Noua regulă spune clar: ca să fii cenzor, trebuie să ai studii economice sau juridice. Dacă ești persoană juridică, să activezi în contabilitate, audit sau consultanță fiscală. Cu alte cuvinte, nu mai merge „lasă că știe nea Gică să adune și să scadă”. Acum îți trebuie diplomă, ștampilă și, eventual, nervi de fier.

De ce? Pentru că legislația a decis că transparența și controlul financiar într-o asociație nu pot fi lăsate „după ureche”. S-au terminat vremurile când se întrebau oamenii la ședință: „Dar unde s-au dus banii de la fondul de rulment?”. Acum, verificările trebuie făcute profesionist, cu ștampilă și cu legea în mână.

Desigur, asta are și o parte comică: multe asociații abia găsesc un administrator, dar acum trebuie să recruteze și cenzori cu diplomă. Aproape că te întrebi dacă n-ar fi mai simplu să înființezi un minister al blocurilor, că tot ne place birocrația.

Pentru firmele de administrare, cum este Gala Ad Imob, schimbarea nu e chiar o tragedie. Din contră. Când ai oricum proceduri clare și specialiști care știu legislație și contabilitate, regula doar confirmă că „așa trebuie să se facă lucrurile”. Și mai elimină din improvizațiile periculoase care aduc scandaluri pe scara blocului.

Pe scurt, cenzorul devine un fel de „gardian legal” al banilor de asociație. Mai puțin folclor, mai puține suspiciuni, mai multă rigoare.

E drept, nu toată lumea va aplauda: sunt destui nostalgici care vor spune că „era mai bine pe vremea când făcea tanti Marioara listele”. Dar în final, dacă banii locatarilor sunt verificați profesionist și nu mai dispar misterios, poate că merită să trecem peste nostalgie.

Foto: Gala Ad Imob