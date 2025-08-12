Ultima zi a adus pe scena principală show-urile spectaculoase ale lui Martin Garrix, Anyma, Becky Hill și Fisher, dar și aparițiile memorabile  ale celor mai iubite artiste din România, INNA și Irina Rimes. Peste peste 120.000 de fani veniți din toată lumea au celebrat muzica, alături de cei mai apreciați artiști naționali și internaționali, în ultima zi de festival.

O încheiere memorabilă a ediției aniversare UNTOLD X, peste 470.000 de fani în patru zile, show-uri legendare și începutul unei noi ere – UNTOLD One
Foto: UNTOLD

         Anyma, primul artist de muzică electronică cu un show sold-out la Sphere Las Vegas, a adus pe scena principală a festivalului UNTOLD un set construit în jurul proiectului său „The End of Genesys”. Fanii a fost purtat printr-o experiență audio-vizuală complexă, unde producții precum „Welcome to the Opera”, “Syren”„Eternity” sau “Voices In My Head” s-au combinat cu proiecții 3D și efecte vizuale sincronizate.

         Clasat pentru a cincea oară pe primul loc în Top 100 DJ Mag, Martin Garrix a pregătit un set dedicat ediției aniversare UNTOLD X. Pe lângă noile sale producții, “Inside Our Hearts” sau cel mai nou single lansat cu Armin van Buuren, intitulat “Sleepless Nights”, olandezul a inclus hituri care i-au definit cariera: „Animals”, „Scared to Be Lonely”, “High On Life”, „In the Name of Love”, “Higher Ground” și „Starlight”. Set-ul live al olandezului a fost energie pură de la prima până la ultima măsură.

O încheiere memorabilă a ediției aniversare UNTOLD X, peste 470.000 de fani în patru zile, show-uri legendare și începutul unei noi ere – UNTOLD One
Foto: UNTOLD

         Dublă câștigătoare a premiului „Best Dance Act” la BRIT Awards, Becky Hill a debutat pe scena UNTOLD cu un show live în care a oferit fanilor interpretări live impecabile. Piese precum „Remember”, „Crazy What Love Can Do”, “Disconnect”, „Lose Control”, au fost cântate împreună cu zecile de mii de fani prezenți pe Cluj-Arena. Artista din Marea Britanie a declarat fanilor că e la prima vizită în România, iar festivalul UNTOLD este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-a trăit.

         FISHER, DJ și producător australian nominalizat la premiile Grammy, a urcat pentru prima dată pe scena principală UNTOLD. Setul său a inclus piese care i-au adus recunoaștere internațională, precum „Losing It” și „Take It Off”. Stilul direct și selecția muzicală au menținut atmosfera intensă pe tot parcursul show-ului.

         INNA, una dintre cele mai cunoscute artiste din România la nivel global, a adus pe scena principală UNTOLD X un show pregătit special pentru ediția aniversară, “Echos”. “Sunteți minunați, visez!”, acesta a fost mesajul emoționant al INNEI. La final, artista a coborât în mijlocul fanilor pentru a le mulțumi.  

O încheiere memorabilă a ediției aniversare UNTOLD X, peste 470.000 de fani în patru zile, show-uri legendare și începutul unei noi ere – UNTOLD One
Foto: UNTOLD

         Irina Rimes, voce emblematică a noii generații, a construit un moment bazat pe expresivitate și interpretare live. Show-ul live conceput pentru această ediție aniversară a pus accent pe interacțiunea autentică cu publicul și pe atmosferă.

Fiecare dintre cele patru zile ale festivalului a fost extraordinară pentru fanii UNTOLD. Festivalul a adus pe scenă artiști care domină în topurile internaționale, premiere europene și show-uri concepute special pentru această ediție aniversară.

Post Malone a ales Cluj-Arena pentru a deschide turneul său european „The Big Ass Tour” și a mărturisit că este extrem de fericit pentru ceea ce trăiește pentru prima dată România.

           „Am fost în atâtea locuri în viața mea, dar nu am ajuns niciodată în România. Este pentru prima dată când vin în această țară frumoasă și vreau să vă mulțumesc pentru invitație, pentru că sunteți un public incredibil. Aici, la UNTOLD, debutează turneul european The Big Ass Tour, așa că UNTOLD, îți mulțumesc pentru acest debut incredibil. Este ireal”, a spus artistul de pe scena principală.

