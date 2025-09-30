Multe dintre activitățile de sezon implică riscuri pe care tindem să le subestimăm. Lucrul pe o scară pentru a curăța jgheaburile, utilizarea unui fierăstrău electric sau simpla greblare a frunzelor pe un teren umed pot duce la căzături, tăieturi sau lovituri. Oricât de banal ar părea, echipamentul corect este prima linie de apărare. Stabilitatea este esențială, iar o pereche de bocanci si imbracaminte de protectie adecvate nu sunt un moft, ci o necesitate care previne alunecarea, protejează picioarele de obiecte grele sau ascuțite și feresc pielea de zgârieturi sau înțepături.

Principalele riscuri la care te expui și cum să le previi

Fiecare proiect de toamnă vine cu propriul set de pericole. Conștientizarea lor este primul pas pentru a le evita.

Tăieturi și înțepături: Utilizarea uneltelor precum fierăstrăul, foarfeca de tuns gardul viu sau chiar contactul cu plante cu spini poate provoca leziuni serioase. Mănușile de protecție rezistente sunt obligatorii. Acestea trebuie să fie suficient de groase pentru a proteja, dar și flexibile pentru a nu incomoda.

Căderi de la înălțime: Curățarea jgheaburilor sau toaletarea copacilor implică adesea lucrul pe scară. Asigură-te întotdeauna că scara este stabilă, așezată pe o suprafață dreaptă și nu te întinde niciodată prea mult în lateral. O încălțăminte cu talpă aderentă poate preveni alunecarea.

Lovituri și obiecte în cădere: Când tai crengi sau manevrezi unelte grele, riscul ca ceva să cadă este mereu prezent. Ochelarii de protecție sunt cruciali pentru a feri ochii de așchii, praf sau crenguțe, iar în cazul lucrărilor mai complexe, o cască de protecție nu este niciodată o idee rea.

Echipamentul de bază pentru orice meșter de weekend

Nu trebuie să investești o avere pentru a fi în siguranță. Câteva elemente de bază te pot feri de cele mai comune accidente.

Protecție pentru mâini: O pereche de mănuși de grădinărit sau de lucru, din piele sau material sintetic rezistent.

Protecție pentru picioare: Bocanci robuști, cu talpă groasă și antiderapantă, care să protejeze glezna. Evită să lucrezi în adidași sau, mai rău, în papuci.

Protecție pentru ochi: O pereche de ochelari de protecție simpli, care să acopere complet ochii.

Îmbrăcăminte adecvată: Pantaloni lungi și o bluză cu mânecă lungă, din materiale rezistente, te pot proteja de zgârieturi și iritații.

În concluzie, proiectele de toamnă sunt o modalitate excelentă de a ne bucura de aerul curat și de a ne pregăti gospodăria pentru sezonul rece. Cu puțină atenție și cu echipamentul potrivit, te poți asigura că singurul rezultat al muncii tale va fi satisfacția unui lucru bine făcut, fără vizite neplăcute la camera de gardă.

Foto: Pexels.com