O navigație auto dedicată este o unitate multimedia pe Android construită pentru un anumit model și o anumită generație de mașină, care înlocuiește radioul din fabrică fără intervenții în bord. Ce o separă de un radio universal 2DIN sunt rama adaptoare turnată pe forma consolei, mufele ISO care intră direct în cablajul original și cablul CAN care preia comenzile de pe volan. Mașina decide ce unitate poți monta, iar diagonala ecranului vine abia după. Aceeași unitate de 10 inci se montează curat pe un Golf 7 și nu intră deloc pe un Logan din 2008.

Ce este o navigație dedicată și cum funcționează?

Unitatea rulează un sistem Android pe procesorul propriu și schimbă date cu mașina prin magistrala CAN, folosind un decodor care traduce semnalele originale. De acolo vin comenzile de pe volan, informația de la senzorii de parcare și, pe multe modele, datele de la computerul de bord. Ecranul preia funcția afișajului original, iar sunetul trece prin difuzoarele existente.

Montajul se sprijină pe trei piese pe care oamenii le uită când comandă: rama adaptoare, mufa ISO potrivită cablajului și cablul CAN specific mărcii. Pe unele mașini mai apare un anulator de eroare, iar camera de marșarier cere un cablu separat, tras până în spate.

Pe piață găsești mai multe variante, cu compromisuri diferite. Navigația universală 1DIN sau 2DIN intră în orice mașină cu locaș standard, dar rămâne un corp străin în bord. Navigația dedicată este construită pe forma consolei unui singur model și se așază la milimetru. Pe Audi și pe câteva BMW există unități dual screen, care preiau și al doilea afișaj din bord, cel de sub ecranul principal, iar acolo diferența față de o soluție universală devine imposibil de ratat. Iar dacă unitatea din fabrică funcționează bine și nu vrei să o scoți, un modul CarPlay dedicat se leagă la ea și adaugă doar partea de smartphone.

Ce câștigi față de sistemul din fabrică

Trecerea de la radioul original la o unitate dedicată schimbă patru lucruri în utilizarea zilnică:

  • Hărți pe care le actualizezi singur. Un radio din 2010 nu are hărți, iar unul cu navigație integrată cere adesea un card de actualizare care nu se mai fabrică. Pe Android instalezi Waze sau Google Maps, cât timp unitatea are internet prin hotspotul telefonului sau prin slotul de SIM.
  • Funcțiile mașinii rămân pe loc. Comenzile de pe volan continuă să regleze volumul și piesele, senzorii de parcare afișează pe ecran, iar camera de marșarier pornește singură la cuplarea treptei.
  • Telefonul intră în ecran. Apple CarPlay și Android Auto sunt disponibile pe unitățile compatibile sau, pe mașinile unde păstrezi radioul original, printr-un modul dedicat.
  • Costul rămâne sub cel de la reprezentanță. Un upgrade oficial de sistem multimedia costă, pe majoritatea mărcilor, de câteva ori mai mult decât o unitate dedicată montată la un service partener.

Specificațiile care contează și particularitățile pe mașină

Înainte să compari procesoare, verifici compatibilitatea pe marcă, model și an de fabricație, pentru că o unitate potrivită pe un Passat B7 nu intră pe un B8, deși diagonala ecranului este identică. Anul de pe talon și codul generației decid ce comanzi, iar faceliftul contează la fel de mult ca modelul.

Patru specificații schimbă efectiv modul în care folosești unitatea:

  • Memoria RAM pornește de la 2 GB pe unitățile de intrare și urcă până la 8 GB pe cele de top. Sub 4 GB, aplicațiile de navigație pornite în paralel cu radioul se închid singure.
  • Stocarea internă se întinde între 32 GB și 128 GB și contează dacă ții hărți offline.
  • Rezoluția ecranului separă un panou de 1024×600 de unul de 1280×720, diferență pe care o vezi imediat pe textul din Waze.
  • Procesorul octa-core scurtează timpul de pornire, care pe unitățile slabe ajunge la peste zece secunde de la contact.

Restul depinde de mașină. Dacă ai un sistem audio din fabrică cu amplificator separat, marca Bose, Fender sau Bang & Olufsen, ai nevoie de un adaptor de amplificator, altfel rămâi fără sunet. Dacă ai comenzile de climă integrate în ecranul original, unitatea dedicată trebuie să preia acel panou. Iar pe mașinile de flotă, Ford Transit sau Renault Master, locașul diferă de la un an la altul mai des decât la autoturisme.

Aici intervine și limita onestă a acestei categorii. Pe o mașină cu sistem de fabrică recent, de tipul MIB3 de pe Volkswagen sau MBUX de pe Mercedes, unde clima, camerele perimetrale și asistența la parcare rulează prin ecranul original, înlocuirea nu se justifică. Adaptoarele nu recuperează toate funcțiile, iar ce pierzi valorează mai mult decât hărțile pe care le câștigi. Difuzoarele rămân cele montate din fabrică, iar o navigație dedicată nu le îmbunătățește sunetul.

De unde cumperi și ce verifici înainte

Magazinele care vând navigații dedicate se despart după cât de bine răspund la o singură întrebare: ce se montează exact pe mașina ta. Un catalog care listează doar modelul, fără generație și an de fabricație, te lasă să ghicești. Unul care separă Passat B7 de B8 și Octavia 2 de faceliftul ei arată că cineva a făcut munca înaintea ta.

Verifici apoi dacă magazinul vinde și conectica, nu doar unitatea. Rama adaptoare, mufa ISO și cablul CAN specific mărcii se comandă odată cu navigația, altfel mașina stă în service până sosește ultima piesă. Întreabă înainte de comandă ce anume include pachetul și ce trebuie cumpărat separat.

Al treilea filtru este montajul. Puține magazine online au ateliere proprii, așa că întrebarea corectă nu este cine montează la sediu, ci dacă există o rețea de instalatori parteneri și dacă ai unul aproape de casă. TopNavi, de exemplu, lucrează din Oradea, listează navigații dedicate pentru 29 de mărci grupate pe generație și an de fabricație și trimite montajul către propria rețea de service-uri partenere, cu acoperire în toată țara, inclusiv în orașe mici precum Caransebeș sau Câmpia Turzii.

Ultimul lucru pe care îl compari este ce se întâmplă dacă unitatea nu merge. Garanția standard în România este de 24 de luni, iar dreptul de retur pentru comenzile online este de 14 zile. Un magazin care îți spune din prima cum se aplică amândouă pe o unitate deja montată în bord îți economisește discuția de mai târziu.

Ordinea deciziei contează mai mult decât lista de specificații. Stabilești întâi generația și anul mașinii, apoi verifici conectica de care ai nevoie, amplificator din fabrică și panou de climă incluse, și abia la final compari RAM, stocare și rezoluție. Dacă inversezi pașii, ajungi cu o unitate performantă care nu se leagă la mașina ta.

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