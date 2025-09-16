Evenimentul organizat de Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) transformă Biblioteca Naţională a României, pentru trei zile, într-un hub al diversității și al inovației, conectând companii, instituții publice, ONG-uri și comunitatea persoanelor cu dizabilități. “Viitorul unei economii sănătoase și prospere nu poate fi separat de incluziune. Iar companiile private au puterea de a accelera această transformare.”, punctează Costin Tudor, CEO,  Undelucram.ro, partener al evenimentului.

Ce îi așteaptă pe vizitatori? 

  1. Hubul de joburi incluzive

AccessABILITY Expo găzduiește și în acest an singurul târg de joburi incluzive din România, organizat în parteneriat cu Undelucram.ro. Pe parcursul celor trei zile, participanții vor avea ocazia să întâlnească angajatori deschiși către diversitate, să participe la interviuri pe loc, să primească feedback personalizat pentru CV-urile lor în cadrul CV Clinic powered by Kaufland România, să își facă fotografii profesionale și să ia parte la workshop-uri dedicate carierei.

Kaufland este și unul dintre angajatorii prezenți în cadrul evenimentului. “Principalul nostru obiectiv este să facem cunoscute oportunitățile de angajare din cadrul companiei în rândul persoanelor cu dizabilități. Un loc de muncă înseamnă mult mai mult decât un venit: oferă independență, încredere și participare socială. Ne dorim să atragem cât mai multe persoane care își doresc să facă parte din echipele noastre.”, declară Estera Anghelescu, director de recrutare & employer branding la Kaufland România și președinta RDCC.

  1. Conferința RAAD (Romanian Accessibility Awareness Day)

Pe 19 septembrie, 12 experți vor dezbate la cea de-a patra ediție RAAD soluții concrete pentru accesibilitatea la locul de muncă. Conferința va include studii de caz, sesiuni interactive și exemple de bune practici care pot inspira schimbări reale în organizații. Mai multe detalii despre agenda conferinței și înregistrare, aici.

  1. Zona expozițională – peste 50 de standuri interactive

De la tehnologii asistive, soluții pentru sănătate și well-being și servicii educaționale, expoziția aduce împreună companii inovatoare și ONG-uri care propun soluții reale pentru viața de zi cu zi. O zonă specială este dedicată Unităților Protejate Autorizate (UPA), care își vor prezenta produsele și misiunea socială.

  1. Sport și gaming incluziv

La AccessABILITY Expo 2025, vizitatorii vor descoperi cum sportul și tehnologia pot depăși barierele și crea experiențe comune pentru toată lumea. Tirul cu arcul pentru nevăzători oferă o demonstrație spectaculoasă despre puterea adaptării, iar activitățile de biliard și sporturile organizate de ASMIO sunt deschise tuturor celor care vor să încerce ceva nou. În plus, zona de gaming accesibil, realizată împreună cu Ubisoft și LSAC, arată cum tehnologia poate conecta, inspira și oferi șanse egale de joacă și interacțiune. 

  1. Cinema fără limite. Cultură pentru toți Festival

Primul festival de anvergură din România dedicat accesibilității și incluziunii culturale, organizat cu sprijinul “Cinema fără limite. Cultură pentru toți”, al Ambasadei Franței și al Institutului Francez se va desfăşura cu proiecţii accesibile. Printre proiecții se numără producții premiate la nivel internațional precum Metronom (regia de Alexandru Belc), Flow (regizat de Gints Zilbalodis), Mai Departe (regia Tedy Necula) sau pelicula care marchează şi încheierea celor trei zile de eveniment – Anul Nou care n-a fost, în regia lui Bogdan Mureşanu.

  1. Scena Tandem Coffee

AccessABILITY Expo 2025 găzduiește Tandem Coffee, un spațiu inspirațional de networking incluziv, organizat de The Betterist cu sprijinul Comitetului Paralimpic Român. Aici, perechi de vorbitori – prieteni, colegi sau parteneri de viață – împărtășesc experiențe autentice despre colaborare, incluziune și reziliență. Printre invitați se numără Cristina Ursu, coach de carieră și psihoterapeut, și Alexandra Coravu, care vor povesti cum prietenia și colaborarea le-au modelat dezvoltarea profesională, dar și atletul paralimpic Octavian Tucaliuc alături de antrenoarea sa Mirela Țermure (CSA Steaua București), într-un dialog inspirațional despre reziliență, spirit de echipă și legătura unică dintre sportiv și antrenor.

  1. Ateliere interactive

Vizitatorii pot participa gratuit la o serie de workshopuri interactive dedicate dezvoltării profesionale și incluziunii. De la employer branding și recrutare, la negocierea salarială și inteligența emoțională, atelierele susținute de specialiști oferă instrumente practice și inspirație pentru carieră și viața personală. Locurile sunt limitate (40 participanți/atelier), iar înscrierea este obligatorie.

AccessABILITY Expo 2025 este realizat cu sprijinul partenerilor principali Kaufland România și Undelucram.ro. Sponsori: Banca Transilvania, Betfair Romania Development, Dentons, Raiffeisen Bank, UiPath. Parteneri strategici:  5 To Go, Aqua Carpatica, British Romanian Chamber of Commerce, Fru Fru, LifeBox, Netherlands Romanian Chamber of Commerce, UtilDeco şi WeMaster.

Accesul publicului la toate activitățile este gratuit, pe baza înregistrării online. Agenda actualizată și detaliile complete sunt disponibile AICI.

Foto: AccessABILITY Expo

