ParentED Fest 2025: Principalele declarații din a doua zi de festival

Alături de aceasta, duminică au urcat pe scena ParentED Fest și Maggie Dent, expert recunoscut în parenting și autoare a numeroase cărți despre dezvoltarea echilibrată a copiilor, precum și Dr. Laura Markham, psiholog și autoare de bestselleruri despre parentingul bazat pe conexiune.

Principalele declarații din a doua zi de festival:

Dr. Shefali

Psiholog clinician, autor și speaker internațional

“Sunt impresionată să văd câți părinți tineri și nu numai sunt dornici, însetați chiar, să evolueze. Indiferent dacă ai sau nu un copil biologic, toți suntem părinți: părinți ai copilului nostru interior . Asta este esența muncii mele despre parentingul conștient: nu contează câți copii ai în exterior, cel mai mare, cel mai neastâmpărat, cel care are cea mai mare nevoie de atenția, prezența, căldura și încurajarea ta este copilul din tine”.

. Asta este esența muncii mele despre parentingul conștient: nu contează câți copii ai în exterior, cel mai mare, cel mai neastâmpărat, cel care are cea mai mare nevoie de atenția, prezența, căldura și încurajarea ta este copilul din tine”. Când avem copii, fiecare dintre noi o face dintr-o fantezie inconștientă. Avem ideea că, în sfârșit, vom reuși. Că acel copil ne va valida . Poate am fost respinși, poate nu ne-am simțit iubiți, poate nu am aparținut. Așa că proiectăm toate aceste nevoi asupra copilului: el va fi cel care ne va aduce împlinirea, mândria, succesul. Ne imaginăm un copil care e un pic Mozart, un pic Julia Roberts, un pic Brad Pitt, un copil genial, talentat, special. Îl visăm schiind pe spate la doi ani, vorbind trei limbi și uimind lumea. Și apoi… realitatea. Câteva luni mai târziu ne dăm seama că acest copil nu arată ca în fantezia noastră

. Poate am fost respinși, poate nu ne-am simțit iubiți, poate nu am aparținut. Așa că proiectăm toate aceste nevoi asupra copilului: el va fi cel care ne va aduce împlinirea, mândria, succesul. Ne imaginăm un copil care e un pic Mozart, un pic Julia Roberts, un pic Brad Pitt, un copil genial, talentat, special. Îl visăm schiind pe spate la doi ani, vorbind trei limbi și uimind lumea. Și apoi… realitatea. Câteva luni mai târziu ne dăm seama că acest copil nu arată ca în fantezia noastră “În jurul vârstei de 40-45 de ani, e perioada în care epuizarea se combină cu menopauza, hormonii dispar, răbdarea la fel, dar se deschide o portiță de transformare, pentru că parentingul nu are, de fapt, legătură cu copilul, ci cu ego-ul nostru ; adolescenții devin profesorii perfecți ai acestui ego: sunt brutal de sinceri și ne spun în față:Mamă, tată, nu mă controlezi. Te văd. Nu ești perfect. Ești ipocrit. Nu are sens ce-mi ceri., iar ei au dreptate; ne destabilizează, ne aduc cu picioarele pe pământ. Atunci se rupe vraja, copilul nu mai trăiește în iluzia ta, el crește, iar tu trebuie să crești odată cu el, și asta este adevărata trezire”.

; adolescenții devin profesorii perfecți ai acestui ego: sunt brutal de sinceri și ne spun în față:Mamă, tată, nu mă controlezi. Te văd. Nu ești perfect. Ești ipocrit. Nu are sens ce-mi ceri., iar ei au dreptate; ne destabilizează, ne aduc cu picioarele pe pământ. Atunci se rupe vraja, copilul nu mai trăiește în iluzia ta, el crește, iar tu trebuie să crești odată cu el, și asta este adevărata trezire”. “Fiecare relație pe care o avem – cu partenerul, cu prietenii, cu copilul – este doar o reflectare a relației noastre cu noi înșine . Când copilul ascultă, respectă regulile și pare ‘bun, el nu este neapărat bun; el doar hrănește egoul vostru , care se simte validat. Dar când copilul nu ascultă, se revoltă, ajunge târziu, minte, fură mașina sau vă spune ‘te urăsc, brusc devine „rău”. Nu pentru că este într-adevăr rău, ci pentru că egoul vostru se simte rănit . Nu vedeți durerea, neputința sau nevoia din spatele comportamentului lui; vedeți doar o ofensă la adresa voastră”.

. Când copilul ascultă, respectă regulile și pare ‘bun, el nu este neapărat bun; el doar , care se simte validat. Dar când copilul nu ascultă, se revoltă, ajunge târziu, minte, fură mașina sau vă spune ‘te urăsc, brusc devine „rău”. Nu pentru că este într-adevăr rău, ci pentru că . Nu vedeți durerea, neputința sau nevoia din spatele comportamentului lui; vedeți doar o ofensă la adresa voastră”. “Întregul nostru mod de a gândi nu este decât o formă de condiționare , nu o chestiune de bine sau rău, ci o loterie psihologică determinată de căminul în care am crescut, unde părinții au avut control asupra psihologiei noastre, la fel cum noi îl avem acum asupra copiilor noștri, insuflându-le zilnic propriile sisteme de credințe. (…) Aceasta este esența: creștem cu un set de condiționări , iar apoi le impunem mai departe copiilor noștri: convingeri despre ascultare, inteligență, succes, comportament. Dar toate acestea sunt doar credințe moștenite , nu adevăruri absolute”.

, nu o chestiune de bine sau rău, ci determinată de căminul în care am crescut, unde părinții au avut control asupra psihologiei noastre, la fel cum noi îl avem acum asupra copiilor noștri, insuflându-le zilnic propriile sisteme de credințe. (…) Aceasta este esența: , iar apoi le impunem mai departe copiilor noștri: convingeri despre ascultare, inteligență, succes, comportament. Dar toate acestea sunt , nu adevăruri absolute”. “Pentru că ne-am abandonat complet viața personală, ne agățăm de identitatea de ‘mame perfecte’ . Ne spunem: ‘Trebuie să merite! Trebuie să însemne ceva!’ Dar de multe ori nu arată deloc bine . Așa că intrăm în panică. Începem să ‘creștem miza’: ‘Hai să mergem la ski!’, ‘Hai să-l înscriem la pian!’, ‘Hai să facem ceva nou, ceva impresionant!’. Și ne epuizăm complet. Identitatea noastră devine un haos de comparații, panică și perfecționism. Vrem să simțim că ‘suntem suficient’, dar nu știm cum ”.

. Ne spunem: ‘Trebuie să merite! Trebuie să însemne ceva!’ Dar de multe ori . Așa că intrăm în panică. Începem să ‘creștem miza’: ‘Hai să mergem la ski!’, ‘Hai să-l înscriem la pian!’, ‘Hai să facem ceva nou, ceva impresionant!’. Și ne epuizăm complet. ”. “Când îi spui copilului tău (sau partenerului, sau oricui altcuiva) ‘trebuie să fii fericit ca eu să fiu bine’, îi transferi o povară care nu-i aparține. Îl folosești pentru a-ți satisface nevoia proprie de valoare și siguranță . Și, chiar dacă pare dureros să o recunoaștem, în acele momente îți folosești copilul , nu îl iubești necondiționat. (…) De aceea, când folosim copiii ca pe o sursă de validare, tragedia e mai mare: ei vin pe lume cu încredere, vulnerabilitate și inocență , iar noi le încărcăm sufletul cu problemele noastre nerezolvate”.

. Și, chiar dacă pare dureros să o recunoaștem, în acele momente , nu îl iubești necondiționat. (…) De aceea, când folosim copiii ca pe o sursă de validare, tragedia e mai mare: ei vin pe lume , iar noi le încărcăm sufletul cu problemele noastre nerezolvate”. “Copiii sunt terenul cel mai ușor pentru proiecțiile noastre, pentru că sunt ai noștri . Încercăm să îi controlăm, să-i ținem aproape, să-i modelăm după chipul și nevoile noastre, la fel cum facem și cu partenerii: ‘Ești al meu. Noi suntem unul. Suntem suflete pereche.’ Și punem eticheta de ‘dragoste’ peste posesivitate și control. Și la fel se întâmplă și în parenting . Îi ținem aproape, le punem un ‘lesă invizibilă’, dar o numim ‘iubire necondiționată’”.

