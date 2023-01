Tot ce trebuie să faci pentru a te înscrie în concurs este să fii conectat în contul tău de pe Libertatea (aici îți poți crea unul) și să răspunzi corect la întrebarea zilei. Iar dacă nu știi răspunsul la o întrebare, nu te îngrijora, vei avea și un articol ajutător, unde vei putea găsi răspunsul corect.

Lista câștigătorilor rundei a cincea a concursului “Câștigă cu Întrebarea Zilei”:



1. Mariana E. – mașină de spălat;

2. Marius N. – aragaz;

3. Mihaela Oana S. – televizor;

4. Ginaa R. – cuptor electric;

5. Eugenia R. – fier de călcat;

6. Aurel Emil V. – mixer;

7. Catalin C. – robot de bucătărie;

8. Mariana B. – robot de bucătărie;

9. Alex D. – aspirator;

10. Laura B. – aspirator;

11. Loredana C. – aspirator;

12. Sorina-Marilena D. – mașină de tocat;

13. Ligia T. – mașină de tocat;

14. Alexandru R. – mașină de tocat;

15. Lucian P. – mașină de tocat;

16. Dorin F. – tigaie Delimano;

17. Viorica P. – tigaie Delimano;

18. Marcel C. – tigaie Delimano;

19. Ion L. – tigaie Delimano;

20. Daniela S. – tigaie Delimano;

21. Carmen Elena T. – prăjitor de pâine;

22. Maria Cristina D. – prăjitor de pâine;

23. Florian A. – prăjitor de pâine;

24. Trandafir D. – prăjitor de pâine;

25. Daniela S. – prăjitor de pâine;

26. Comarnescu D. – prăjitor de pâine;

Runda a șasea a concursului “Câștigă cu Întrebarea Zilei” se va desfășura în perioada 6 ianuarie – 29 ianuarie 2022. Pentru mai multe detalii, consultă regulamentul concursului sau accesează rubrica FAQ aici.

