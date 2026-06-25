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Răspunsul a atras imediat atenția celor peste 650.000 de urmăritori ai săi — nu pentru că a fost surprinzător, ci pentru că a venit de la cineva care știe să citească o mașină. Beldie nu face doar review-uri; concurează la nivel național și predă tehnica de condus.

Problema consumului real la un hibrid

Noul Audi A6 a revenit în atenția publicului european cu o gamă hibridă extinsă. Cifrele din broșură sună bine, dar ciclul WLTP și realitatea de zi cu zi se despart adesea — mai ales la hibrizi, unde consumul depinde mult de cât de des încarci mașina, de stilul de condus și de tipul de drum.

Tocmai această diferență o abordează Beldie în conținutul său. Abordarea lui directă, fără entuziasm comercial forțat, e unul dintre motivele pentru care comunitatea îi rămâne fidelă: ce aude publicul reflectă experiența reală la volan, nu materialele de presă ale producătorului.

Cine e în spatele canalului

VroomVroomVlog a pornit ca un proiect personal și a crescut într-o platformă de educație auto. Pe lângă recenzii și teste, Beldie postează regulat sfaturi de conducere defensivă și ghiduri practice pentru șoferii care vor să evolueze. Concurează, predă și face conținut — nu neapărat în această ordine.

Parteneriatele de brand includ MOL România, Mercedes România, Red Bull, Continental, Audi, BMW, Ferrari și carVertical.

Verifică istoricul mașinii înainte să cumperi

Indiferent dacă te uiți la un hibrid nou sau la o mașină second-hand, Beldie recomandă constant un singur pas esențial: verificarea istoricului înainte de orice decizie. România importă un volum mare de mașini din Europa de Vest, iar diferența dintre ce arată un anunț și ce ascunde o mașină poate fi substanțială.

Un raport carVertical scoate la iveală kilometri dați înapoi, daune nedeclarate și istoricul complet al proprietarilor, din surse internaționale.

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