. Încercăm să îi controlăm, să-i ținem aproape, să-i modelăm după chipul și nevoile noastre, la fel cum facem și cu partenerii: ‘Ești al meu. Noi suntem unul. Suntem suflete pereche.’ Și punem eticheta de ‘dragoste’ peste posesivitate și control. Și la fel se întâmplă și în . Îi ținem aproape, le punem un ‘lesă invizibilă’, dar o numim ‘iubire necondiționată’”. “Când începi să-ți vezi copilul așa cum este, autentic, imperfect și unic, îl accepți, iar din acceptare se naște respectul; când îl onorezi, el se simte liber, trăiește spontan, își permite să greșească, să cadă și să se ridice, știind în adâncul sufletului că este valoros chiar și fără performanță, demn fără a face ceva special și întreg exact așa cum este, iar în clipa în care îi vezi lumina, în sfârșit, te îndrăgostești de tine însuți”.

Dr. Shefali Tsabary este o voce influentă la nivel global, recunoscută pentru abordarea sa revoluționară în parentingul conștient și în promovarea unui stil de viață autentic și echilibrat. Cu un doctorat obținut la Universitatea Columbia și peste două decenii de experiență în psihologie clinică, ea reușește să îmbine armonios filosofia estică cu știința psihologică vestică, oferind o perspectivă unică asupra dezvoltării emoționale și relaționale. Autoare de bestselleruri internaționale Dr. Shefali a fost descrisă de Oprah Winfrey drept „revoluționară”, datorită capacității sale de a transforma relația dintre părinți și copii într-un proces de creștere reciprocă.Pe lângă activitatea sa de autor și clinician, Dr. Shefali este un speaker extrem de căutat pe scenele marilor conferințe internaționale.

Maggie Dent

Educator, consilier parental, autor și „vocea băieților” în parenting

“ Niciunul dintre noi nu este un părinte perfect . Cu toții uităm lucruri, ridicăm vocea, ne enervăm. Asta nu înseamnă că suntem părinți răi. Trebuie să mai coborâm ștacheta așteptărilor, mai ales mamele . Conexiunea e cea care contează , copiii nu se supără dacă nu ai împăturit rufele”.

. Cu toții uităm lucruri, ridicăm vocea, ne enervăm. Asta nu înseamnă că suntem părinți răi. . , copiii nu se supără dacă nu ai împăturit rufele”. “Când avem un copil, ne imaginăm cine va fi. Dar, de multe ori, nu primim copilul pe care ni l-am dorit, ci pe cel de care avem nevoie . (…) Rolul nostru este să înțelegem cine este copilul pe care îl avem și de ce are nevoie pentru a deveni cine este menit să fie. Și da, unii sunt mai greu de iubit uneori.Toți părinții știu asta”.

. (…) Rolul nostru este să înțelegem și pentru a deveni cine este menit să fie. Și da, unii sunt mai greu de iubit uneori.Toți părinții știu asta”. “ Fiecare copil vine pe lume cu daruri și provocări înnăscute . Din păcate, în ultimii 10 ani am observat că ne concentrăm prea mult pe deficitele copiilor , și nu suficient pe punctele lor forte . Mult timp s-a crezut că ordinea nașterii are o influență majoră asupra personalității, dar cercetările recente arată că diferențele sunt minime. Primul născut are unele avantaje, dar după aceea lucrurile se echilibrează”.

. Din păcate, în ultimii 10 ani am observat că ne concentrăm prea mult pe , și nu suficient pe . Mult timp s-a crezut că are o influență majoră asupra personalității, dar cercetările recente arată că diferențele sunt minime. Primul născut are unele avantaje, dar după aceea lucrurile se echilibrează”. “Copiii își construiesc prin experiență hărți interne ale lumii : cum funcționează lucrurile, cine sunt ei, cum se simt. De exemplu, când nepoata mea de doi ani stă lângă mine în bucătărie și mănâncă o cutie întreagă de roșii cherry, ea descoperă: Așa se simte când muști dintr-o roșie. Creierul ei învață prin repetiție, prin experiență. Uneori, copiii desenează pe câine, trag de coadă, sau fac lucruri aparent absurd, dar de fapt explorează lumea. Trebuie să privim aceste momente cu alți ochi ”.

: cum funcționează lucrurile, cine sunt ei, cum se simt. De exemplu, când nepoata mea de doi ani stă lângă mine în bucătărie și mănâncă o cutie întreagă de roșii cherry, ea descoperă: Așa se simte când muști dintr-o roșie. Creierul ei învață prin repetiție, prin experiență. Uneori, copiii desenează pe câine, trag de coadă, sau fac lucruri aparent absurd, dar de fapt explorează lumea. ”. “ Niciun părinte nu poate îndeplini 100% din nevoile copilului, tot timpul . Și e perfect în regulă. Important e să ne concentrăm pe cele esențiale și să știm că nu vom reuși întotdeauna. Când copiii (sau noi) sunt copleșiți , creierul este inundat de cortizol , hormonul stresului. De aceea țipă, lovesc, fug. După ce se descarcă, se simt mai bine și pot reveni la echilibru. Apoi apar dopamina și endorfinele , care ne ajută să ne simțim bine. Le putem stimula prin lucruri simple: umor, joacă, cântec, mirosuri plăcute, mâncare bună. Când copiii râd, eliberează cortizol , e mai eficient decât să plângă. De aceea, râsul, cântatul, îmbrățișările, toate sunt medicamente naturale pentru creier”.

. Și e perfect în regulă. Important e să ne concentrăm pe cele esențiale și să știm că nu vom reuși întotdeauna. Când copiii (sau noi) sunt , creierul este inundat de , hormonul stresului. De aceea țipă, lovesc, fug. După ce se descarcă, se simt mai bine și pot reveni la echilibru. Apoi apar și , care ne ajută să ne simțim bine. Le putem stimula prin lucruri simple: umor, joacă, cântec, mirosuri plăcute, mâncare bună. Când copiii râd, , e mai eficient decât să plângă. De aceea, râsul, cântatul, îmbrățișările, toate sunt medicamente naturale pentru creier”. “Când un copil are o criză, trebuie să ne amintim că nu e despre noi, ci despre el . În acel moment, îndoaie ușor genunchii, respiră adânc și încearcă să vezi lumea prin ochii copilului tău, care nu este rău sau obraznic, doar se străduiește să facă față. La început poate părea ciudat, dar acest gest fizic creează, prin neuroplasticitate, o nouă reacție în creier. Cu timpul, vei reuși să rămâi mai calm(ă) în astfel de momente”.

. În acel moment, îndoaie ușor genunchii, respiră adânc și încearcă să vezi lumea prin ochii copilului tău, care nu este rău sau obraznic, doar se străduiește să facă față. La început poate părea ciudat, dar acest gest fizic creează, prin neuroplasticitate, o nouă reacție în creier. Cu timpul, vei reuși să rămâi mai calm(ă) în astfel de momente”. “Copiii sensibili pot fi și anxioși, iar pentru ei este esențială predictibilitatea : dacă mergeți undeva nou, spune-i dinainte unde mergeți, cine va fi acolo, cât veți sta și ce va putea face, pentru că astfel se simte în control și își reduce anxietatea; poate părea exagerat, dar pentru un copil anxios, previzibilitatea este profund liniștitoare . Și, cel mai important, sărbătoriți sensibilitatea acestor copii! Lumea are nevoie de ei: empatici, grijulii, atenți”.

: dacă mergeți undeva nou, spune-i dinainte unde mergeți, cine va fi acolo, cât veți sta și ce va putea face, pentru că astfel se simte în control și își reduce anxietatea; poate părea exagerat, dar pentru un copil anxios, . Și, cel mai important, acestor copii! Lumea are nevoie de ei: empatici, grijulii, atenți”. Într-o lume atât de grăbită, conectarea reală este esențială ; eu sunt o mare susținătoare a micro-conexiunilor, momente scurte, dar pline de prezență, care nu trebuie să fie grandioase, ci doar clipe în care ești cu adevărat acolo. De exemplu, dimineața la micul dejun, lasă telefonul deoparte și fii prezent(ă), pentru că cei mici simt imediat când îți sună notificarea și știu că ai plecat, așa că pune-l pe silențios și ascunde-l. Avem nevoie de conversații reale, cuvinte reale și oameni reali, pentru că suntem o specie socială, iar legătura umană este hrana noastră emoțională.

; eu sunt o mare susținătoare a micro-conexiunilor, momente scurte, dar pline de prezență, care nu trebuie să fie grandioase, ci doar clipe în care ești cu adevărat acolo. De exemplu, dimineața la micul dejun, lasă telefonul deoparte și fii prezent(ă), pentru că cei mici simt imediat când îți sună notificarea și știu că ai plecat, așa că pune-l pe silențios și ascunde-l. Avem nevoie de conversații reale, cuvinte reale și oameni reali, pentru că suntem o specie socială, iar legătura umană este hrana noastră emoțională. “Așa cum trupul unui copil nu poate crește fără hrană, mintea nu poate înflori fără stimulare, iar sufletul se ofilește dacă nu este hrănit cu iubire și sens. Noi nu creștem doar creiere, ci ființe complete cu minte, trup și suflet, iar datoria noastră este să le hrănim pe toate aceste niveluri, într-o lume care tinde să măsoare doar ceea ce se vede. Există o sacralitate în copilărie, iar copiii sunt făcuți să aibă o copilărie”.

Maggie Dent, supranumită „regina bunului simț”, este una dintre cele mai apreciate autoare și educatoare australiene în domeniul parentingului, cunoscută pentru expertiza sa în primii ani de viață, adolescență și dezvoltarea rezilienței, dar mai ales pentru sprijinul constant acordat băieților. Cu o vastă experiență ca profesor, consilier și în îngrijirea paliativă și prevenirea suicidului, Maggie este o voce influentă care transformă discret viețile familiilor și comunităților; este mama a patru băieți și o bunică implicată și recunoscătoare.

Dr. Laura Markham

Psiholog clinician, fondator al AHA! Parenting și autor de bestseller

“Când copiii sunt crescuți într-un mod conștient, adică atunci când părinții încep prin a avea grijă de ei înșiși , asigurându-se că propriile lor nevoi sunt împlinite și nu își varsă frustrările asupra copiilor, se creează o relație mai echilibrată. Când ne conectăm cu ei , îi validăm și avem grijă de nevoile lor emoționale, ei nu mai sunt împinși să concureze între ei sau să se desconsidere, pentru că se simt împliniți și văzuți ”.

, asigurându-se că propriile lor nevoi sunt împlinite și nu își varsă frustrările asupra copiilor, se creează o relație mai echilibrată. Când , îi și avem grijă de nevoile lor emoționale, ei nu mai sunt împinși să concureze între ei sau să se desconsidere, pentru că ”. “Când îi ghidăm pe copii noștri în funcție de ceea ce au nevoie pentru a deveni cea mai bună versiune a lor, în loc să îi controlăm, amenințăm sau pedepsim , lucrurile merg mult mai ușor. Da, perioada adolescenței va aduce provocări, momente de detașare, dar experiența parentală devine incomparabil mai ușoară. Acest tip de parenting face o diferență uriașă ”.

pe copii noștri în funcție de ceea ce au nevoie pentru a deveni cea mai bună versiune a lor, , lucrurile merg mult mai ușor. Da, perioada adolescenței va aduce provocări, momente de detașare, dar experiența parentală devine incomparabil mai ușoară. Acest tip de parenting face o ”. “Totul începe cu calmul părintelui . De ce este importantă reglarea emoțiilor proprii? Pentru că părintele este modelul, iar știința ne arată astăzi că nu e vorba doar despre imitare, ci despre co-reglare emoțională . Neurobiologia copilului se naște incompletă, iar conexiunile din creier și sistemul nervos se formează în relație cu experiențele repetate din primii ani de viață, în special cele trăite cu îngrijitorii principali, de obicei părinții”.

. De ce este importantă reglarea emoțiilor proprii? Pentru că părintele este modelul, iar știința ne arată astăzi că nu e vorba doar despre imitare, ci despre . Neurobiologia copilului se naște incompletă, iar conexiunile din creier și sistemul nervos se formează în relație cu experiențele repetate din primii ani de viață, în special cele trăite cu îngrijitorii principali, de obicei părinții”. “De fiecare dată când ridici un bebeluș care plânge și îl liniștești, corpul lui secretă oxitocină , hormonul atașamentului. Cu cât eliberează mai multă oxitocină, cu atât se formează mai mulți receptori pentru acest hormon, ceea ce înseamnă că, pentru tot restul vieții, acel copil va avea o capacitate mai mare de a se conecta și de a avea încredere în oameni . Practic, prin felul în care relaționăm, modelăm neurobiologia copilului ”

, hormonul atașamentului. Cu cât eliberează mai multă oxitocină, cu atât se formează mai mulți receptori pentru acest hormon, ceea ce înseamnă că, pentru tot restul vieții, acel copil va avea o . Practic, prin felul în care relaționăm, ” “Este esențial ca părintele să pornească dintr-un loc de calm . Un adult dezechilibrat emoțional este periculos pentru un copil . În clipa în care un părinte țipă sau își pierde controlul, copilul simte imediat că nu mai este în siguranță. Intră în stare de apărare . pentru că tot corpul lui reacționează la stresul părintelui”.

