Cu selecția de produse Deluxe, Lidl aduce în magazinele sale ingrediente și preparate inspirate din bucătării apreciate din întreaga lume, realizate cu atenție la detalii și la calitatea ingredientelor. Astfel, experiențele gourmet nu mai sunt rezervate restaurantelor sau ocaziilor speciale, ci pot face parte din mesele de zi cu zi.

Săptămâna aceasta, până duminică, 12 iulie, Lidl aduce în oferta Deluxe o selecție de produse premium atent aleasă, de la aperitive și specialități gourmet, până la preparate pentru mesele principale și deserturi rafinate. Este ocazia perfectă de a descoperi ingrediente și preparate cu gust deosebit, disponibile pentru o perioadă limitată, la prețuri care merită.

Poți începe cu Somon norvegian afumat, cu fistic, alături de Ardei peperoncini, umpluți cu brânză și Ardei umpluți cu cremă de brânză, completate de Brânză feta PDO, maturată. Pentru un plus de savoare, platoul poate fi completat cu Chipsuri cu lămâie și piper sau cu Snack din salam uscat, cu alune, fistic sau parmezan, combinații care transformă un aperitiv simplu într-o experiență cu adevărat gourmet.

Pentru felul principal, gama Deluxe propune preparate care aduc gustul restaurantelor direct acasă. Coastele de vită, gătite lent, cu sos Bourbon, sunt alegerea ideală pentru iubitorii preparatelor cu gust intens, iar Raviolini umpluți cu homar sau Raviolini, umpluți cu burrata, homar sau creveți și lămâie, oferă o alternativă inspirată din gastronomia italiană, ușor de pregătit și perfectă atât pentru mesele din fiecare zi, cât și pentru ocaziile speciale.

La final, desertul continuă aceeași experiență. Cheesecake-ul, în variantele cu ciocolată și vanilie sau cel cu lime, completează masa cu arome fine, iar Înghețata cu fistic este alegerea perfectă pentru zilele călduroase de vară. Din selecție face parte și Mierea de Manuka MGO 400+, un produs premium apreciat pentru calitatea și proprietățile sale.

Fiecare produs din gama Deluxe, marca proprie Lidl, reflectă aceeași atenție pentru ingrediente, rețete și gust, demonstrând că rafinamentul poate fi accesibil. Este o invitație de a descoperi produse savuroase, de calitate premium și disponibile la prețuri prietenoase, pentru ca fiecare masă să devină un moment de care să te bucuri.

Descoperă întreaga selecție Deluxe aici, în limita stocului disponibil, și bucură-te de gusturi gourmet, la prețuri care știi că merită.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE