Interviu Florentina Țilea | „Hai, să vorbim despre viață!” în FNT

Conceptul din acest an „Creația. Recreația. Re-creația” reunește 38 de spectacole selectate din țară. Criticii Oana Cristea Grigorescu, Cristina Rusiecki și Claudiu Groza sunt selecționerii prezentei ediții de festival.

”Creația acoperă zona producțiilor originale care duc mai departe diversele formule artistice, estetice și ideologice ale teatrului românesc, cu un accent aparte (o sub-secțiune întreagă) pe creația regizoarelor – un desant artistic fără precedent în istoria scenei autohtone.” argumentează Claudiu Groza.

Foto credit – Florin Ghioca

Spectacolul ”Hai, să vorbim despre viață” a avut premiera în vara acestui an, la Sala Atelier a Teatrului Național ”I. L. Caragiale” din București. Regia este semnată de Zsuzsánna Kovács, scenografia Gabi Albu.

Florentina Țilea este distribuită în 9 dintre spectacolele din stagiunea actuală a Naționalului. ”Hai, să vorbim despre viață” este primul său one woman show, așa că i-am pus câteva întrebări.

Am traversat mai multe etape, am repetat în spații alternative când teatrul era închis, am repetat de sărbători, de frica zilei de mâine, de ce ne putea aduce sau lua ea, am jucat cu săli pline, cu săli semigoale, e un proiect încercat de vremuri.

1. Ce ai simțit când ai aflat că spectacolul ”Hai, să vorbim despre viață!” a fost selectat în cadrul Festivalului Național de Teatru?

M-am bucurat foarte mult pentru întreaga echipă faină cu care am lucrat, dar am rămas cu un zâmbet înțepenit pe față pentru că în secunda următoare am realizat că anul acesta va fi o ediție online.

2. Ai lansat o invitație la introspecție publicului spectator cu personajul Greta din ”Hai, să vorbim despre viață”. Ce relație ai cu acest personaj? În ce măsură te reprezintă și ce te diferențiază?

Nu mi-a fost greu s-o înțeleg pe Greta pentru că acum câțiva ani buni am trecut și eu prin aceleași întrebări referitoare la drumul pe care „trebuie” sau „mi-aș dori” să-l apuc. Am oscilat între avocatură și actorie. Pentru examenul la facultatea de drept am învățat mult, m-am străduit, ca să nu zic chinuit, și nu am intrat. Bine, eram și 23 pe loc. La actorie am intrat din prima. Așa că a ales viața. La Greta este un pic mai greu, mai profund. Ea e mai măcinată de întrebări existențiale, iar eu am încercat s-o înțeleg și chiar dacă fondurile noastre sufletești sunt atât de diferite, am reușit să mă aproprii.

3. Repetițiile pentru spectacol s-au desfășurat într-un context destul de imprevizibil. Ce impact a avut acest lucru asupra echipei și care a fost atmosfera de lucru?

Păi, am stat cu frica-n sân până ce au trecut aproape toți prin boală. Apoi ne-am vaccinat și am intrat într-o oarecare normaliate. Am traversat mai multe etape, am repetat în spații alternative când teatrul era închis, am repetat de sărbători, de frica zilei de mâine, de ce ne putea aduce sau lua ea, am jucat cu săli pline, cu săli semigoale, e un proiect încercat de vremuri. Atmosfera a fost când încordată, când armonioasă dar per total plăcută, creativă. Mi-e dor de ea și aș reaccepta-o oricând în viața mea.

4. Care au fost reacțiile celor care au văzut spectacolul? Cum ți se pare că a fost primit de public?

Textul nu prea era pe gustul meu, recunosc, pentru că-mi doream ca performer, situații dramatice, fir epic conturat, conflicte mai bine punctate, material care să-mi dea ocazia să joc, să mă dau cu capul de pereți, să fiu chinuită, muncită ???. În schimb, Sorina a venit cu o altă lume, una filozofică, poetică- pe ici, colo. Ajutată de Zsuzsi, Fieroiu, Gabi și Călin am început împreună s-o gustăm și noi și să ne lăsăm seduși de ea. Reacțiile consiliului artistic de după vizionare nu au fost încurajatoare, dar după ce am început să jucăm, ecourile publicului au fost minunate, foarte emoționante, copleșitoare uneori. Cronicile au fost bune. Spectacolul a fost bine primit de oamenii de teatru. Este prima oară când mi-am făcut un folder de screenshot-uri cu mesaje pe care le primesc după spectacol. Nu prea înțeleg de ce spectatorii nu au curajul să le facă publice, nu au curaj să se exprime, dar (și acum fac un apel la ei!) mai ales în vremurile astea, când oamenii vin mai greu la teatru, și-i înțeleg, gândurile voastre poate i-ar convinge și pe alții că merită să încerce ceva nou, care i-ar ajuta să se cunoască mai bine!