. Un adult dezechilibrat emoțional este . În clipa în care un părinte țipă sau își pierde controlul, copilul simte imediat că nu mai este în siguranță. Intră în . pentru că tot corpul lui reacționează la stresul părintelui”. “Terapeuții obișnuiau să-i învețe pe partenerii care veneau la consiliere abilități de comunicare, ceea ce părea logic, dar în realitate nu funcționa, pentru că atunci când oamenii sunt supărați, nu au acces la partea rațională a creierului . cortexul prefrontal. Același lucru se aplică și între frați. Așadar, înainte de a-i învăța pe copii cum să se poarte, trebuie să-i învățăm cum să se liniștească atunci când sunt tulburați. Această capacitate de auto-reglare se formează în timp, iar părintele joacă un rol crucial: când îți liniștești copilul, îl înveți cum să se liniștească singur ”.

. cortexul prefrontal. Același lucru se aplică și între frați. Așadar, înainte de a-i învăța pe copii cum să se poarte, trebuie să-i învățăm atunci când sunt tulburați. Această capacitate de auto-reglare se formează în timp, iar părintele joacă un rol crucial: ”. “Copiii care sunt frecvent certați sau expuși la furia părinților ajung adesea mai deprimați și mai anxioși în adolescență. Poți avea adolescenți echilibrați, dar munca grea se face la început, prin felul în care îți reglezi tu propriile emoții . Dacă ai crescut într-un mediu plin de țipete, va fi o provocare, dar ruperea acelui ciclu este un act eroic . Poate nimeni nu va ști, dar adevărata recompensă va fi liniștea din tine . (…) Cheia nu este perfecțiunea, ci practica zilnică a calmului . Prin felul în care te tratezi pe tine, îl înveți și pe copilul tău cum să se trateze pe el însuși”.

în adolescență. Poți avea adolescenți echilibrați, dar munca grea se face la început, prin felul în care . Dacă ai crescut într-un mediu plin de țipete, va fi o provocare, dar ruperea acelui ciclu este un act . Poate nimeni nu va ști, dar adevărata recompensă va fi . (…) Cheia nu este perfecțiunea, ci . Prin felul în care te tratezi pe tine, îl înveți și pe copilul tău cum să se trateze pe el însuși”. “ Dacă nu lucrezi la relația ta cu copilul, problemele între frați se vor agrava . Ca să ai orice fel de influență asupra unei alte ființe umane, fie ea copil, partener sau coleg, trebuie să ai o conexiune reală cu acea persoană. Mulți părinți cred că autoritatea le aparține automat, dar nu poți avea autoritate fără legătură emoțională. (…) Dar conexiunea nu este doar o strategie. este și sursa bucuriei . Parentingul poate fi epuizant, chiar copleșitor. Iar acele momente de apropiere, de râs, de prezență, sunt cele care ne dau energie și sens”.

. Ca să ai orice fel de influență asupra unei alte ființe umane, fie ea copil, partener sau coleg, trebuie să ai o cu acea persoană. Mulți părinți cred că autoritatea le aparține automat, dar nu poți avea autoritate fără legătură emoțională. (…) . Parentingul poate fi epuizant, chiar copleșitor. Iar acele momente de apropiere, de râs, de prezență, sunt cele care ne dau energie și sens”. “Cercetările arată clar că o relație pozitivă părinte–copil duce la relații mai bune între frați. Cu cât există mai multă critică, control și pedeapsă, cu atât relațiile dintre copii devin mai tensionate. Copiii învață cum să se trateze unii pe alții din felul în care îi tratăm noi. (…) Asta e puterea relației — conexiunea vindecă mai mult decât orice pedeapsă”.

Dr. Laura Markham este doctor în psihologie clinică la Universitatea Columbia și fondatorul PeacefulParentHappyKids.com. Cărțile sale, printre care se numără Părinți liniștiți, copii fericiți sau Părinți liniștiți, frați fericiți au fost traduse în 27 de limbi și continuă să ajute părinți și educatori din întreaga lume.

