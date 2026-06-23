Din august 2026, documentația tehnică, trasabilitatea materialelor, optimizarea ambalajelor și Declarația de Conformitate devin elemente esențiale pentru desfășurarea activității. Lipsa acestora poate genera sancțiuni, dificultăți comerciale și probleme în relația cu partenerii din Uniunea Europeană.Pentru numeroase firme, provocarea principală nu constă în înțelegerea regulamentului, ci în transformarea cerințelor legislative în acțiuni concrete și aplicabile.

Pentru multe companii din România, anul 2026 aduce una dintre cele mai importante schimbări legislative din zona ambalajelor din ultimele decenii. Dacă până acum discuțiile despre sustenabilitate erau privite deseori ca obiective strategice sau inițiative de marketing, Regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR) transformă aceste subiecte în obligații concrete.

Schimbarea afectează atât producătorii de ambalaje, cât și IMM-urile care introduc produse ambalate pe piață. Cu alte cuvinte, dacă utilizezi ambalaje pentru comercializarea produselor proprii, există șanse foarte mari să intri sub incidența noilor reguli.

Din august 2026, documentația tehnică, trasabilitatea materialelor, optimizarea ambalajelor și Declarația de Conformitate devin elemente esențiale pentru desfășurarea activității. Lipsa acestora poate genera sancțiuni, dificultăți comerciale și probleme în relația cu partenerii din Uniunea Europeană.Pentru numeroase firme, provocarea principală nu constă în înțelegerea regulamentului, ci în transformarea cerințelor legislative în acțiuni concrete și aplicabile.

Soluții ambalare– cum se schimbă „regulile jocului” odată cu aplicarea PPWR?

Regulamentul PPWR urmărește reducerea impactului ambalajelor asupra mediului și dezvoltarea economiei circulare la nivel european.În practică, producătorii și companiile care introduc produse ambalate pe piață trebuie să demonstreze că ambalajele respectă cerințele privind:

∙reciclabilitatea;

∙reducerea deșeurilor;

∙utilizarea materialelor reciclate;

∙trasabilitatea;

∙siguranța compoziției;

∙eficiența utilizării resurselor.

Una dintre cele mai importante schimbări este faptul că numeroase companii devin, din punct de vedere juridic, responsabile pentru conformitatea ambalajelor utilizate.Acest aspect schimbă radical abordarea tradițională.

În trecut, multe firme considerau că responsabilitatea aparține exclusiv furnizorului de ambalaje. Începând cu 2026, verificarea conformității devine responsabilitatea directă a operatorului economic care introduce produsul pe piață.

Ce este Declarația de Conformitate (DoC)?

Declarația de Conformitate UE reprezintă documentul prin care compania certifică faptul că ambalajul respectă cerințele aplicabile prevăzute de legislația europeană.Practic, documentul funcționează asemenea unei declarații oficiale prin care producătorul își asumă conformitatea produsului.

Începând cu 12 august 2026, ambalajele introduse pe piață trebuie să fie însoțite de această documentație.Declarația trebuie susținută de un dosar tehnic care demonstrează respectarea cerințelor legale.În mod obișnuit, documentația include:

identificarea produsului;

descrierea ambalajului;

specificațiile tehnice compoziția materialelor;

rapoarte și teste relevante;

informații privind reciclabilitatea;

dovezi privind trasabilitatea.

Pentru multe IMM-uri, aceasta reprezintă una dintre cele mai importante schimbări administrative generate de PPWR.

De ce devine trasabilitatea atât de importantă?

Autoritățile europene urmăresc o transparență mult mai mare asupra întregului lanț de aprovizionare.Companiile trebuie să cunoască proveniența materialelor și caracteristicile acestora.Nu mai este suficientă existența unei facturi și a unei fișe tehnice generale.În cazul unui control, firma trebuie să poată demonstra:

sursa materiilor prime;

conținutul reciclat;

caracteristicile materialelor;

conformitatea cu cerințele legislative;

istoricul documentației.

Cu cât trasabilitatea este mai bine organizată, cu atât riscurile administrative și juridice sunt mai reduse.

Cum realizezi un audit rapid al ambalajelor existente?

Una dintre cele mai eficiente metode de pregătire este realizarea unui audit intern.Acest proces permite identificarea rapidă a zonelor care necesită modificări.Primul pas presupune inventarierea tuturor ambalajelor utilizate.Lista trebuie să includă:

ambalajele primare;

ambalajele secundare;

ambalajele terțiare;

materialele auxiliare;

etichetele;

elementele de protecție.

