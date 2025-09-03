Japonia & Coreea de Sud: 16 zile de poveste, cu plecare pe 8 octombrie

Vezi detaliile complete ale circuitului aici .

Japonia – civilizația care uimește lumea

Japonia este un adevărat spectacol pentru orice călător. Din momentul în care avionul aterizează la Tokyo și până la ultima clipă petrecută aici, vei simți că pășești într-un univers paralel. Orașele ultramoderne, precum Tokyo și Osaka, pulsează de viață și tehnologie, dar la doar câteva ore distanță se află Kyoto sau Nara – adevărate capsule ale timpului, unde templele, grădinile zen și vechile castele te poartă direct în epoca shogunilor.

Toamna este unul dintre cele mai frumoase anotimpuri pentru a descoperi Japonia, când frunzele în milioane de nuanțe de roșu, galben și arămiu transformă parcurile și templele în adevărate tablouri vii. În itinerariul circuitului vei descoperi templele din Kyoto, veverițele de piatră din Nikko, panorama spectaculoasă a Muntelui Fuji, dar și poveștile emoționante de la Hiroshima, oraș care s-a ridicat din cenușă și a devenit un simbol al păcii.

Un moment unic îl reprezintă călătoria la bordul trenului-glonț Shinkansen, ce atinge viteze de peste 300 km/h, un exemplu de inovație japoneză și simbol al disciplinei și eficienței nipone.

Coreea de Sud – Sursă foto: Unsplash

Recomandări Atacul Rusiei și marea lecție neînvățată a secolului XX

Coreea de Sud – energie modernă și tradiții vibrante

După ce ai simțit pulsul Japoniei, vei traversa cu feribotul către Coreea de Sud, unde orașul Busan te întâmpină cu plaje spectaculoase și temple construite chiar pe stânci, deasupra mării. Vei continua aventura pe insula Jeju, o destinație exotică, cu peisaje vulcanice, cascade spectaculoase și plantații de ceai care îmbină natura cu tradițiile locale.

Circuitul se încheie la Seul, capitala sud-coreeană, unde zgârie-norii futuristici se împletesc cu palatele tradiționale, iar bulevardele moderne pulsează de energie, shopping și gastronomie. Un punct inedit al programului este vizita opțională la zona demilitarizată DMZ – granița simbolică dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

De ce să alegi acest circuit

Descoperi una dintre cele mai fascinante civilizații din lume, în cea mai frumoasă perioadă a anului.

Trăiești contrastul dintre Japonia ultramodernă și cea tradițională, dar și energia Coreei de Sud.

Călătorești cu trenul-glonț Shinkansen, un simbol mondial al inovației.

Explorezi locuri-simbol precum Muntele Fuji, Kyoto, Hiroshima, Insula Jeju și Seul.

Te bucuri de un tarif special cu reducere Last Minute.

Cum poți rezerva

Dacă îți dorești să te numeri printre cei care vor trăi această experiență unică în toamna aceasta, poți solicita informații și face rezervări direct pe WhatsApp la 0723 153 702, sau consultând site-ul europatravel.ro. Echipa Europa Travel îți stă la dispoziție cu detalii suplimentare despre itinerariu, servicii incluse și modalități de plată.

Recomandări VIDEO În stațiunea bulgărească Balcic, politicienii români au același preț: „Cel mai bine se vând ăștia doi și Nicușor”

Alte destinații cu avionul

Dacă vrei să explorezi și alte colțuri ale lumii, nu rata și celelalte circuite cu avionul organizate de Europa Travel. De la misterele Asiei până la marile capitale europene sau tururile din America Latină, fiecare circuit este gândit pentru a-ți oferi experiențe memorabile și autentice.

Circuitul Japonia & Coreea de Sud nu este doar o vacanță, ci o aventură culturală și emoțională care îți va rămâne pentru totdeauna în memorie. Fie că ești un cuplu în căutarea unei călătorii de neuitat, un pasionat de istorie sau un călător activ dornic de descoperiri, acest program este alegerea perfectă pentru toamna anului 2025.

Foto: Unsplash

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE