Ultimele bilete sunt disponibile online, în platforma Eventim.ro, în format fizic, în lanțul de librării Cărturești și la intrarea în sala de concert.

Ziua muzicală începe la ora 16:30, la Ateneul Român, unde va concerta celebrul ansamblu Academy of St Martin in the Fields, ce revine la București sub dubla conducere muzicală a pianistului Jan Lisiecki și a violonistului Tomo Keller.

Patru universuri sonore, de la Boulez și Enescu la Grieg, Liszt, Klimt și Avital, astăzi la Festivalul Enescu
Jan Lisiecki. Foto: Artexim

Programul este un dialog subtil între epoci și stiluri componistice. În centrul modernității, publicul va asculta Mémoriale pentru flaut și opt instrumente de Pierre Boulez, un omagiu rafinat adus flautistului Lawrence Beauregard și una dintre lucrările emblematice ale maestrului francez. În oglindă, tânărul George Enescu se dezvăluie prin Dixtuorul pentru suflători op. 14, o lucrare scrisă la doar 18 ani, plină de vervă, claritate și ingeniozitate timbrală.

Urmează două partituri canonice: Concertul pentru pian nr. 3 în do minor op. 37 de Ludwig van Beethoven, cu amprenta sa mozartiană dar și cu accente dramatice ce prevestesc maturitatea romantică, și Simfonia nr. 1 „Clasică” de Serghei Prokofiev, o bijuterie scrisă în contextul Primului Război Mondial și al Revoluției ruse, dar concepută în spiritul limpede al clasicismului vienez.

Seara continuă la Sala Palatului, începând cu ora 19:30, unde Orchestra Filarmonicii Regale din Londra, condusă de carismaticul Vasily Petrenko, va oferi publicului trei lucrări cu totul speciale.

Patru universuri sonore, de la Boulez și Enescu la Grieg, Liszt, Klimt și Avital, astăzi la Festivalul Enescu
Vasily Petrenko. Foto: Artexim

Concertul debutează cu Suita Peer Gynt nr. 1 op. 46 de Edvard Grieg, a cărei popularitate a depășit granițele muzicii clasice. De la serenitatea pastorală din „Dimineața” până la tensiunea grotescă din „În peștera regelui munților”, lucrarea creează imagini sonore care au devenit parte din memoria colectivă a iubitorilor de muzică.

Pianistul Alexandre Kantorow, unul dintre cei mai străluciți tineri virtuozi ai generației sale, va interpreta apoi Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră în la major S. 125 de Franz Liszt – o lucrare intensă, dramatică și spectaculoasă, menită să pună în lumină forța expresivă a pianului.

Patru universuri sonore, de la Boulez și Enescu la Grieg, Liszt, Klimt și Avital, astăzi la Festivalul Enescu
Alexandre Kantorow. Foto: Artexim

Programul se încheie cu Simfonia nr. 1 în mi bemol major op. 13 de George Enescu, scrisă la doar 24 de ani și considerată prima sa simfonie matură. O partitură viguroasă, colorată, surprinzătoare prin ingeniozitatea orchestrală și prospețimea ideilor, Simfonia nr. 1 reprezintă o declarație artistică de început de drum a unui compozitor ce urma să devină reper al secolului XX.

La ora 20:00, la MINA – Muzeul Artei Noi Imersive, publicul va păși într-o lume cu totul diferită, unde muzica, literatura și artele vizuale se împletesc într-un concept inovator semnat de pianista Alexandra Silocea. Sub titlul „Klimt Meets Bösendorfer – Ver Sacrum”, recitalul aduce pe scenă un instrument spectaculos – un pian Bösendorfer în ediție limitată, dedicat lui Gustav Klimt, aflat pentru prima dată în România.

Împreună cu mezzosoprana Patricia Nolz și actrița Laëtitia Eïdo, Alexandra Silocea construiește un univers în care se întâlnesc lieduri de Franz Schubert, lucrări pentru pian de Leoš JanáčekClaude DebussyFranz Liszt, precum și creații contemporane de Fazıl Say și Martin Romberg. Între paginile muzicale, sunt recitate fragmente poetice semnate de James JoyceRobert FrostA.E. Housman sau Kahlil Gibran, completând experiența sinestezică. Un concert care invită publicul să experimenteze arta ca pe un dialog între sunet, cuvânt și imagine.  

Ziua se încheie cu un eveniment din seria Concertelor de la Miezul Nopții, la Ateneul Român, începând cu ora 22:30. Mandolinistul Avi Avital, unul dintre cei mai creativi artiști ai momentului, aduce la București proiectul său Between Worlds (Între lumi), care traversează granițele genurilor și reimaginează folclorul italian și balcanic în cheie contemporană.

Programul include tradiționalele Tarantelle și Pizziche din sudul Italiei, cu energia lor asociată dansului și catharsisului, dar și lucrări de Igor StravinskiGiovanni Sollima și Nicola Segatta, toate unite prin vibrația mandolinei. Alături de Avital, pe scenă se vor afla instrumentiști de marcă și vocea caldă a Alessiei Tondo, originară din Puglia, exponentă a muzicii tradiționale italiene. Un concert care transformă Ateneul Român într-un spațiu al bucuriei, al vitalității și al redescoperirii rădăcinilor culturale, împletite cu modernitarea.

Patru universuri sonore, de la Boulez și Enescu la Grieg, Liszt, Klimt și Avital, astăzi la Festivalul Enescu
Alessia Tondo. Foto: Artexim

12 septembrie la Festivalul Enescu este un adevărat maraton muzical: de la echilibrul dintre Beethoven și Boulez, la dramatismul lui Liszt și prospețimea simfonică a lui Enescu, de la intimitatea unei experiențe imersive la efervescența de muzici tradiționale adusă de Avital.

Publicul este invitat să descopere, într-o singură zi, patru fețe ale muzicii – clasică, romantică, modernă, experimentală și tradițională – unite prin forța expresivă a artei și prin dorința de a crea emoție și dialog între culturi.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, https://www.festivalenescu.ro, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce aduc în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.    

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.  

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Co-producători: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Parteneri principali: Rompetrol – KMG International, BRD – Groupe Société Générale, JTI – Immersive Experience (partener de inovație), Lexus 

Parteneri: LINDE GAZ, Purcari, Ferrero Rocher, Mobexpert, One United Properties, ORANGE, CPI Property Group, LOR, Nazzuro Aqua, Althaus, Fundația Liliana și Peter Ilica, Senia Music 

Cu sprijinul: BIGOTTI, Țuca Zbârcea & Asociații, SANADOR, YOKKO

Transportator oficial: Tarom 

Parteneri media principali: Antena 3 CNN, Europa FM, Hotnews.ro

Parteneri media de tradiție: RFI România, Agerpres

Parteneri media internaționali: Euronews, Mezzo

Parteneri media: Radio România Muzical, Radio România Cultural, TVR 1, TVR Cultural, TVR Info, Buletin de București, Republica.ro, Europa Liberă, Cultura la dubă, Vorbitorincii, LiterNet.ro, Urban.ro, Happ.ro, infoMusic, Economistul, Curs de guvernare,

Observator cultural, Revista Cultura, BIZ, Haute Culture, Nine OClock, ELLE, Ringier, AList Magazine, Q Magazine, Zile și Nopți, Phoenix Media, Cocor Media Channel

Partener de monitorizare: mediaTRUST

Foto: Artexim

