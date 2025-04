O reîntâlnire muzicală remarcabilă: “Ennio Morricone. Muzică de Oscar”pe 27 aprilie

SPECIAL GUEST va fi soprana de renume mondial – SUSANNA RIGACCI, care a colaborat timp de două decenii cu Ennio Morricone în turneele sale internaționale. De asemenea, solista DANIELA PLACCI va aduce un plus de emoție și rafinament acestui spectacol unic.

Publicul va fi transportat într-o călătorie muzicală fascinantă, acompaniată de proiecții video spectaculoase cu scene memorabile din filmele pentru care Ennio Morricone a compus coloane sonore. Printre piesele ce vor fi interpretate se numără „The Ecstasy of Gold” din „The Good, the Bad and the Ugly”, „Gabriel’s Oboe” din „The Mission”, „Nuovo Cinema Paradiso”, „Once Upon a Time in America” și multe altele.

Acest eveniment reprezintă o celebrare a artei și a talentului excepțional al unui maestru care a redefinit muzica de film şi care a influențat generații întregi de artiști și iubitori de muzică!

Biletele pot fi achiziționate via iabilet.ro, eventim.ro, more.com, bilete.ro, entertix.ro și ticketstore.ro.

Informații suplimentare

Evenimentul va avea loc în sala Ateneului Român, o locație emblematică pentru cultura românească. Porțile se vor deschide la ora 19:00.

Accesul copiilor sub 3 ani este interzis. Minorii cu vârsta de 3 ani împliniti şi de peste 3 ani impliniti pot participa doar pe baza unui bilet valid. Organizatorul nu îşi poate asuma responsabilitatea pentru supravegherea copiilor.

Nu ratați acest omagiu unic adus muzicii de film!

Pentru detalii suplimentare, vizitați site-ul oficial al organizatorului: https://gqentertainment.ro/

DESPRE ENNIO MORRICONE

Născut pe data de 10 noiembrie în 1928, la Roma, Ennio Morricone este recunoscut pentru contribuția sa excepțională adusă muzicii de film. Cu peste 500 de coloane sonore compuse, Morricone a redefinit standardele muzicii de film, colaborând cu regizori celebri, precum: Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Roman Polanski și Quentin Tarantino.

A fost distins cu două premii Oscar, trei Globuri de Aur, trei premii Grammy, șase premii BAFTA și multe alte distincții internaționale.

Partitura sa pentru „The Good, the Bad and the Ugly” este considerată una dintre cele mai iconice din istoria cinematografiei. În 2016, a câștigat Premiul Oscar pentru coloana sonoră a filmului „The Hateful Eight” regizat de Quentin Tarantino.

DESPRE ORCHESTRA „LE MUSE”

Ansamblul „Le Muse” este format din muzicieni de elită, remarcați în cadrul celebrului grup „Rondò Veneziano”. Sub conducerea maestrului Andrea Albertini, orchestra oferă interpretări de o sensibilitate și precizie remarcabile, aducând un unic omagiu artei lui Ennio Morricone. Concertul include unele dintre cele mai iubite coloane sonore din repertoriul maestrului, precum și momente speciale cu soprana Susanna Rigacci.

Sursa foto: GQ Entertainment

