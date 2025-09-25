Investiția într-un sistem fotovoltaic nu înseamnă doar panouri performante, ci și o structură de prindere solidă, care să asigure stabilitate și durabilitate în timp. Un montaj rapid și precis depinde în mare măsură de calitatea acestor componente. În România, Comfortex Energy produce sisteme de prindere pentru panouri solare adaptate oricărui tip de acoperiș. Cu o experiență vastă în domeniu și cu accent pe inovație, compania concepe elemente care simplifică munca instalatorilor și garantează siguranța montajelor pe termen lung.

Comfortex Energy – un brand românesc care pune accent pe calitate și durabilitate

Comfortex Energy face parte din cunoscutul Grup Comfortex și s-a impus pe piață prin sisteme de prindere pentru panouri fotovoltaice. Abordarea unică a companiei presupune îmbinarea producției locale cu standardele internaționale de calitate. De la început, în anul 2008, și până astăzi, compania a crescut constant, investind în utilaje moderne CNC și în tehnologii care să răspundă nevoilor actuale ale instalatorilor și dezvoltatorilor.

Majoritatea componentelor disponibile pe comfortex-energy.ro poartă eticheta „Made in Romania” și logo-ul „CFT”, echivalentul unui control riguros al calității. Clienții beneficiază de livrare rapidă, disponibilitate imediată a pieselor și servicii post-vânzare adaptate pieței locale.

Comfortex Energy și-a asumat din start o misiune clară: să ofere partenerilor soluții complete, de la șine și cleme până la kituri de fixare și accesorii de împământare, totul sub același brand.

Sisteme de prindere pentru fotovoltaice adaptate oricărui tip de acoperiș

Gama Comfortex Energy este concepută pentru a răspunde unei mari varietăți de scenarii, indiferent de tipul de acoperiș sau complexitatea proiectului. Instalatorii au la dispoziție șine standard din aluminiu și minirailuri, special gândite pentru fixarea panourilor pe acoperișuri metalice sau trapezoidale. Acestea asigură o rezistență ridicată la sarcinile de vânt și zăpadă, dar și o distribuție uniformă a greutății.

În portofoliu se regăsesc și cleme de mijloc și de capăt, cleme universale sau cu prindere „click”, care permit montajul rapid și sigur al panourilor, păstrând aspectul estetic nealterat al acoperișului. Pentru conexiuni, Comfortex Energy oferă o gamă variată de conectori și prelungiri (tip T, L, C, U, NP sau D), compatibile cu seriile proprii de profile, fiecare proiectată să asigure stabilitate și flexibilitate în montaj.

Pentru acoperișuri cu țiglă, tablă cutată sau panouri sandwich, există cârlige și suporturi ajustabile, adaptabile pe mai multe direcții, astfel încât instalarea să se facă în condiții optime și fără dificultate. De asemenea, kiturile cu șuruburi tip ancoră M10 și adaptoare din inox sau aluminiu oferă fixare robustă și fiabilă, rezistând și la fenomene meteo extreme, din ce în ce mai frecvente în ultimii ani.

Inovație și tehnologie: diferențiatorul Comfortex Energy

Dacă ar fi să alegem un cuvânt care definește Comfortex Energy, acesta ar fi „inovație”. După ani de studii și testări, compania a patentat Seria „U”, un sistem revoluționar care unifică multiple variante de fixare într-o singură soluție simplificată. Această inovație a trecut testele de laborator, este aplicată cu succes în instalațiile pentru energie solară și a fost recunoscută internațional pentru designul său inteligent și funcționalitatea remarcabilă.

Atât concepția, cât și execuția cu tehnologie de ultimă oră și materialele premium joacă un rol de bază în performanțele obținute. Utilajele CNC de ultimă generație permit realizarea unor componente precise, perfect compatibile între ele, ceea ce reduce timpul de instalare și elimină erorile de montaj. Fiecare element este parte a unui ansamblu robust, menit să reziste la coroziune, vibrații și variații de temperatură. Panourile fotovoltaice prinse cu sisteme Comfortex Energy vor avea o durată de viață îndelungată și se vor întreține fără probleme și fără intervenții costisitoare.

Comfortex Energy a investit în personalizarea produselor, fiecare piesă fiind inscripționată cu logo-ul „CFT”. Această marcă distinctivă este o garanție a calității și a faptului că toate produsele respectă aceleași standarde de fabricație.

Când alegi un sistem fotovoltaic, panourile sunt doar o parte din investiție. La fel de importante sunt structurile care le susțin și care fac posibilă transformarea energiei solare în beneficii reale, pe termen lung. Prin gama sa completă de sisteme de prindere pentru fotovoltaice, Comfortex Energy oferă siguranță, eficiență și inovație „Made in Romania”.