După centralizarea informațiilor, fiecare tip de ambalaj trebuie analizat individual.Întrebările esențiale sunt:

Din ce materiale este realizat?

Există documentație completă?

Este reciclabil?

Conține materiale reciclate?

Respectă principiul minimizării?

Furnizorul poate demonstra conformitatea?

Acest exercițiu simplu identifică rapid eventualele vulnerabilități.

Limitarea ambalajelor nu mai este opțională

PPWR introduce obligația reducerii greutății și volumului ambalajelor la minimum necesar.Scopul este eliminarea consumului inutil de resurse și reducerea cantităților de deșeuri generate.Autoritățile europene urmăresc în mod special:

spațiile goale excesive;

materialele decorative inutile;

ambalajele supradimensionate;

straturile redundante.

Un exemplu clasic îl reprezintă produsele mici livrate în cutii foarte mari, completate cu cantități impresionante de materiale de protecție.Pentru multe companii, optimizarea ambalajelor generează beneficii suplimentare:

reducerea costurilor logistice;

scăderea consumului de materii prime;

eficientizarea transportului;

îmbunătățirea imaginii de brand.

Practic, regulamentul obligă firmele să elimine ceea ce oricum genera costuri inutile.

Conținutul reciclat devine criteriu foarte important!

Integrarea materialelor reciclate capătă o importanță majoră în noul cadru legislativ.În anumite categorii de ambalaje, utilizarea conținutului reciclat devine obligatorie.Acest lucru presupune o colaborare mai atentă cu furnizorii și verificarea documentelor care certifică proveniența materialelor.Companiile trebuie să urmărească:

procentele de material reciclat;

certificările furnizorilor;

metodele de verificare;

documentele justificative.

În lipsa acestor informații, demonstrarea conformității devine dificilă.

Design for Recycling schimbă procesul de dezvoltare

Un alt concept important introdus de PPWR este Design for Recycling.Obiectivul constă în proiectarea ambalajelor astfel încât reciclarea să fie simplă și eficientă.Acest lucru presupune evitarea combinațiilor de materiale dificil de separat.În procesul de proiectare este recomandată analiza:

tipurilor de plastic utilizate;

adezivilor;

etichetelor;

cernelurilor;

elementelor decorative.

Cu cât structura este mai simplă și mai clară, cu atât reciclarea devine mai eficientă.

Ce riscuri există pentru companiile nepregătite?Mulți antreprenori consideră că termenul-limită este încă departe.Experiența ultimilor ani arată însă că implementarea schimbărilor necesită timp.Companiile nepregătite se pot confrunta cusancțiuni administrative, dificultăți în comercializare, solicitări suplimentare din partea clienților, blocaje în relațiile comerciale și costuri ridicate generate de modificări urgente.

În general, proiectele începute cu șase luni înainte de termen devin mult mai costisitoare decât cele planificate din timp.Este aceeași diferență dintre pregătirea vacanței cu câteva luni înainte și rezervarea hotelului cu două zile înainte. Rezultatul există și într-un caz, și în celălalt. Diferența apare la costuri și la nivelul de stres.

Lista de verificare pentru conformare înainte de august 2026

Pentru o evaluare rapidă, fiecare companie ar trebui să răspundă afirmativ la următoarele întrebări:

Există un inventar complet al ambalajelor?

Este disponibilă documentația tehnică?

Furnizorii pot demonstra conformitatea?

A fost analizată reciclabilitatea?

Sunt eliminate materialele inutile?

Există informații privind conținutul reciclat?

Este pregătită Declarația de Conformitate?

Funcționează un sistem de trasabilitate?

Dacă răspunsul este negativ pentru una sau mai multe întrebări, există încă aspecte care necesită atenție.Regulamentul PPWR schimbă fundamental modul în care IMM-urile și producătorii din România gestionează ambalajele. De la Declarația de Conformitate și trasabilitate până la minimizarea volumului și integrarea materialelor reciclate, fiecare etapă a procesului intră sub incidența unor cerințe clare și obligatorii.

Companiile care încep pregătirea din timp vor beneficia de un proces de tranziție mai simplu, costuri mai controlate și relații comerciale mai stabile. În schimb, amânarea conformării poate transforma anul 2026 într-o perioadă plină de presiune administrativă și cheltuieli neprevăzute.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE