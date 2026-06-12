În urmă cu doar câțiva ani, ideea că zeci de mii de turiști străini ar putea veni la Costinești părea improbabilă. Astăzi, un singur eveniment generează peste un sfert din totalul turiștilor străini înregistrați în Constanța. În 2025, Beach, Please! a adus peste 15.000 de turiști străini, în timp ce numărul total al turiștilor străini înregistrați oficial în județ a fost de 56.044. Este una dintre cele mai clare dovezi că experiențele au devenit un motor de creștere pentru turismul de pe litoralul românesc.

NIBIRU și Beach, Please! atrag peste un sfert din turiștii străini înregistrați în Constanța

Costineștiul arată că, în turismul actual, oamenii nu mai aleg doar o destinație. Ei aleg concerte, festivaluri, comunități, experiențe și motive reale de a călători. Pentru un număr tot mai mare de vizitatori, valoarea unei destinații este dată de ceea ce pot trăi acolo, nu doar de proximitatea plajei sau de numărul de zile petrecute la mare.

În 2026, această direcție intră într-o etapă nouă odată cu lansarea NIBIRU, noua stațiune de entertainment dezvoltată în Costinești. Deschisă zilnic timp de 46 de zile consecutive, NIBIRU va găzdui sute de artiști, festivaluri, concerte și experiențe dedicate unor publicuri diferite. Proiectul este construit ca un ecosistem de entertainment, cultură, gastronomie, retail, sport și experiențe pentru întreaga familie, cu scopul de a transforma timpul petrecut împreună într-o experiență mai bogată și mai diversă.

Estimarea pentru 2026 este că NIBIRU și Beach, Please! vor atrage împreună peste 30.000 de turiști internaționali. Dacă în 2025 Beach, Please! a demonstrat că litoralul românesc poate atrage public internațional printr-un singur eveniment, următorul pas este transformarea acestui interes într-un fenomen care se desfășoară pe parcursul întregii veri. 

Schimbarea este importantă pentru că vorbește despre o transformare mai profundă a litoralului românesc. Costineștiul nu mai funcționează doar ca o stațiune dependentă de plajă și de vârfurile clasice de trafic. Stațiunea începe să se contureze ca o destinație construită în jurul experiențelor, în care entertainmentul, cultura și timpul petrecut împreună devin parte din produsul turistic.

NIBIRU și Beach, Please! atrag peste un sfert din turiștii străini înregistrați în Constanța

NIBIRU este construit exact pe această logică. Proiectul include o promenadă centrală, festivaluri, concerte, zone gastronomice, retail, activități sportive, un parc de distracții și spații dedicate familiilor. Conceptul este gândit să aducă în același loc tineri, familii cu copii, grupuri de prieteni și public matur, într-un format mai apropiat de marile destinații internaționale de vară.

Pentru familii, acest lucru înseamnă acces la activități care depășesc modelul clasic al unei vacanțe la mare. Copiii au la dispoziție zone de joacă, atracții, activități educative și experiențe interactive, în timp ce părinții găsesc restaurante, spații de promenadă, concerte și activități care pot fi trăite împreună. Ideea centrală a proiectului este ca fiecare membru al familiei să găsească ceva relevant pentru el, fără ca vacanța să fie construită în jurul unui singur tip de public.

Această abordare este completată de infrastructura permanentă a proiectului: promenada, restaurante si cafenele, spațiile comerciale, activările culturale și experiențele recurente care funcționează dincolo de marile festivaluri. Astfel, NIBIRU nu este gândit doar ca o destinație pentru evenimente punctuale, ci ca o stațiune activă în fiecare zi, pe întreaga durată a sezonului.

Pentru litoralul românesc, miza este mai mare decât succesul unor evenimente individuale. Dacă un singur festival a putut aduce peste 15.000 de turiști străini în 2025, iar NIBIRU vine în 2026 cu 46 de zile consecutive de activitate, sute de artiști și o infrastructură construită pentru experiențe recurente, atunci Costineștiul poate deveni unul dintre cele mai clare exemple că litoralul românesc începe să atragă public internațional nu doar prin plajă, ci prin cultură, entertainment și experiențe pentru toate generațiile. 

Foto: Beach Please

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