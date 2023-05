Împărțite pe domenii de activitate, de la începutul anului și până acum, au fost postate 40.000 de joburi pentru retail, 26.000 pentru servicii, 21.000 pentru industria alimentară și 20.000 pentru turism. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, vedem o creștere a numărului de joburi din turism, dar și o ușoară scădere a ofertelor venite din zona de call center / BPO și IT / telecom. Bogdan Badea, CEO eJobs România

Tot spre deosebire de anul trecut, se observă o tendință descrescătoare a intenției angajatorilor de a recruta pentru poziții remote. Astfel, de la începutul anului și până acum, au fost postate aproape 10.000 de joburi remote (dintr-un total de peste 160.000 de joburi), în timp ce anul trecut numărul acestora era de aproximativ 17.000. În scădere față de 2022 se regăsesc și joburile din străinătate: din ianuarie și până acum, au cumulat 6,7% din numărul total de locuri de muncă postate versus 8,7% în 2022.

„87,4% dintre joburile scoase anul acesta în piață de angajatori au fost pentru România și au reprezentat joburi pentru care este necesară prezența la birou. Dacă nu zilnic, măcar 2-4 zile pe săptămână. Această schimbare de poziționare a angajatorilor față de munca remote a fost una dintre tendințele importante ale acestui an pe piața muncii. S-a lovit, însă, de o dorință în creștere a candidaților pentru a aplica la job urile care le permit să decidă singuri de unde vor să lucreze”, explică Bogdan Badea.

În acest sens, din cele 4,4 milioane de aplicări înregistrate în perioada 1 ianuarie – 30 mai, 83,6% au fost pentru joburile din România, non – remote, 14,7% pentru cele remote și 1,7% pentru străinătate. Comparativ cu anul trecut, rămâne identic procentul aferent aplicărilor pentru oportunitățile din afara țării, însă crește cel pentru remote și scade cel pentru joburile care necesită prezența permanentă la birou. „În plus, vedem ceva mai multă efervescență la nivel general în ceea ce privește aplicările. Avem aproximativ 900.000 de aplicări în fiecare lună, în creștere cu aproape 10% față de anul trecut. Și numărul de candidați noi din platformă a avut o evoluție de 17% în această perioadă comparativ cu prima jumătate de an din 2022”, mai spune Bogdan Badea.

Cele mai multe aplicări au fost direcționate către anunțurile angajatorilor din retail. Urmează serviciile, sectorul de call center / BPO, IT / telecom, financiar bancar, turism și industria alimentară.

O altă tendință importantă pentru această primă jumătate de an este legată de creșterea numărului de joburi care au salariul afișat în anunțul de angajare. Dacă în primul semestru al anului trecut sub 30% din joburile postate aveau salariul publicat în anunțul de angajare, anul acesta, procentul a urcat la aproape 40%. Concret, 53.000 de locuri de muncă aveau salariul menționat și vizibil pentru toți candidații.

În acest moment, 32.000 de joburi sunt disponibile pe eJobs.ro.

