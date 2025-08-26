O fosă întreținută corespunzător asigură o igienizare corectă a apelor uzate, protejează mediul și evită disconfortul provocat de mirosuri, blocaje sau infiltrații. În acest articol, îți oferim toate informațiile necesare despre întreținerea fosei septice, pas cu pas.

Ce este fosa septica și cum funcționează?

Fosa septica este un rezervor subteran, construit din beton, plastic sau fibră de sticlă, care colectează apele uzate din gospodărie. În interiorul acesteia, deșeurile sunt parțial descompuse de bacterii anaerobe. Materiile solide se depun la fund (formând nămol), grăsimile se ridică la suprafață, iar apele parțial epurate sunt evacuate spre un câmp de drenaj.

Pentru ca acest proces să se desfășoare eficient, fosa trebuie întreținută în mod regulat. În caz contrar, se pot produce acumulări excesive de nămol și grăsimi care duc la blocaje, mirosuri neplăcute și chiar contaminarea solului.

De ce este importantă întreținerea fosei septice?

Întreținerea corespunzătoare a unei fose septice are numeroase beneficii:

  • Prelungește durata de viață a sistemului de canalizare
  • Previne apariția mirosurilor neplăcute în curte sau în casă
  • Evită blocajele și refulările în instalații
  • Protejează solul și apele subterane de contaminare
  • Reduce costurile cu reparațiile sau înlocuirea fosei
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
Recomandări
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

În plus, legislația în vigoare impune ca fosele septice să fie întreținute conform unor norme sanitare și de mediu clare.

Cât de des trebuie vidanjată fosa septica?

Una dintre cele mai importante acțiuni în procesul de întreținere este vidanjarea fosei septice. Frecvența acesteia variază în funcție de:

  • Dimensiunea fosei
  • Numărul de persoane din gospodărie
  • Volumul de apă consumat zilnic
  • Utilizarea sau nu a activatorilor biologici

În general, o fosă septică trebuie vidanjată o dată la 1–3 ani. Gospodăriile mari sau cu un consum ridicat de apă pot necesita vidanjări mai frecvente. Este recomandat să nu aștepți până când apar probleme, ci să stabilești un plan de întreținere regulat.

Etapele întreținerii corecte a fosei septice

  1. Vidanjarea profesională
    Apelează la o firmă autorizată pentru a efectua vidanjarea. Aceasta presupune golirea completă a fosei, transportul deșeurilor și eliminarea lor într-un centru specializat.
  2. Curățarea pereților și a fundului fosei
    În timpul vidanjării, este important ca pereții fosei să fie spălați pentru a elimina depunerile adunate în timp.
  3. Utilizarea activatorilor biologici
    Produsele biologice pe bază de enzime și bacterii ajută la descompunerea materiilor organice și mențin echilibrul natural din fosă. Acestea reduc formarea nămolului și previn mirosurile neplăcute.
  4. Evitarea substanțelor dăunătoare
    Nu arunca în canalizare detergenți agresivi, uleiuri, vopsele, medicamente sau produse de igienă nebiodegradabile. Acestea pot distruge bacteriile benefice din fosă și pot provoca blocaje.
  5. Verificarea câmpului de drenaj
    Zonele din jurul fosei trebuie inspectate periodic. Prezența bălților, a mirosurilor sau a unei vegetații anormal de dese poate indica o problemă la nivelul drenajului.
Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David
Recomandări
Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Semne că fosa septica are nevoie de intervenție

Este important să recunoști semnalele care indică faptul că fosa septică necesită vidanjare sau curățare:

  • Mirosuri persistente în jurul fosei sau în locuință
  • Scăderea vitezei de scurgere la toalete și chiuvete
  • Gurguituri neobișnuite în instalație
  • Refulari ale apei în baie sau bucătărie
  • Zone umede sau cu iarbă crescută excesiv în jurul fosei

Dacă observi oricare dintre aceste simptome, este indicat să contactezi urgent o firmă specializată.

Întreținerea fosei septice nu este opțională, ci o necesitate pentru o gospodărie curată, sigură și eficientă. O fosă bine întreținută înseamnă mai puține griji, costuri reduse și un impact minim asupra mediului. Vidanjarea regulată, utilizarea activatorilor biologici și evitarea produselor chimice dăunătoare sunt pași simpli, dar esențiali pentru buna funcționare a sistemului.

