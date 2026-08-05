Materialele naturale, tot mai căutate în design interior

În amenajările interioare moderne, materialele inspirate din natură sunt preferate pentru că reușesc să facă exact ceea ce își propun designerii: spații elegante, luminoase și ușor de personalizat, fără efortul și costurile unei renovări clasice. Texturile de piatră, lemn și beton se regăsesc deopotrivă în apartamente și case, dar și în hoteluri, restaurante, clinici sau birouri.

Motivul acestei extinderi rapide ține de flexibilitate. Un perete de accent finisat cu textură naturală poate schimba radical percepția asupra unei încăperi, fără demolări, fără praf și fără săptămâni de lucrări.

Materialele decorative inspirate din natură cuceresc amenajările interioare din România

Panourile decorative de tip rocă, în topul preferințelor

Unul dintre produsele care au câștigat cel mai mult teren în ultimii ani este reprezentat de panourile decorative de tip rocă 3D, disponibile într-o gamă largă de texturi și culori inspirate din piatra naturală. Compania VBN Dekor s-a remarcat pe piața locală tocmai prin diversitatea acestor panouri, folosite frecvent în livinguri, dormitoare, holuri și recepții pentru un efect vizual premium, obținut fără lucrări complexe de amenajare.

Popularitatea lor vine din combinația rară pe care o oferă: aspectul autentic al pietrei naturale, dar cu un montaj rapid și o întreținere mult mai simplă.

Livingul, punctul central al oricărei locuințe

În zona televizorului, panourile decorative aduc profunzime și un plus de eleganță greu de obținut cu vopsea sau tapet. Nuanțele deschise – alb, crem, bej, gri – rămân alegerea preferată pentru interioarele luminoase, în timp ce modelele antracit sau grafit se potrivesc amenajărilor contemporane, cu accent pe contrast. Adăugarea unei surse de iluminare LED subliniază textura materialului și transformă peretele într-un veritabil element de design, nu doar un fundal.

Materialele decorative inspirate din natură cuceresc amenajările interioare din România

Dormitoare cu aer de hotel premium

Tendința se resimte puternic și în dormitor. Tot mai multe amenajări folosesc un perete decorativ în spatele patului, completat cu riflaje și lumină ambientală discretă. Rezultatul este o atmosferă caldă și relaxantă, similară cu cea din camerele hotelurilor de lux – o direcție de design pe care mulți proprietari o caută atunci când își renovează dormitorul.

Holul, locul unde se formează prima impresie

Holul este spațiul pe care orice vizitator îl vede primul, iar impactul lui asupra percepției generale a locuinței este adesea subestimat. Un perete cu textură de rocă, completat de câteva riflaje verticale, poate transforma o zonă altfel banală într-un spațiu modern și primitor, cu personalitate.

Hoteluri, restaurante și spații comerciale

În mediul HoReCa și în retail, aceste materiale s-au transformat dintr-o opțiune estetică într-o soluție practică. Recepțiile hotelurilor, restaurantele și showroom-urile le folosesc frecvent pentru a transmite eleganță și profesionalism, dar și pentru rezistența lor în zonele cu trafic intens, unde durabilitatea și întreținerea ușoară contează la fel de mult ca aspectul vizual.

Materialele decorative inspirate din natură cuceresc amenajările interioare din România

Saloanele de înfrumusețare, atrase de finisaje premium

Fenomenul se extinde și în industria de beauty. În saloanele moderne, pereții decorativi creează un fundal rafinat pentru zona de recepție și pentru posturile de lucru. Texturile naturale contribuie direct la experiența oferită clienților, întărind percepția de calitate încă din primele secunde ale vizitei.

Riflajele, completarea firească a oricărui proiect

Alături de piatra decorativă, riflajele decorative din portofoliul VBN Dekor sunt folosite pentru delimitarea zonelor și pentru evidențierea pereților de accent. Disponibile într-o gamă largă de nuanțe și finisaje, riflajele se combină natural cu panourile decorative și cu iluminarea ambientală, motiv pentru care apar tot mai des atât în proiecte rezidențiale, cât și în cele comerciale.

De ce sunt preferate aceste materiale

Comparativ cu finisajele clasice, panourile decorative și riflajele oferă un pachet greu de egalat: montaj rapid, întreținere ușoară, o varietate mare de modele și posibilitatea de a fi integrate în aproape orice stil – modern, minimalist, industrial sau clasic. Sunt, în același timp, o soluție potrivită atât pentru locuințe, cât și pentru proiecte comerciale de anvergură.

Această combinație de estetică, practicitate și versatilitate explică de ce materialele decorative inspirate din natură nu mai sunt un trend trecător, ci un standard tot mai des întâlnit în amenajările interioare din România. Cei interesați de gama completă de texturi și finisaje pot consulta oferta VBN Dekor, unul dintre furnizorii activi pe piața locală de materiale decorative inspirate din natură.

Sursa foto: vbndekor.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic, înainte de diagnosticul crunt. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
Unica.ro
Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic, înainte de diagnosticul crunt. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
BYD atacă segmentul de lux: chinezii lansează o limuzină care să rivalizeze cu Mercedes și BMW
GSP.RO
BYD atacă segmentul de lux: chinezii lansează o limuzină care să rivalizeze cu Mercedes și BMW
Parteneri
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Noile șosele montane din Apuseni care vor concura Transapuseana și vor scoate din izolare satele moților
Adevarul.ro
Noile șosele montane din Apuseni care vor concura Transapuseana și vor scoate din izolare satele moților
Atenție, Universitatea Craiova! KuPS, mai periculoasă decât o arată cifrele Transfermarkt. Care sunt punctele forte ale finlandezilor
Fanatik.ro
Atenție, Universitatea Craiova! KuPS, mai periculoasă decât o arată cifrele Transfermarkt. Care sunt punctele forte ale finlandezilor
Un deputat rus cere ‘război total’ împotriva Ucrainei
Financiarul.ro
Un deputat rus cere ‘război total’ împotriva Ucrainei
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Pensie de 13.000 de lei pentru o categorie de români. Cine sunt beneficiarii
ObservatorNews.ro
Pensie de 13.000 de lei pentru o categorie de români. Cine sunt beneficiarii
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Scandal-monstru cu Neymar » A URLAT la adversari, președintele l-a spulberat: „Un vagabond!”
GSP.ro
Scandal-monstru cu Neymar » A URLAT la adversari, președintele l-a spulberat: „Un vagabond!”
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax.ro
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Noaptea în care cerurile se deschid. Ce se pune sub pernă înainte de Schimbarea la Față. Bătrânii spun că acest obicei îți va transforma viața
Redactia.ro
Noaptea în care cerurile se deschid. Ce se pune sub pernă înainte de Schimbarea la Față. Bătrânii spun că acest obicei îți va transforma viața
Rebeca este fetița care și-a pierdut viața în urma accidentului din Bacău. Părinții sunt devastați: „Iubirea noastră, de ce ai plecat?”
KanalD.ro
Rebeca este fetița care și-a pierdut viața în urma accidentului din Bacău. Părinții sunt devastați: „Iubirea noastră, de ce ai plecat?”

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
Fanatik.ro
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei