Ediție limitată: colecția „SISTERLOVE DISNEY: See the beauty in everyone”

essence paletă de farduri pentru pleoape Disney Villains inspired by Evil Queen și Ursula

Disney atât cât poți vedea cu ochii: inspirată de Evil Queen și Ursula, paleta de farduri Disney Villains de la essence, are 14 culori pentru a crea machiaje de lungă durată. Schemele de culori corespund personajelor. Paleta inspirată de Evil Queen vine în nuanțe colorate, iar Paleta inspirată de Ursula în nuanțe variind de la roz la lila. Cireașa de pe tort: unele dintre nuanțele de fard de pleoape foarte pigmentate sunt împodobite cu un logo corespunzător pentru a atrage atenția! Pe deasupra, nuanțele au și un parfum plăcut de vanilie! Pentru a vă ajuta să vedeți frumusețea din voi înșivă, paletele sunt inspirate de forma oglinzilor din basmele noastre prețioase – Preț lei * 54.00

essence Mascara I LOVE EXTREME VolumeDisney Villains inspired by Evil Queen

Gene uimitoare în câteva secunde? Cu siguranță posibil pentru toti cei care au aplicat mascara Disney Villains Evil Queen I LOVE EXTREME Volum Mascara de la essence! Fără a fi nevoie să întrebați oglinda. Fiecare geană individuală este acoperită cu textură datorită pensulei extra-mari din fibre, creând volum în dimensiuni copleșitoare. Și în plus, negrul profund creează un contrast și face ochii să strălucească! – Preț lei * 14.50

essence pensulă pentru fard de pleoape Disney Villains inspired by Ursula

Pensula potrivită este esențială pentru un machiaj perfect pentru ochi. Deci, este un lucru bun că pensula pentru fard de pleoape Disney Villains Ursula inspired by essence este acum disponibilă pentru aplicarea perfectă a texturii pulbere. Datorită părului său sintetic moale, este blândă, dar precisă pe pleoapă, permițându-vă să creați o varietate de machiaje. Preț lei * 13.50

essence ruj ce își schimbă culoarea ELECTRIC GLOW Disney Villains inspired by Evil Queen

Absolut magic – Rujul ce își schimbă culoarea ELECTRIC GLOW Disney Villains Evil Queen inspired by essence arată deja foarte bine la exterior! Are un aspect superb de cristal roz. Ambalajul metalic este inspirat de Evil Queen. Și ceea ce este minunat este că rujul care schimbă culoarea reacționează la valoarea pH-ului și nu numai că intensifică culoarea naturală a buzelor, ci are și un efect hrănitor. Preț lei* 16.00

essence fard de obraz Maxi Disney Villains

Fard de obraz Maxi Disney Villains by essence sunt adevărate miracole pentru un aspect proaspăt. Cu textura lor mătăsoasă, creează un aspect radiant – într-un mod cu totul natural. Fardurile de obraz Maxi vin în două culori: roz prăfuit (Evil Queen inspired) și nuanțe de maro nude (Ursula inspired ) – așa că îți poți alege nuanța preferată care se potrivește tenului tău. Preț lei * 26.00

essence pensulă pentru blending Disney Villains inspired by Scar

Pensulă pentru blending Disney Villains Scar inspired by essence îți completează colecția de pensule. Perii moi sintetici ușurează uniformizarea fardurilor și a liniilor de tuș – astfel se poate obține un machiaj perfect! Pensula pentru blending vine cu un design metalic de zgârieturi de gheare pe mâner ce ne duce cu gândul la maleficul Scar. Preț lei * 13.50

essence pensulă pentru față Disney Villains inspired by Evil Queen

Iubitorii de beauty nu vor vrea să se macheze fără pensula pentru față Villains Evil Queen inspired by essence. Datorită perilor săi moi sintetici și formei teșite, pensula este perfectă pentru aplicarea și uniformizarea pudrei bronzante și fardului de obraz. Fanii Disney vor adora de asemenea și designul de pe mâner – modelul metalic Evil Queen atrage cu adevărat atenția. Preț lei * 18.00

essence serum pentru față Disney Villains inspired by Evil Queen

Un ten proaspăt exact ca în povești? Serumul pentru față Disney Villains Evil Queen inspired by essence este exact ceea ce cauți. Textura gel hidratantă împrospătează pielea și este rapid absorbită în piele fără să lase în urmă reziduuri. Serumul inspirat de Evil Queen conține de asemenea apă de trandafiri hrănitoare. Un punct forte absolut îl reprezintă splendidele perlele de apă care complimentează serumul de poveste. Vorbind de splendid – Serumul inspirat de evil Queen vine într-un design floral. Preț lei* 24.50

essence cremă pentru mâini Disney Villains inspired by Evil Queen

Mâini uscate? Nu de aici înainte. Crema pentru mâini Disney Villains by essence îți lasă pielea mătăsoasă și moale de fiecare dată. Crema este absorbită în piele fără senzație lipicioasă și asigură hidratare datorită uleiului de migdale și ingredientelor conținute: balsamul de lămâie proaspătă asigură că această cremă de mâini nu este doar atrăgătoare vizual, ci este o încântare și pentru nas. Preț lei * 14.50

