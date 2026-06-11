Dureri cărora, la început, nu le-a dat foarte mare importanță s-au transformat perfid în simptomele unei boli grave care, de vreo doi ani, i-a schimbat complet viața lui Petre Claudiu Lețu, 46 de ani, din Popești-Leordeni, Ilfov. Diagnosticat cu coxartroză bilaterală, bărbatul – care se deplasează extrem de greu și doar ajutorul bastonului – este în pericol, i-au spus specialiștii, să nu mai poată să meargă, dacă nu este operat la timp. Însă pentru această intervenție, Petre are nevoie de 10.000 de euro, bani necesari și investigațiilor, și tratamentelor ante și postoperatorii.

„Am primit un diagnostic care m-a năucit!”

„La început, am simțit dureri la picioare, în special la genunchi, care, fără să-mi dau seama, au cuprins apoi și spatele. Ajunsesem să merg într-o parte din cauza durerilor foarte mari care îmi blocau articulațiile. Atunci, am luat calea doctorilor… Era în toamna lui 2023, la scurt timp după ce mă întorsesem din Germania, unde am lucrat ca îngrijitor de persoane în vârstă. Am crezut că este vorba de dureri cauzate de faptul că am tot făcut efort fizic ridicând bătrâni bolnavi, neputincioși.

Am făcut tot felul de investigații computerizate care, din păcate, s-au întins mult în timp, pentru că le făceam ca asigurat, fără bani, și eram obligat să aștept luni întregi pentru un loc cu trimitere. Abia în ianuarie 2025 am primit diagnosticul care m-a năucit. Atunci am aflat că am coxartroză (n.r. – o boală degenerativă care degradează lent și progresiv cartilagiul articulației șoldului) și că boala avansează rapid”, ne-a spus Petre Claudiu Lețu cum au început necazurile sale.

Când nu a mai fost coasigurat, a oprit toate tratamentele, iar boala a avansat

Câteva luni mai târziu, la jumătatea anului 2025, Petre – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, a oprit orice fel legătură cu medicii, pentru că, spune el, nu a avut bani să continue investigațiile și tratamentele care păreau să-i țină boala pe loc și să-i aline durerile. Statutul de coasigurat pe care îl putea oferi soția sa, Rosalinda (47 de ani), care este salariat cu carte de muncă, i-a permis până atunci să beneficieze de tratamente gratuite. Dar după eliminarea acestei posibilități de a fi tratat gratis, Petre a ajuns în situația de neasigurat și nu și-a permis să plătească pentru investigații făcute în sistemul privat.

„Pe cei care îmi vor auzi povestea îi implor să mă ajute să ajung la operația de șold cât mai repede…”

„Din cauza lipsei banilor, am ajuns în situația de a nu mai putea continua investigațiile. De la jumătatea anului 2025 nu mai sunt coasigurat pentru că s-au schimbat legile în România. Cum boala a avansat rapid, nu am putut să mai lucrez muncă fizică, așa cum o făceam înainte. Toate încercările mele de a lucra ceva de acasă au fost sortite eșecului. Acum, abia dacă mai pot să merg chiar și în baston, iar din casă ies foarte rar și doar împreună cu soția, pe distanțe scurte.

Pe cei care îmi vor auzi povestea îi implor să mă ajute să ajung la operația de șold cât mai repede… (n.r. – artoplastie – articulația uzată este înlocuită cu o proteză când tratamentele nu mai dau rezultate). Asta este ultima mea speranță, pentru că altfel există riscul să nu mai pot să merg vreodată. Ar însemna să-mi petrec tot restul zilelor într-un scaun cu rotile. Este vorba de aproximativ 10.000 de euro în care intră și pregătirea pentru intervenție, dar și investigațiile postoperatorii”, este apelul disperat pe care Petre îl face prin intermediul Fundației Ringier România.



Pentru Petre, un sprijin uriaș ar fi și dacă oameni cu suflet ar reuși să îl ajute să-și plătească o asigurare medicală valabilă un an care costă 2.460 de lei. Așa, ar avea acces la serviciile medicale de stat, poate chiar și la operația salvatoare.

Cei care doresc să îl ajute pe Petre o pot face accesând butoanele de donație de mai jos sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI





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