La PENNY copiii descoperă lumea cu fiecare pluș, iar adulții contribuie la finalizarea cantinei  din Centrul Comunitar Buftea

„Ne face plăcere sa aducem, sperăm noi, mici bucurii in viata clientilor nostri și a copiilor prin cei 9 prieteni de plus gata sa ofere distracție și învățare. Vă invităm să sprijiniți inițiativa noastră alături de Habitat for Humanity Romania pentru construirea cantinei Centrului Comunitar Buftea, care va oferi mese calde zilnic copiilor care nu au această posibilitate. Fiecare gest contează, iar fiecare jucarie cumpărată este un sprijin în finalizarea cantinei.”, Monica Coman, Marketing Team Leader – Advertising, din cadrul PENNY | REWE Romania.

Despre importanța finalizării cantinei din Centrul Comunitar Buftea și despre câți copii defavorizați vor putea beneficia de o masă caldă zi de zi ne-a povestit Mădălina Neacșu, PR & Communication la Habitat for Humanity România:

În urmă cu 27 de ani România a devenit cea de-a 50-a țară din întreaga lume care s-a alăturat misiunii Habitat for Humanity. În toți anii aceștia voluntariatul a devenit o problemă de conștiință și de educație pentru români?

Cu siguranță cultura voluntariatului în România a luat amploare de la an la an. Oamenii devin mai conștienți de rolul lor în schimbările pe care și le doresc în societate și își arată contribuția.

Ne bucurăm pentru recunoașterea pe care am dobândit-o datorită sistemului unic prin care ducem la bun sfârșit proiectele de construire – cu ajutorul voluntarilor și a donațiilor. Anul trecut, nu mai puțin de 1.060 de voluntari au venit pe șantierele Habitat. Au investit energie și timp care împreună adună 10.482 de ore de voluntariat. De asemenea, suntem recunoscători pentru numărul impresionant de oameni mobilizați de la înființarea organizației în România – peste 43.000 de voluntari atât locali, cât și străini au construit umăr la umăr cu noi din anul 1996 și până în prezent.

Ne place să spunem că „voluntarii sunt inimile, mâinile și vocile noastre”, așa încep toate discursurile de bun venit pe șantier. Și nu este doar o expresie, reprezintă un lucru în care credem foarte mult și care semnifică puterea pe care aceștia o au prin binele pe care îl aduc în lume. Implicarea voluntarilor nu se oprește la ajutorul pe care îl oferă pe șantier, ei sunt cei care spun povestea proiectelor mai departe, devin ambasadorii misiunii noastre și îi inspiră și pe cei din jurul lor.

Câte proiecte aveți în prezent în derulare?

Numărăm cel puțin 5 proiecte importante anul acesta. Construim 10 locuințe, pentru 10 familii cu venituri reduse din 2 comunități (Cumpăna, jud. Constanța și Țuțora, jud. Iași), în cadrul proiectului Hope Build. Casele sunt construite în mod accelerat, în doar 5 zile, pe parcursul a 3 evenimente, cu ajutorul voluntarilor.

În paralel continuăm lucrările la alte 4 proiecte – finalizăm cantina de la Centrul Bufkids, unde 50 de copii din comunități dezavantajate vor primi o masă caldă; construim alte 4 locuințe în comuna Berceni, în jud. Prahova, lângă celelalte 8 care sunt deja locuite și îngrijite de 8 familii; reabilităm și eficientizăm energetic centrul SOS Satele Copiilor din București și, bineînțeles, rămânem solidari față de criza refugiaților din Ucraina prin soluții de locuire pe termen mediu și lung oferite familiilor care au rămas pe teritoriul țării noastre.

Împreună cu PENNY ați pus bazele unui proiect pentru construcția unei cantine din Centrul Comunitar Buftea. În ce fază se află acum construcția și cum au participat clienții PENNY la ridicarea acestei cantine?

În ianuarie 2022, împreună cu PENNY din rolul de partener strategic, am început lucrările la corpul B al Centrului Bufkids, ce constă într-o cantină cu sală de mese unde se va pregăti și se va servi mâncare pentru copiii care frecventează centrul educațional.

În prezent, clădirea este finalizată în proporție de 80% la exterior și 65% la interior. În lunile următoare vom continua lucrările de finalizare a pardoselilor, de realizare a corpului de legătură între centrul BufKids și cantină (momentan cele două clădiri sunt independente) și pentru finisarea pereților și a instalațiilor termice, sanitare și electrice.

Clienții PENNY se pot implica în continuare în finalizarea construcției cantinei, cumpărând plușurile din campania „Descoperă lumea cu fiecare pluș!” din orice magazin PENNY. Campania este disponibilă până pe 31 octombrie în magazinele PENNY, iar fiecare pluș achiziționat înseamnă o șansă în plus la o cantină care va oferi o masă caldă zilnică pentru 50 de copii ce provin din medii defavorizate.

Când preconizați să se încheie acest proiect și cine vor fi beneficiarii meselor oferite de cantină?

Ne propunem să finalizăm lucrările de construire până la finalul anului 2023. După această etapă, urmează cea de utilare și dotare a cantinei care se va extinde pe o perioadă de 3-4 luni și pe care Asociația Hercules, ONG-ul care coordonează centrul și cantina BufKids, o va realiza din fonduri proprii. 50 de copii vor beneficia în viitor de o masă caldă la cantină. Aceștia învață la trei școli din Buftea (Scoala nr 2, Școala nr. 3 din Flămânzeni și Școala nr. 4 din Buciumeni) și vin zilnic la Centrul BufKids pentru activități educaționale și recreative. Centrul BufKids a fost construit de la zero în 2 ani și a reprezentat începutul parteneriatului cu PENNY care avea să aibă un impact real în comunitățile defavorizate din Buftea. Acesta a fost gândit ca un centru de zi educațional cu afterschool, pentru cei mai vulnerabili copii din Flămânzeni și Buciumeni, două cartiere din Buftea unde riscul de abandon școlar este foarte ridicat.

Construirea cantinei a venit ca o continuare a proiectului, plecând de la ideea că niciun copil nu se poate concentra la învățătură dacă îi este foame. Un creier sănătos, capabil să asimileze cunoștințe noi, are nevoie de hrană sănătoasă și echilibrată. Pentru a se putea concentra la școală, la teme și la orele de meditație oferite la centru, copiii au nevoie de cel puțin o masă sănătoasă și consistentă pe zi.

În prezent PENNY desfășoară o campanie cu un profund filon educațional: oferă clienților și copiilor din viața lor o experiență de joacă prin care cei mici vor descoperi lumea aflând lucruri interesante despre anumite animaluțe exotice. Sunteți parteneri în acest proiect, dar ce-ar trebui să știe lumea despre această campanie?

Campania „Descoperă lumea cu fiecare pluș!” se află în plină desfășurare în magazinele PENNY până pe 31 octombrie, iar clienții trebuie să știe că, pe lângă faptul că cei mici își pot îmbogăți cunoștințele și se pot distra în același timp alături de cele 9 animăluțe exotice de pluș, odată cu fiecare pluș cumpărat, ei sprijină construcția cantinei din cadrul Centrului Comunitar Buftea.

