Mobilier deschis. Dulapurile de baie deschise nu au uși sau sertare. Din acest motiv sunt deosebit de potrivite pentru depozitarea produselor care sunt folosite de mai multe ori pe zi, precum periuțe de dinți, piepteni și perii de par etc. Ele pot fi instalate la înălțimea utilizatorului pentru un acces mai ușor. Rafturile și alte piese de mobilier deschise pot găzdui cutii din stofă sau alte materiale, care de obicei sunt foarte practice pentru că sunt independente și pot fi mutate cu ușurință dintr-un loc în altul.

Mobilier cu sertare. Dulapurile de baie cu sertare necesită un spațiu pentru a le deschide. Sertarele trebuie sa fie accesibile și trebuie amplasate la o înălțime între 80 și 110 cm pentru un confort sporit. Ele pot fi, de asemenea, subdivizate sau separate pentru o depozitare mai eficientă. Sertarele sunt adesea folosite pentru depozitarea accesoriilor și a produselor de îngrijire personală, precum uscătoare de păr, aparate de ras electrice, etc.

Mobilier cu uși. Mobilierul cu uși este polivalent. Înălțimea instalării acestuia determină tipul de accesoriu care va fi depozitat acolo (prosoape în partea de jos, accesorii zilnice la înălțimea utilizatorului, de exemplu). Avantajul mobilierului cu uși este că se pot folosi cârlige prinse pe uși, care oferă alternative eficiente pentru agățarea produselor ușoare, voluminoase și de zi cu zi: prosoape de dimensiuni mai mici, discuri demachiante.

Recomandări Elevă de la „Lazăr”, dintre cei care l-au huiduit pe George Simion: „Sunt mândră de ce s-a întâmplat. Dacă ar fi așa toată România, am avea o democrație funcțională”

Mobilier cu etajere. Indiferent dacă sunt suspendate sau în corpuri verticale, drepte sau înclinate, joase sau înalte, rafturile de baie oferă alternativa perfectă pentru depozitarea diferitelor obiecte, mai grele sau mai ușoare, oferind în același timp acces rapid la acestea.

Mobilier tip coloană. Dulapul tip coloană este compact, ocupă spațiu optim și oferă o capacitate mare de depozitare. Poate fi suspendat sau nu, și poate avea sertare, uși sau spații deschise. Configurația sa poate fi aleasă în funcție de designul băii. Compartimentul inferior poate fi folosit pentru amplasarea mașinii de spălat, în timp ce partea superioară poate fi un spațiu de depozitare pentru articole de toaletă. Acest mobilier de baie tip coloană poate fi fixat pe perete pentru o mai mare stabilitate.

Unitatea de sub chiuvetă. Unitatea de sub chiuvetă poate incorpora chiuveta sau poate fi pur și simplu o piesă de mobilier independentă, poziționată sub chiuveta suspendată. În general, dimensiunile sale nu trebuie să depășească adâncimea bazinului sau a chiuvetei. Un astfel de mobilier, care poate fi realizat cu sertare, uși sau rafturi, trebuie să permită accesul la sistemul de drenaj sau sifon al chiuvetei. De obicei, acest tip de mobilier este folosit pentru depozitarea prosoapelor, covorașe de baie sau articole de toaletă. Din acest motiv, în general, nu sunt amplasate compartimente, astfel încât să existe mai mult spațiu pentru obiecte voluminoase.

Recomandări De ce-și dorește o persoană sinuciderea asistată? Mărturia unei femei care a militat pentru dreptul ei de a muri demn: „Suntem oameni care iubim viața”

Mobilier cu oglinzi. Mobilierul cu oglinzi poate avea diferite configurații: una sau mai multe uși sau oglinzi de baie, sertare sau rafturi, sistem de iluminare (cu LED, tub cu halogen sau bec). Acest tip de mobilier nu are o adâncime foarte mare și se montează deasupra chiuvetei.

Mobilier suspendat. Mobilierul de baie suspendat eliberează spațiu și facilitează curățarea. Se adaptează foarte bine băilor mici, iar înălțimea lor de instalare depinde de formatul lor și de utilizarea acestora.

Mobilier pe podea. Acest tip de mobilier ocupă spațiu pe podea și deci reduce suprafața utilă. Băile mici vor părea și mai mici, așa că nu sunt recomandate. Dacă este echipat cu roți, și, atâta timp cât este robust, poate fi folosit și pe post de taburet.

Mobilierul de baie, indiferent de model, poate fi realizat din diferite materiale, de la lemn natural, MDF, melaminat, ratan, fier forjat sau sticlă. Dar cele două materiale principale care ies în evidență în fabricarea mobilierului de baie sunt lemnul masiv și materialele compozite de plăci. Materialele compozite permit forme mai moderne și mai clare. Prețul lor este, de asemenea, în general mai mic, calitatea lor este mai scăzută, iar procesul lor de fabricație are un impact asupra mediului.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Țara unde ar plănui să se mute Simona Halep, după divorțul de Toni Iuruc

Playtech.ro ȘOC! Cum și-a bătut joc Dana Budeanu de divorțul Simonei Halep! E HALUCINANT ce i-a transmis

Observatornews.ro Când s-ar putea relua zborurile Blue Air anulate. Peste 50.000 de pasageri au fost abandonați prin toate colțurile Europei

Știrileprotv.ro Primarul din România care vrea să cumpere casele nelocuite din localitate pentru a le da familiilor tinere fără locuinţă

FANATIK.RO Dana Budeanu, reacție neașteptată la divorțul dintre Simona Halep și Toni Iuruc: “Dragoste la prima vedere?”

Orangesport.ro Surpriză de proporţii după ce Toni Iuruc a anunţat divorţul de Simona Halep. Ce spune un oficial al cazinoului din Sinaia, unde cei doi au programat nunta. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 8 septembrie 2022. Leii merg pe drumul lor, dar este important să țină cont de faptul că ritmul nu poate fi așa cum îl vor ei

PUBLICITATE Cum te ajută abonamentele medicale să economisești bani