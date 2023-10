Mircea Bravo a produs o Nuntă pe bani. A ieșit în gaură sau pe plus? Vezi la cinema din 10 octombrie

Cu ceva experiență de la evenimentul personal, Mircea Bravo a știut ce înseamnă pregătirea unei nunți, emoțiile de dinainte, haosul și provocările, iar cele 23 de zile de filmare pentru Nuntă pe bani au fost intense, dar bine organizate.

Tocmai pentru că este un subiect atât de generos și cunoscut printre români, actorul a decis alături de echipa sa ca “nunta” să fie laitmotivul noului film care apare la cinema pe 10 octombrie.

Cât despre bugetul noului film, Mircea Bravo a spus: “Nu am avut un alt finanțator și nici nu am luat bani de la cămătari. Am băgat toți banii înainte de a avea vreun venit din primul film, adică Mirciulică. Nu știm o sumă exactă pentru că nu suntem investitorii clasici care vor să bage o suma X și să scoată de 2X. Am băgat banii cu gândul că va fi un film tare pentru cei care vor veni la cinema”.

Însă, pentru că este o persoană chibzuită și zgârcită pe alocuri după cum a mai declarat, la propria nuntă Mircea Bravo nu a avut cameraman, acesta dorindu-și amintiri doar prin poze:

“Eu chiar am o fărâmă de om zgârcit în mine! În filmul Nuntă pe bani eu joc rolul unui om zgârcit și fac nunta pentru bani. Aș zice că și în viața reală am o urmă de zgârcenie. Eu nu am filmat la nunta mea. A fost și pentru că am fost zgârcit, costa vreo 2000 de euro, dar eu nu am filmat la nunta mea pentru că nu am vrut să ne axăm pe amintiri, ci am vrut să ne bucurăm de moment”.

Filmul regizat de Cristian Ilișuan îi are drept protagoniști pe Mircea Bravo, Alexandra Spătărelu, Bob Rădulescu, Dan Chiorean, Adrian Cucu, Elena Ivanca, dar se bucură și de aparițiile speciale a două persoane din online foarte apreciate, și anume Ionuț Rusu & Ioana Chișiu.

La #Nuntapebani poți veni cu întreaga familie, chiar și cu copiii, fiind un film care promite o stare de bine timp de 96 de minute, dar fără limbaj licențios sau scene nepotrivite.