Show-ul live al unuia dintre cei mai influenți artiști ai secolului XXI a fost perfect; la „White Iverson”, prima piesă care l-a făcut cunoscut, până la hituri cu miliarde de ascultări: „Sunflower”, „Congratulations”, „Circles”, „Rockstar” – și producții de pe noul album F-1 Trillion. La final, Post Malone a coborât în mijlocul fanilor UNTOLD.

Metro Boomin a urcat pe Mainstage-ul UNTOLD X cu singurul său show la un festival din Europa în acest an. Artistul a oferit fanilor festivalului un set special care a inclus piese din cel mai nou album, A Futuristic Summa, dar și hituri care au definit ultimul deceniu în hip-hop și trap. Fanii au răspuns cu entuziasm la fiecare piesă, iar momentul în care a purtat steagul României a fost întâmpinat cu aplauze puternice. După momentul de pe Cluj-Arena, Metro Boomin a mers la scena Alchemy, unde a urmărit show-ul lui Deliric x  Silent Strike x Muse Orchestra și a interacționat cu fanii festivalului.

O încheiere memorabilă a ediției aniversare UNTOLD X, peste 470.000 de fani în patru zile, show-uri legendare și începutul unei noi ere – UNTOLD One
Foto: UNTOLD

Creatorii UNTOLD au oferit un moment emoționant în memoria lui Avicii, artist prezent la prima ediție a festivalului, în 2015. Sandro Cavazza, invitatul surpriză al serii  a interpretat „Without You”, piesă pe care a înregistrat-o împreună cu Avicii. Fanii au cântat alături de el, iar luminile din arenă au completat un moment plin de emoție care a completat experiențele memorabile oferite fanilor la ediția aniversară a festivalului UNTOLD

           Armin van Buuren a revenit pe Cluj-Arena pentru a sărbători 10 ani de festival cu un set maraton de 3 ore. Show-ul a avut o producție spectaculoasă, cu o scenă customizată special pentru el, integrată în structura Mainstage-ului, și un concept vizual adaptat momentului aniversar. 

Unul dintre cele mai emoționante momente a venit pe acordurile piesei „Let It Be For Love”, când Armin a coborât în mijlocul fanilor. Zeci de mii de telefoane aprinse au luminat Cluj-Arena, creând un cadru spectaculos și intim în același timp. Artistul a purtat tricoul „United” și a ridicat steagul României, reconfirmând legătura sa cu fanii UNTOLD, despre care a spus “că sunt cei mai frumoși fani din întreaga lume”.

Pe scena principală UNTOLD X, Alok a prezentat pentru prima dată în Europa conceptul „Keep Art Human”. Show-ul a fost construit ca o experiență completă, în care setul său a fost susținut de trupa italiană Urban Theory, cunoscută pentru coregrafiile geometrice în stil „tutting”, perfect sincronizate. Dansatorii au integrat în mișcările lor panglici în culorile steagului României, un detaliu care a emoționat fanii și a creat un moment unic, dedicat special ediției aniversare.

           „Keep Art Human” este mesajul prin care Alok reamintește că, dincolo de tehnologie, arta rămâne puternică atunci când este creată de oameni.

           Don Diablo  a ales UNTOLD X pentru a prezenta, în exclusivitate, noul său concept de show, creat pentru turneul global din 2026. Pentru acest moment set-up-ul scenei principale a fost customizat special: DJ desk-ul a fost amplasat pe catwalk, mai aproape de fani, iar întregul spectacol a fost construit cu efecte vizuale adaptate și momente de interacțiune directă cu publicul.

UNTOLD ONE – O NOUĂ ERĂ ÎN EVOLUȚIA UNUIA DINTRE CELE MAI MARI FESTIVALURI DIN LUME

Ediția UNTOLD X a marcat finalul primei decade din istoria festivalului și a deschis  drumul către UNTOLD ONE. Abonamentele pentru 2026 sunt deja disponibile, oferind fanilor ocazia de a face parte din următorul capitol al unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume.

Foto: UNTOLD

