„Siguranța copiilor nu poate fi o considerație secundară. Știm cu toții că materialele dăunătoare din mediul online pot avea consecințe foarte grave”, a explicat ministrul canadian al Culturii, Marc Miller, inițiatorul unui proiect de lege în acest sens.

Canada devine cea mai recentă țară, după Australia, Indonezia și Brazilia, care încearcă să restricționeze accesul minorilor la rețelele sociale, în contextul în care cresc îngrijorările legate de efectele negative ale acestora asupra bunăstării copiilor.

Numeroase țări europene au în vedere interdicții similare. În Franța, un proiect de lege este în prezent în curs de examinare în Parlament.

„Pe măsură ce tehnologiile evoluează, trebuie să ne asigurăm că legile noastre țin pasul, deoarece părinții nu pot face față singuri acestor provocări”, a subliniat Marc Miller. Potrivit acestuia, Canada este „în întârziere” și trebuie „să facă mai mult”.

„Rețelele sociale și roboții de chat dotați cu IA (inteligență artificială – n.r.) nu favorizează o dezvoltare sănătoasă la copii și au devenit o sursă de anxietate, izolare, depresie și de multe alte probleme de sănătate mentală pentru mulți tineri”, a afirmat ministrul canadian al Sănătății, Marjorie Michel.

Deși instituie o interdicție privind accesul la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani, proiectul de lege prevede și un mecanism de derogare pentru platformele care dovedesc că au implementat „măsuri de protecție suficiente pentru copii”.

În caz de nerespectare, companiile riscă sancțiuni care pot ajunge până la 3% din cifra lor de afaceri globală sau 10 milioane de dolari canadieni, adică 6,2 milioane de euro.

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