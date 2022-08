Empire - ediția nr. 15 din colecția de stilouri “Plăcerea de a scrie”

Din februarie, la fiecare două săptămâni, apare o ediție nouă, completată cu o revistă despre tradiția scrisului, plăcerea de a scrie și istoria stilourilor! O selecție atentă a stilourilor care convertesc scrisul în artă! 40 de stilouri elegante și delicate, fabricate cu materiale de înaltă calitate.

Empire – noul stilou din colecție

Colecția de stilouri „Plăcerea de a scrie” este un must have pentru toți pasionații de scris de mână! Empire este un stilou metalic cu cerneală tip rezervă. Are un design deosebit, amintind de culoarea nisipului sau a paginilor dintr-un jurnal vechi.

Deosebit de rezistent, datorită materialelor de cea mai înaltă calitate, îți va oferi fără probleme o utilizare îndelungată. Stiloul Empire poate fi cumpărat doar de pe colecții.libertatea.ro sau de la chioșcurile de difuzare a presei. Este un excelent instrument pentru oricine își dorește să scrie mult mai frumos, în timp ce are la îndemână un produs de calitate superioară.