5. Cu ce mesaj ai vrea să rămână cei care văd acest performance?

„Aveți curajul de a încerca!!!” , „Nu uitați să visați!” și „Dansați, altfel suntem pierduți!”

Foto credit – Florin Ghioca

Ce spun criticii despre spectacol:

“Revelaţia acestei premiere vine însă mai degrabă de la talentul fenomenal al Florentinei Ţilea, o actriţă atât de captivantă încât ar putea să ţină o sală întreagă vrăjită dacă ar citi cartea de telefon, şi al tinerei regizoare Zsuzsánna Kovács, care a creat un spectacol de mare rafinament şi plin de imaginaţie care rămâne în memorie mai ales prin frumuseţea scenelor de extra text, cu umbre, muzică (Călin Ţopa) şi mişcare (Florin Fieroiu), şi prin externalizarea vocilor interioare care dau dinamism, surpriză şi spre final (scena interviului imaginar) chiar şi umor absurd acestui text static, dar plin de sinceritate artistică şi actualitate.” Alexandra Ares, Liternet

“Un recital dramatic de o asemenea intensitate emoţională şi durată, singură în scenă, plutind din greu (şi totuşi, atât de uşor!) printre nişte idei şi sentimente interioare, dar şi printre umbrele oferite ca „sprijin” de regie şi scenografie… nu e la îndemâna unei actriţe obişnuite. Or, după toată această performanţă, sclipirea din ochi, senzaţia de benefică epuizare detectabilă la sfârşitul acestui recital de mare forţă pe care îl reuşeşte Ţilea, o plasează cu siguranţă în galeria de onoare a femeilor din teatrul românesc actual”. Bogdan Burileanu

”Hai, sa vorbim despre viata! este un one-woman show in care actrita Florentina Tilea ne surprinde cu naturaletea ei si reuseste sa transmita publicului emotie, buna dispozitie si pofta de viata. Mai mult, este un spectacol care invita publicul la introspectie, un spectacol de la care vei pleca cu cateva intrebari despre viata si despre sensul acesteia, cum ar fi spre exemplu: “Avem control asupra vietii noastre sau totul ne este deja scris?” Crezi ca ai deja un raspuns? Mai analizeaza putin lucrurile.” Raluca Uluițianu

Foto credit – Marian Cristina

Spectacolul Teatrului Național I. L. Caragiale din București , ”Hai, să vorbim despre viață!” este disponibil pentru vizionare de sâmbătă, 6 noiembrie, de la ora 23.30, până luni, 8 noiembrie, ora 23.30 pe platforma Festivalului Național de Teatru (www.fnt.ro).

Toate manifestările din cadrul ediției 31 a FNT (spectacole, instalații performative și vizuale, evenimente speciale online, teatru radiofonic, manifestări live, conferințe, prezentări de carte etc.) vor putea fi urmărite – online, on-air sau live – gratuit, în perioada 6 – 14 noiembrie 2021. Spectacolele vor putea fi vizonate timp de 48 de ore de la momentul marcat în program (cu câteva excepții pe care le veți regăsi detaliat, pentru fiecare în parte, pe site-ul FNT).

”Hai, să vorbim despre viață!” de Ana Sorina Corneanu

Regie: Zsuzsánna Kovács

Scenografie: Gabi Albu

Coregrafie: Florin Fieroiu

Muzica: Călin Țopa

Light design: Mircea Mitroi

Regia tehnică: Adrian Ionescu

Sala Atelier/ TNB.

Material realizat de Andreea Alexandra Nae

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan „i-a găsit” înlocuitor lui Reghecampf: „Mă voi mărita imediat cu cel mai bogat și șarmant bărbat”

Playtech.ro Detalii macabre despre uciderea Mihaelei Runceanu pe care românii nu le știau. Cine rupe tăcerea (exclusiv)

Observatornews.ro Momentul în care criminalul din Arad cară trupul fără viață al fetiței într-o valiză a fost filmat. Alături de el, era și frățiorul copilei

HOROSCOP Horoscop 3 noiembrie 2021. Berbecii au ocazia să verifice cât de potrivite sunt ideile lor cele mai îndrăznețe

Știrileprotv.ro Marian Godină a ajutat o familie să organizeze un flagrant unui medic din Brașov care ceruse mită

Telekomsport Fratele şeicului Mansour, patron în Liga 1? Lovitură de teatru în fotbalul românesc. Ce echipă vrea să preia

PUBLICITATE Pe Lensa.ro a început Black Friday cu reduceri de până la 90%