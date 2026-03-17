Infestările cu ploșnițe revin în forță în București. Ce spun specialiștii și cum recunoști problema din timp

Potrivit datelor din teren, cazurile nu mai sunt limitate la anumite tipuri de locuințe. Infestările apar atât în apartamente din blocuri vechi, cât și în imobile noi, hoteluri sau locuințe închiriate în regim hotelier.

„Ploșnițele nu au legătură directă cu igiena. Le întâlnim frecvent în locuințe curate, iar răspândirea se face ușor prin bagaje, mobilier sau chiar prin vecinătăți”, explică Labes Dan Alexandru, specialist în combaterea dăunătorilor.

Cum îți dai seama că ai ploșnițe

Primele semne sunt adesea ignorate sau confundate cu alte probleme:

înțepături apărute peste noapte, de obicei în linie sau grupuri

urme fine de sânge pe lenjerie

pete mici, închise la culoare, pe saltea sau rame de pat

prezența insectelor în zonele ascunse ale patului

Problema este că infestarea evoluează rapid, iar în lipsa unei intervenții corecte, ploșnițele se pot răspândi în întreaga locuință.

De ce nu funcționează soluțiile improvizate

Mulți proprietari încearcă inițial soluții din comerț sau tratamente „DIY”. În realitate, aceste metode duc frecvent la agravarea situației.

Substanțele nepotrivite sau aplicate incorect determină dispersarea insectelor în alte camere sau chiar către apartamentele vecine, făcând ulterior intervenția mult mai dificilă.

În practică, eliminarea eficientă presupune intervenții profesionale de dezinsecție plosnițe în București, realizate etapizat, cu echipamente și substanțe adaptate fiecărui caz.

Zonele afectate din București

Cazurile sunt raportate în toate sectoarele Capitalei, fără excepție. Totuși, specialiștii observă o incidență mai mare în zonele cu densitate ridicată:

Sector 3 – Titan, Dristor

Sector 6 – Drumul Taberei, Militari

Sector 2 – Colentina, Obor

dar și în zone centrale sau în ansambluri rezidențiale noi

Mobilitatea crescută a populației face ca infestările să nu rămână izolate, iar transmiterea între locuințe este frecventă.

Intervenția rapidă face diferența

Potrivit specialiștilor de la PestControl București, succesul tratamentului depinde în mare măsură de momentul intervenției și de corectitudinea aplicării procedurilor.

„Cele mai complicate situații apar atunci când s-au făcut deja tratamente incorecte. În aceste cazuri, infestarea este dispersată și necesită intervenții mai complexe, pe termen mai lung”, explică Labes Dan Alexandru.

În majoritatea cazurilor, sunt necesare mai multe etape de tratament, monitorizare și, uneori, colaborarea cu vecinii pentru eliminarea completă a problemei.

Ce trebuie să faci dacă suspectezi o infestare

Specialiștii recomandă:

evitarea tratamentelor repetate fără diagnostic corect

inspectarea atentă a patului și a zonelor adiacente

limitarea mutării obiectelor între camere

apelarea la servicii specializate cât mai devreme

Intervenția rapidă poate reduce semnificativ costurile și durata tratamentului.

Deși greu de observat în faza incipientă, ploșnițele pot deveni rapid o problemă majoră dacă nu sunt gestionate corect. Într-un oraș precum București, unde mobilitatea este ridicată, prevenția și intervenția profesionistă rămân esențiale pentru controlul infestărilor.