Pentru cele mai bune rezultate, colaborează cu firme autorizate care oferă servicii de vidanjare și curățare a foselor septice la standarde profesionale. Astfel, te bucuri de o locuință confortabilă și de un sistem de canalizare eficient, an de an.

Fosa septica Constanta

Foto: fose-septicero.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un Duster a fost dus la ITP în Spania și inspectorul a filmat totul: „Mașina asta iese mereu bine”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Unica.ro
Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică pentru scenele pasionale cu ispita Teo: „Având în vedere că jumătate din voi ați fost aduși de barză…”
Elle.ro
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică pentru scenele pasionale cu ispita Teo: „Având în vedere că jumătate din voi ați fost aduși de barză…”
gsp
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
GSP.RO
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.RO
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Parteneri
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Libertateapentrufemei.ro
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Avantaje.ro
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa
Tvmania.ro
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa

Alte știri

500.000 de tineri români trăiesc pe banii părinților. Nu vor nici să muncească, nici să studieze
Știri România 10:49
500.000 de tineri români trăiesc pe banii părinților. Nu vor nici să muncească, nici să studieze
Ce spune NORDIS, după ce s-a ridicat sechestrul DIICOT asupra companiei: vrea să vândă blocuri la Mamaia și la Brașov
Știri România 09:54
Ce spune NORDIS, după ce s-a ridicat sechestrul DIICOT asupra companiei: vrea să vândă blocuri la Mamaia și la Brașov
Parteneri
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Adevarul.ro
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate
Fanatik.ro
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Stiri Mondene 12:20
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Ralf Schumacher și iubitul său, vacanță romantică în Botswana. Cine e fostul politician francez de care e îndrăgostit fratele lui Michael Schumacher
Stiri Mondene 11:30
Ralf Schumacher și iubitul său, vacanță romantică în Botswana. Cine e fostul politician francez de care e îndrăgostit fratele lui Michael Schumacher
Parteneri
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Elle.ro
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Când a intrat prima dată cu fiica ei în camera de cămin, la prestigioasa universitate din SUA, Andreei Marin nu i-a venit să creadă ce a găsit acolo! O cameră mică, deloc amenajată! Vedeta noastră a luat-o pe Violeta și-au mers la cumpărături! Uite cum au reușit să transforme spațiul / FOTO
Unica.ro
Când a intrat prima dată cu fiica ei în camera de cămin, la prestigioasa universitate din SUA, Andreei Marin nu i-a venit să creadă ce a găsit acolo! O cameră mică, deloc amenajată! Vedeta noastră a luat-o pe Violeta și-au mers la cumpărături! Uite cum au reușit să transforme spațiul / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
ObservatorNews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Parteneri
„Devastator” » Presa din Italia, despre „blestemul” rupt de Cristi Chivu după debutul la Inter: „Ăsta e cuvântul de ordine”
GSP.ro
„Devastator” » Presa din Italia, despre „blestemul” rupt de Cristi Chivu după debutul la Inter: „Ăsta e cuvântul de ordine”
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Mediafax.ro
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Wowbiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Wowbiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD.ro
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
Calendar ortodox septembrie 2025: Când este pomenită Înălțarea Sfintei Cruci! Sunt 12 sărbători trecute alături de o cruce neagră
KanalD.ro
Calendar ortodox septembrie 2025: Când este pomenită Înălțarea Sfintei Cruci! Sunt 12 sărbători trecute alături de o cruce neagră

Politic

Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse”
Politică 25 aug.
Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse”
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Exclusiv
Politică 25 aug.
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Gigi Becali, câștig record la ruletă cu „câțiva firfirici” împrumutați de la vărul Giovanni. Câți bani a obținut patronul FCSB: dezvăluirile lui Dumitru Dragomir
Fanatik.ro
Gigi Becali, câștig record la ruletă cu „câțiva firfirici” împrumutați de la vărul Giovanni. Câți bani a obținut patronul FCSB: dezvăluirile lui Dumitru Dragomir
De ce este mai bună crema cu protecție solară colorată decât cea obișnuită
Spotmedia.ro
De ce este mai bună crema cu protecție solară colorată decât cea obișnuită