Dacă a venit rândul dormitoarelor tale să fie amenajate, probabil te-ai întrebat deja ce fel de paturi ai putea să alegi – modele clasice (din lemn sau metal) sau paturi tapițate moderne? Multitudinea de stiluri și opțiuni de pe piață poate fi copleșitoare uneori, mai ales când vrei să creezi acel spațiu de odihnă perfect, pentru fiecare dormitor din locuința ta. De aceea, prin acest ghid, îți oferim o mâna de ajutor și îți prezentăm tot ce ai nevoie să știi despre paturile tapițate. Citește în continuare și și asigura-te că în dormitorul tău va stă un pat tapițat modern, bine ales!

De ce să alegi paturi tapițate moderne pentru dormitorul tău?

Dacă te întrebi care sunt motivele pentru care paturile tapițate moderne sunt atât de căutate, răspunsul ține de trei aspecte principale: confort, estetică și funcționalitățile de care dispun.

Confortul paturilor tapițate

Tăblia unui pat tapițat modern este construită din straturi de spumă poliuretanică și acoperită cu o tapițerie fină, plăcută la atingere. Astfel, nu mai trebuie să improvizezi cu perne suplimentare că să stai confortabil. Spatele tău se va sprijini natural pe o suprafață moale, care susține corect coloana vertebrală.

Estetică paturilor tapițate

Tăblia paturilor tapițate poate veni în diverse forme și dimensiuni, poate avea linii rotunjite, arcuite sau simple și blânde, poate fi mai înalta sau mai joasă, în funcție de preferințe și nevoi. Paturile tapițate moderne pot veni în mai multe culori, iar culoarea anului 2026 este albul cald, numit și cloud dancer, deci chiar că te vei simți că și când pluteșți pe un norișor!

Funcționalități

Paturile tapițate vin adesea cu somiera integrată și lada de depozitare spațioasă. Astfel, nu mai trebuie să achiziționezi suplimentar somiera și nici să improvizezi cu coșulețe sau sertare sub pat pentru a așeza lenjeria sau paturile.

Prin ce se diferențiază paturile tapițate de cele clasice?

Principala diferența dintre paturile tapițate moderne și cele clasice, realizate din lemn sau metal, constă în nivelul de confort. Paturile clasice au o structura rigidă, în timp ce paturile tapițate sunt complet îmbrăcate în straturi de spumă și materiale fine de acoperire. Iată ce alte avantaje aduce un pat tapițat:

Zona ergonomică de relaxare

Tăblia moale funcționează că un spătar ergonomic pentru citit sau privit la TV. Prin comparație, tabliile din lemn sau metal ale paturilor clasice sunt dure și reci, necesitând o pernă pentru confort.

Siguranță ridicată

Marginile capitonate reduc riscul loviturilor accidentale de colțurile rigide ale cadrului.

Izolare fonică și termică

Materialele textile absorb sunetele și contribuie la o atmosfera mai caldă și mai liniștită.

Versatilitate și personalizare

Paturile tapițate permit alegerea dintr-o gama largă de texturi, culori și materiale, precum stofă, catifeaua sau pielea ecologică, fiind mult mai ușor de integrat în designuri moderne.

Avantajele paturilor tapițate moderne cu lada de depozitare

Paturile tapițate moderne sunt adesea echipate cu lada de depozitare prevăzută cu pistoane pe gaz. Acestea permit ridicarea somierei cu minim de efort, chiar și cu o singură mâna, lucru mai puțîn posibil la paturile clasice. Iată câteva situații concrete în care lada de depozitare va face diferența:

Gestionarea garderobei de sezon: hainele pe care nu le porți zi de zi sau care sunt pentru un alt sezon pot fi depozitate separat în lada patului, eliberând spațiu în dulapul de haine.

Depozitarea lenjeriei: pilotele voluminoase și seturile suplimentare de lenjerie rămân la îndemână, dar nu aglomerează dulapul.

Organizarea camerei copiilor: camerele celor mici pot fi pline de jucării, iar lada patului le poate găzdui atunci când ai nevoie să eliberezi zona de joacă.

Principalele stiluri de paturi tapițate în 2026

Stilul minimalist

Se caracterizează prin linii simple, curate și absența oricăror elemente decorative excesive. Paturile tapițate minimaliste au de obicei tăblii joase sau medii, iar culorile preferate sunt neutrale: alb, gri, bej.

Stil quiet luxury cu inserții metalice

Acest stil combină elegantă tăbliei cu detaliile rafinate ale cusăturilor, care atrag atenția într-un mod mai degrabă discret decât țipător. Paturile tapițate în stil quiet luxury prezintă adesea inserții metalice auri sau argintii la baza tăbliei sau pe lateralele cadrului.

Stilul organic, natural

În 2026, foarte căutate sunt paturile cu tăblii rotunjite, în formă de arc sau scoică. Aceste forme fluide induc o stare de calm și relaxare, fiind inspirate din natură.

Materiale de acoperire în trend

Stofă rămâne cea mai căutată la nivel de material de acoperire, însă un anumit tip de stofă este din ce în ce mai popular în zilele noastre, și anume stofă boucle. Această are o textura caracteristică, formată din bucle mici și neregulate care creează o suprafață moale la atingere și cu un aspect de lux.

Stofă boucle este extrem de rezistență la uzură, nu reține praful la fel de mult că alte materiale textile și are o capacitate excelență de a masca eventualele pete sau imperfecțiuni mici datorită texturii sale neuniforme.

Greșeli frecvente când alegi un pat tapițat

Nu măsori spațiul disponibil: i nainte de achiziție, măsoară precis dormitorul și asigura-te că lași cel puțîn 60-70 cm liber pe lateralele patului pentru circulație

Nu calculezi distanță până la televizor: dacă ai televizor în dormitor, distanță optimă între ecran și pat ar trebui să fie de aproximativ 1,5-2 metri, pentru a evita oboseală ochilor.

Alegi culoarea greșită pentru dimensiunea camerei: în spații mici, alege nuanțe deschise precum alb, bej, gri deschis sau culori pastelate. Nuanțele închise fac spațiul să pară mai aglomerat.

Nu iei în considerare întreținerea materialului: dacă ai animale de companie sau copii mici, alege materiale ușor de curățat precum stofă impermeabilă. Materialele precum catifeaua sunt mai delicate și necesită îngrijire specială.

FAQ: paturi tapițate moderne

Care sunt cele mai populare materiale folosite pentru tapițeria paturilor?

Cele mai populare materiale sunt stofă (inclusiv varianta boucle pentru un aspect texturat), catifeaua și pielea ecologică.

Care este prețul mediu pentru un pat tapițat 160×200 cm?

Prețul variază în funcție de materialele folosite și funcționalitățile de care dispune, dar în general, un pat tapițat 160×200 cm cu lada și somiera se încadrează între 2500 și 5500 lei.

Cum pot personaliza un pat tapițat la o firma din România?

Pentru a personaliza patul tapițat, trebuie să alegi mai întâi modelul preferat, dimensiunea potrivită camerei tale, apoi culoarea pe care ți-o doresi și uneori textura tapițeriei. De exemplu, pe www.maxinovafurniture.ro, găseșți o serie de modele inedite, de diferite dimensiuni și cu material de acoperire personalizabil.