Hainele care se croiesc abia după ce le comanzi: cum funcționează un brand românesc fără stoc

Într-un magazin obișnuit de haine, ordinea lucrurilor e clară: marca produce câteva mii de piese, le pune pe rafturi sau în depozit, apoi așteaptă să vină cumpărătorii. Ce nu se vinde ajunge la reducere, iar ce rămâne după reducere ajunge, în cel mai bun caz, în outlet. În cel mai rău caz, la gunoi. Industria modei aruncă anual, la nivel global, milioane de articole nevândute.

Există și ordinea inversă. La feels wear, un brand românesc de îmbrăcăminte pentru femei, nimic nu se produce în avans. Fiecare piesă se croiește după ce clienta a apăsat butonul de comandă, iar termenul afișat pe site este de 3 până la 14 zile lucrătoare. Nu există stoc, nu există depozit plin și, implicit, nu există lichidare de sezon.

Cum funcționează, concret

Comanda intră pe site. În atelierul din București se taie materialul pe mărimea aleasă și se coase piesa respectivă — una singură, pentru o singură persoană. Apoi pleacă la curier. Diferența față de cumpărătura obișnuită e că nu primești un obiect care exista deja undeva într-un raft, ci unul care a început să existe pentru că l-ai cerut.

Modelul are un preț: răbdarea. Cine vrea o rochie mâine nu e clientul potrivit. Cine e dispus să aștepte două săptămâni primește însă ceva ce lanțurile mari nu pot oferi la același preț — o piesă croită pe o singură comandă, dintr-un material ales pentru ea.

Foto: Feels wear

Are și un avantaj mai puțin vizibil, care ține de mărimi. Când nu produci pe stoc, nu ești obligat să ghicești dinainte câte bucăți vinzi pe fiecare mărime. La unele modele de pantaloni, de exemplu, clienta alege nu doar mărimea, ci și intervalul de înălțime — 155-168, 168-178 sau 178-183 de centimetri. E o opțiune care într-o producție de serie ar fi imposibil de justificat economic.

Ce cumperi, de fapt

Estetica brandului e ușor de recunoscut: dantelă florală, decupaje plasate în locuri neașteptate, spate gol, croiuri structurate pe corp. rochiile din dantelă pornesc de la 1.150 de lei, topurile de la 870, iar fustele asortate de la 670. Sunt prețuri de segment premium, dar sub ce costă echivalentul importat dintr-un brand internațional de lux.

Foto: feels wear; Rochia Santorini din dantelă florală, croită la comandă.

Colecțiile nu se numesc „toamnă-iarnă” și nici „primăvară-vară”. Poartă nume de stări: 3:33AM, Duality, TRIPPING. Ideea din spate e simplă și e chiar sloganul brandului — wear your moods, poartă-ți stările. Hainele sunt împărțite după cum te simți, nu după luna din calendar.

„Nu facem colecții pentru un sezon, pentru că femeile nu trăiesc pe sezoane. O piesă bună trebuie să funcționeze și marți dimineața, și sâmbătă seara. Asta cere alt fel de croi și alt fel de material decât o haină făcută să țină trei luni.” Sorina Podar, designer și acționar feels wear

Riscurile unui model fără stoc

Producția la comandă nu e o soluție magică. Dacă cererea crește brusc — după o apariție virală sau o lansare — atelierul devine gâtuitura. Piesele se adună, termenele se lungesc, iar clienta care aștepta zece zile ajunge să aștepte trei săptămâni. E o problemă reală pentru orice brand care alege să nu producă în avans și singura soluție este să crești capacitatea de croit și cusut înaintea cererii, nu după.

Apoi e chestiunea returului. Legea îți dă dreptul să returnezi, iar brandul acordă 14 zile. Dar o piesă croită la comandă returnată nu se întoarce într-un stoc, pentru că stocul nu există. De aceea descrierile de produs sunt mai detaliate decât media pieței: compoziția materialului, înălțimea modelului din fotografii, mărimea purtată de ea. Cu cât clienta alege mai bine din prima, cu atât modelul funcționează mai bine pentru amândouă părțile.

De ce contează

România a fost, decenii la rând, atelierul de lohn al Europei: se cosea aici pentru mărci străine, cu marja rămânând în altă parte. Brandurile care produc în țară sub nume propriu inversează raportul. Sunt mici, cresc încet și nu vor înlocui niciodată lanțurile de fast fashion.