lungul timpului. Inventarea becului de către Edison în 1897 a dus la apariția laparoscopului în 1910. Invenția luminii reci de către Hopkins în 1960 a dus la dezvoltarea artroscopului. În 1980 artroscopia umărului a început să prindă contur dar, până în 2000, o gamă limitată de proceduri au putut fi efectuate. Din fericire, în ultimii 20 de ani, datorită progresului tehnologic și al biotehnologiei, posibilitățile de tratament au explodat și numărul afecțiunilor care pot fi tratate minim invaziv a crescut constant. Dr Marius Negru FRCS, FEBOT, chirurg ortoped exclusiv de umăr și cot Ortokinetic: „O serie de afecțiuni netratabile până în urmă cu 10 ani beneficiază în prezent de tratamente moderne minim invazive cu rezultate spectaculoase. Vorbim aici de stabilizarea umărului cu transferul coracoidei pentru instabilitate (Latarjet artroscopic) sau de reconstrucția capsulei superioare pentru rupturile de coafă rotatorie considerate până nu demult ireparabile.”, subliniază medicul.

În țările unde bugetul sănătății a permis, toate aceste tehnici au fost intens popularizate, chirurgii ortopezi au beneficiat de o pregătire și de o dotare tehnică corespunzătoare ducând la apariția chirurgiei umărului ca și subspecialitate în cadrul ortopediei. În multe alte locuri din lume însă tratamentele au evoluat foarte puțin, iar chirurgii ortopezi se văd în situația de a se instrui singuri sau de a se limita la tratamente învechite. „Dacă ne gândim și la lipsa unui sistem de asigurări de sănătate, care să poată face accesibile aceste echipamente și implante scumpe, vedem de ce multe dintre afecțiunile umărului rămân nediagnosticate și tratate în mod arhaic, cu rezultate mult inferioare.”, adaugă Dr. Marius Negru.

Care sunt cauzele durerilor de umăr?

Patologia umărului este strâns legată de vârsta pacientului. „Dacă ne referim la pacienți tineri și adolescenți, aici instabilitatea și leziunile legate de patologia labrului articular predomină. Pacienții de vârstă medie (30-60 de ani) suferă în principal din cauza leziunilor de coafa rotatorie și a degenerării tendoanelor. La cei de peste 60 ani, modificările artrozice tind să fie principala sursă de durere și limitare a mișcării, iar ruptura tendoanelor este prezentă la majoritatea populației.”, subliniază expertul din cadrul Ortokinetic.

Orice traumatism însoțit de durere și limitarea miscării poate sugera o fractură. În acest caz, o radiografie de umăr este primul pas spre diagnostic. „Dacă după ce ați căzut, la nivelul părtii superioare a umărului apare o umflătură și brațul obosește rapid și doare, este posibil să vă fi dislocat articulația acromio-claviculară (umflătura fiind determinată de capătul claviculei care este ascensional ca urmare a rupturii ligamanetelor coraco-claviculare).

După orice dislocare a umărului este posibil să aveți senzația de instabilitate mai ales când brațul este ridicat la 90 de grade și rotat extern. Probabilitatea de a suferi o nouă dislocare scade cu vârsta, dar este semnificativă dacă prima luxație a avut loc înainte de 30 de ani. Dislocările repetate pot determina modificări la nivelul articulației care, netratate la timp, pot progresa iar, după cinci dislocări repetate, este posibil să aveți nevoie de intervenții complicate la nivelul osului pentru a stabiliza articulația.

Durerile profunde care persistă în timpul nopții, fără o cauză aparentă, însoțite de limitări ale mișcărilor în toate planurile dar mai ales în rotație externă, pot sugera apariția unui umăr înghețat. Pacienții diabetici și cei cu afecțiuni ale tiroidei au o predispoziție genetică.

