Pentru fanii care urmăresc fiecare detaliu al turneului, line-up-ul de antrenori e la fel de fascinant ca cel al jucătorilor. Tactici diferite, școli rivale, salarii care depășesc cele ale multor jucători-vedetă. Apropo, pentru cei care cauta un bonus bun pentru Mondial, poti verifica bonusul de Maxbet aici.

Ce trebuie să știi pe scurt:

31 din 48 de naționale au antrenori străini la Mondialul 2026

Ancelotti, primul antrenor străin al Braziliei, salariu ~1,47 mil. $/an

Tuchel a calificat Anglia cu 8 victorii din 8 fără gol primit

Italia a ratat calificarea, dar are 3 antrenori la turneu

Argentina „exportă” 6 antrenori la naționale diferite

Deschamps (Franța) la al 14-lea an pe banca echipei — doar Helmut Schön a stat mai mult

Ancelotti la Brazilia: revoluția istorică

Pe 13 mai 2025, federația braziliană (CBF) a făcut anunțul care a șocat fotbalul mondial: Carlo Ancelotti devine antrenor al Braziliei. Pentru o țară care, timp de un secol, a refuzat să aibă antrenori străini (Brazilia a fost mereu antrenată de brazilieni), aceasta a fost o ruptură fundamentală.

Decizia a venit după ani de stagnare. Brazilia a câștigat ultima Cupă Mondială în 2002 — acum 24 de ani. Eliminate timpuriu în 2006 (Franța), 2010 (Olanda), 2014 (Germania 7-1 acasă!), 2018 (Belgia), 2022 (Croația). De fiecare dată cu un antrenor brazilian (Carlos Alberto Parreira, Dunga, Luiz Felipe Scolari, Adenor Bacchi, Tite). Federația a decis că trebuie să schimbe paradigma.

Ancelotti, italian de origine, deține 5 Champions League ca antrenor (record absolut). A câștigat campionate în Italia, Anglia, Franța, Germania, Spania. Brazilia speră că experiența lui poate transforma colecția de talent (Vinicius, Rodrygo, Endrick, Raphinha, Bruno Guimarães) într-o mașină câștigătoare.

Salariul lui: ~1,47 milioane dolari pe an, cel mai mare al unui antrenor la turneu.

Tuchel la Anglia: misiunea celor 60 de ani

Anglia nu a mai câștigat Cupa Mondială din 1966. Acum, federația engleză (FA) a făcut și ea pași radicali: pentru prima dată, un antrenor străin (german!) conduce Anglia. Thomas Tuchel.

Decizia, controversată inițial (un german antrenând Anglia este politic delicat), s-a dovedit excepțional de bună. Tuchel a calificat Anglia cu 8 victorii din 8 meciuri, fără să primească un gol. O performanță fără precedent în istoria preliminariilor engleze.

Echipa actuală e bazată pe Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford. Tactic, Tuchel folosește un 3-4-3 cu Bellingham într-un rol liber în spatele lui Kane.

Salariul lui: ~848.000 dolari pe an.

Restul giganților

Julian Nagelsmann (Germania) — la 38 de ani, e al 5-lea cel mai tânăr antrenor al turneului. Promovat din academia germană, a câștigat reputația prin trecerea la Hoffenheim, RB Leipzig, Bayern. Salariul: ~1,02 milioane $/an.

Mauricio Pochettino (SUA) — argentinian care antrenează țara gazdă a turneului. Misiunea: să transforme SUA dintr-o echipă mediocră într-o forță reală. Salariul: ~885.000 $/an.

Didier Deschamps (Franța) — la al 14-lea an pe bancă. Doar Helmut Schön (Germania, 16 ani) a stat mai mult la un Mondial. A câștigat 2018 și a pierdut finala 2022. Următoarea misiune: să facă din 2026 trofeul de adio.

