Turiștii români au ajuns la hotelul din Turcia împreună cu cei patru copii, însă au aflat la recepție că nu exista nicio rezervare pe numele lor.

Inițial, nimic nu părea suspect. Familiile apelaseră la o femeie care se prezenta drept agent de turism și care le promisese vacanțe de lux la prețuri considerabil mai mici decât cele practicate pe piață.

În momentul în care au fost informați că hotelul nu primise plata pentru cazare, românii au contactat-o pe femeie, iar aceasta le-ar fi dat asigurări că va rezolva situația imediat.

Însă, după câteva zile în care unitatea de cazare nu a primit banii promiși, familiile au fost evacuate din hotel împreună cu copiii.

Ancheta a scos la iveală faptul că presupusa agentă de turism ar fi înșelat 46 de persoane, promițând vacanțe în destinații precum Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Malta și Franța. În total, pagubele se ridică la aproape 1.000.000 de lei.

Printre victime se află și o femeie din București care a plătit 4.000 de euro pentru o vacanță în Japonia.

„În momentul în care am cerut detalii concret, atunci a început să îmi spună că nu are programul, că altcineva se ocupă, că o să mi-l dea. Semnale au fost, dar le-am ignorat”, a afirmat una dintre victime, potrivit Observator News.

O altă persoană păgubită a declarat: „Toată treaba asta a fost pentru că s-a mers pe încredere”.

Femeia, în vârstă de 38 de ani și din București, și-ar fi găsit victimele inclusiv prin recomandările apropiaților. Acestea le spunea că le poate oferi zboruri la jumătate de preț, pentru că a lucrat la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

După ce au fost depuse mai multe plângeri, polițiștii au identificat-o pe suspectă, însă au reușit să recupereze doar aproximativ 100.000 de lei din prejudiciul total.

Autoritățile îi sfătuiesc pe români să verifice cu atenție autenticitatea ofertelor turistice înainte de a face plăți

La rândul său, Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT, a precizat: „Pe site-ul ministerului de resort şi al Turismului există lista agenţiilor de turism licenţiate. Trebuie să se asigure că e un site recunoscut”.

Femeia acuzată în acest dosar se află în arest la domiciliu și riscă o pedeapsă cu închisoarea pentru înșelăciune.

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