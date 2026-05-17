Universitatea Craiova – „U” Cluj se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Duminică, 17 mai 2026, toate privirile microbiștilor vor fi îndreptate către stadionul Ion Oblemenco, unde Universitatea Craiova primește vizita formației „U” Cluj, într-un duel care poate decide titlul din Superligă.

Partida începe la ora 20:30, iar stadionul din Bănie se anunță sold-out pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului.

Meciul va fi transmis în direct de două posturi TV din România: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Derby decisiv pentru titlul din Superligă

Universitatea Craiova are un avantaj de un punct înaintea confruntării directe și poate deveni campioană încă din această etapă dacă obține victoria.

Cele două echipe s-au mai întâlnit miercuri, tot la Craiova, în finala Cupei României, câștigată de Universitatea Craiova, care s-a impus cu 6-5 la loviturile de departajare.

În ultima rundă a campionatului, oltenii vor juca în deplasare cu Rapid, în timp ce „U” Cluj va evolua pe teren propriu împotriva lui Dinamo. Pe lângă trofeul de campioană, miza partidei este și calificarea în preliminariile UEFA Champions League.

Echipă probabilă Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu – Băsceanu, Nsimba, Baiaram. Antrenor: Filipe Coelho.

Echipă probabilă „U” Cluj: Gertomanos – Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu – Bic – Drammeh, Nistor – Macalou, Lukic, El Sawy. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 11 ori, de patru ori s-au impus craiovenii, clujenii și-au trecut în cont două victorii, iar alte cinci meciuri s-au terminat la egalitate.