Dacă umărul este dureros mai ales la mișcările cu brațul deasupra orizontalei și brațul se simte slăbit când încercați să îl ridicați, puteți avea o ruptură de coafă rotatorie sau un sindrom de impingement. În cazul în care simptomele au debutat după un traumatism este necesar un examen de specialitate cu un chirurg ortoped specializat, deoarece o ruptură traumatică de coafă rotatorie este tratată cu rezultate foarte bune în primele șase luni, un diagnostic rapid fiind astfel esențial.”, explică Dr Marius Negru FRCS, FEBOT, chirurg ortoped exclusiv de umăr și cot Ortokinetic.

Odată cu înaintarea în vârstă, cartilajul articular se uzează și pot apărea modificări cunoscute sub numele de artroză. „Acestea pot afecta atât articulația gleno-humerală, cât și pe cea acromio-claviculară. Simptomele constau în general în dureri care se accentuează la mișcare și o reducere treptată a mobilității umărului.

Dacă durerea de umăr este situată mai ales în partea din față și este agravată de ridicarea de greutăți mai ales prin flexia cotului, o afecțiune a tendonului bicepsului poate fi cauza. Un exemplu ar fi dureri la ridicarea sacoșelor de cumpărături de la supermarket.”, ne lămurește medicul.

Ce ar trebui să fac când mă doare umărul?

Multe dureri de umăr se pot ameliora prin repaus, aplicarea de gheață și tratamente anti-inflamatoare. În cazul durerilor persistente este indicată consultarea unui medic specializat pe patologia umărului. Diagnosticul este pus după o examinare atentă a articulației și confirmat prin efectuarea de investigații imagistice cum ar fi radiografie, ecografie sau RMN.

Cum găsesc un chirurg specializat pe umăr?

O specializare în chirurgia umărului presupune un minim de doi ani de training în această specialitate. În artroscopia umărului vorbim despre doi ani, comparativ cu artroscopia de genunchi, care durează doar șase luni. Un chirurg care consultă și operează frecvent sau exclusiv umărul ar fi de preferat, deși acest lucru se întâmplă extrem de rar în țara noastră. În România, prima clinică dedicată chirurgiei umărului a apărut în anul 2015 și a fost fondată de doi medici ortopezi: Marius Negru și Mihai Râșcu (www.ortokinetic.ro). În momentul de față, Ortokinetic rămâne un centru de referință pentru patologia acestei articulații, pacientul putând beneficia de un diagnostic complet în centrele clinicii (consultații, radiologie digitală, ecografie musculo-scheletală și RMN de înaltă performanță), dar mai ales de expertiza unui grup de cinci chirurgi ortopezi coordonați de Dr Marius Negru FRCS, FEBOT – chirurg ortoped exclusiv de umăr și cot.

„În cazul în care aveți nevoie de o intervenție chirurgicală, înainte de a alege un medic ortoped, ar fi bine să vă asigurați că acesta efectuează un număr suficient de operații similare cu cea de care aveți nevoie dumneavostră. Un minim ar fi de 15 intervenții pe an, iar un optim undeva între 30 și 50. De asemenea, o clinica în care funcționează mai mulți medici ortopezi care operează în echipă este de preferat, minimizând în acest fel riscul operator. Am auzit de multe ori că sistemul de sănătate este deficitar la noi. Cred că în ultimii ani s-au făcut pasi importanți în ceea ce privește dotarea și salarizarea medicilor. Din păcate, ceea ce ne lipsește acum sunt mentorii. Chirurgia se învață greu, este un proces lung care necesită mentori de calitate și un număr mare de intervenții repetate până se ajunge la rutină. Societatea Româna de Umăr și Cot (SRUC) este o societate non profit, care are ca scop dezvoltarea chirurgiei umărului în România și poate deveni un ghid pentru pacienți în alegerea unui medic specializat în acest domeniu.”, conchide medicul.

Mai multe detalii pe: https://www.ortokinetic.ro/clinica-de-umar-si-cot

