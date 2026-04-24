Unul dintre principalele repere culturale este debutul festivalului „Timișoara Muzicală”, organizat de Filarmonica Banatul, care începe chiar pe 1 mai.

Programul include concerte simfonice și spectacole cu artiști invitați, fiind o opțiune potrivită pentru cei care preferă evenimentele clasice.

Este vorba despre 50-a ediția Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală” care se va desfășura în perioada 1–29 mai 2026.

Programul ediției jubiliare este construit în jurul unor lucrări majore din repertoriul simfonic și vocal-simfonic, semnate de compozitori precum Gustav Mahler, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Johann Sebastian Bach și Franz Schubert.

De la ora 19:30, la Sala Atelier a Teatrului German de Stat Timișoara, va avea loc spectacolul Drama Nights 1&2.

Nici proiecțiile de film nu vor lipsi. Începând cu ora 20:00, cei care merg la Timișoara de 1 Mai 2026, pot viziona Trilogia Before la Cinema Victoria Timișoara.

Pentru publicul tânăr și amatorii de muzică alternativă, în perioada 1–3 mai este programat evenimentul „Punk Ravers Circus”, care aduce DJ și artiști din zona muzicii electronice, într-un format de tip party.

Tot pe 1 Mai, de la ora 16, este programată o petrecere, Facem Mare TamTam de 1 Mai, pe aerodromul Cioca din Timișoara.

Un eveniment culinar este anunțat pentru ora 18, Friday Steak Frites, la Little Italy by Prime.

În paralel, mai multe galerii și spații culturale din oraș au expoziții deschise, astfel că o zi de 1 Mai 2026 la Timișoara poate include și vizite la muzee sau la expoziții de artă contemporană.

Desigur, rămâne și varianta clasică: ieșirea în aer liber. Zone precum Pădurea Verde sau malurile Begăi sunt, ca în fiecare an, printre cele mai populare locuri pentru picnicuri și grătare.

Românii au parte de trei zile libere în minivacanța de 1 Mai, având în vedere că sărbătoarea pică fix la începutul weekendului.