Lionel Scaloni (Argentina) — antrenor de 47 de ani care a câștigat 2022 cu Argentina. Stilul lui pragmatic, bazat pe Messi-De Paul-Mac Allister, rămâne fundamental.

Hansi Flick — antrenează Spania, nu Germania (Spania l-a contractat în 2024). Câștigătorul Champions League 2020 cu Bayern duce Spania spre tentativa de a câștiga al doilea trofeu mondial.

Antrenorii „exportați”

Tema dominantă a turneului e exportul de antrenori de la marile națiuni fotbalistice spre cele mai mici.

Argentina are 6 antrenori la turneu (în afara naționalei proprii):

Marcelo Bielsa — Uruguay

— Uruguay Mauricio Pochettino — SUA

— SUA Néstor Lorenzo — Columbia

— Columbia Sebastián Beccacece — Ecuador

— Ecuador Gustavo Alfaro — Paraguay

— Paraguay Lionel Scaloni — Argentina (acasă)

Italia a ratat calificarea, dar are 3 antrenori la turneu:

Carlo Ancelotti — Brazilia

— Brazilia Vincenzo Montella — Turcia

— Turcia Fabio Cannavaro — în staful Uzbekistanului

Ironie istorică: Italia nu joacă, dar are influență tactică majoră asupra turneului.

Stiluri tactice diferite

Stilurile principale ale antrenorilor de top:

Școala italiană (Ancelotti, Montella, Cannavaro) — pragmatism defensiv, jucători liberi în atac, încredere în experiență.

Școala germană (Tuchel, Nagelsmann, Flick) — presing înalt, transformations rapide, agresivitate continuă.

Școala argentiniană (Scaloni, Bielsa, Pochettino) — concentrare pe tehnică individuală, joc verticalizat, lideri-ofensivi.

Școala spaniolă (Flick — sub influență Pep Guardiola, La Masia) — posesie, build-up din apărare, presing colectiv.

Școala franceză (Deschamps) — solid defensiv, rapid în tranziții, dependent de jucători de top.

Întâlnirea acestor școli la Mondial face fiecare meci între mari națiuni un test tactic fascinant.

Cele 17 naționale cu antrenor local

Doar 17 din 48 de naționale au antrenori de aceeași naționalitate cu țara. Lista:

Argentina (Scaloni)

Franța (Deschamps)

Anglia … NU (Tuchel)

Spania … NU (Flick e german)

Germania (Nagelsmann)

Portugalia (Roberto Martínez e spaniol)

… și restul echipelor mai mici

Acest fenomen reflectă o paradigmă: marile națiuni se uită din ce în ce mai puțin la identitatea națională a antrenorului, focusându-se pe rezultate. În schimb, multe naționale mici (Capul Verde, Curaçao, Iordania) folosesc antrenori străini pentru expertiza tehnică.

Cote pentru câștigătorul turneului

Cota de „antrenor al câștigătoarei Cupei Mondiale 2026″ creează interes major:

Hansi Flick (Spania): cotă 4,5

(Spania): cotă 4,5 Lionel Scaloni (Argentina): cotă 7,0

(Argentina): cotă 7,0 Carlo Ancelotti (Brazilia): cotă 8,0

(Brazilia): cotă 8,0 Didier Deschamps (Franța): cotă 9,0

(Franța): cotă 9,0 Thomas Tuchel (Anglia): cotă 11,0

(Anglia): cotă 11,0 Julian Nagelsmann (Germania): cotă 13,0

După prima rundă, Spania a pierdut din avantaj (0-0 cu Capul Verde), iar Argentina, Franța și Anglia au confirmat. Cotele se modifică zilnic.

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Surse

[1] FIFA. Official 2026 World Cup coaches list. fifa.com [2] The Athletic. Why national teams are hiring foreign coaches at record rates. theathletic.com [3] ESPN. Ancelotti and Brazil: A historic gamble. espn.com [4] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [5] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro

Foto: pontul-zilei.com

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